Jako na tobogánu. Hasiči divočákům uvázlým v náhonu elektrárny otevřeli stavidla

Autor:
  15:25
Pořádnou jízdu má za sebou trojice kanců z lesů v okolí Brandýsa nad Orlicí. O víkendu se jim podařilo spadnout do náhonu malé vodní elektrárny na Tiché Orlici. Přivolaní hasiči během neobvyklého zásahu nechali otevřít stavidla, čímž dezorientované divočáky zachránili.
Fotogalerie4

Hasiči zachraňovali tři kance z náhonu vodní elektrárny v Brandýse nad Orlicí. (11. října 2026) | foto: Hasiči Brandýs nad Orlicí

K záchranné akci vyjížděla dobrovolná jednotka hasičů z Brandýsa nad Orlicí v sobotu krátce po poledni.

„Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k pádu celkem tří kanců do náhonu místní firmy. Jelikož se přes vysoké stěny náhonu nemohli sami dostat ven, plavali zmateně ve vodě,“ uvedli brandýští hasiči.

Hasiči zachraňovali tři kance z náhonu vodní elektrárny v Brandýse nad Orlicí. (11. října 2026)
Hasiči zachraňovali tři kance z náhonu vodní elektrárny v Brandýse nad Orlicí. (11. října 2026)
Hasiči zachraňovali tři kance z náhonu vodní elektrárny v Brandýse nad Orlicí. (11. října 2026)
Hasiči zachraňovali tři kance z náhonu vodní elektrárny v Brandýse nad Orlicí. (11. října 2026)
4 fotografie

Než divočáky složitě lovit, hasiče napadlo udělat jim bezpečnější vodní tobogán.

„Proto jsme povolali pracovníka firmy, který má na starost zdejší splav. Po jeho příjezdu bylo provedeno otevření stavidla a díky tomu kanci proplavali do řeky, kde už se jim po travnatém břehu podařilo dostat na břeh,“ uvedli k neobvyklému zásahu hasiči na sociálních sítích.

Štětináči, kteří se budou koupeli zřejmě dlouho vyhýbat, poté se zážitkem rychle utekli do lesa a hasiči se mohli vrátit zpět na základnu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Dálnice odnikud nikam přilákala o víkendu tisíce lidí, zajímala i neřidiče

Davy lidí si v sobotu přišly prohlédnout téměř dokončenou dálnici D35 mezi Svitavami a Litomyšlí. A nebylo ani důležité, že téměř dvanáctikilometrový úsek zatím neuleví dopravě v žádném městě a ještě...

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Tlak zabral. Úřady zatrhly dům, který si načerno stavěl manažer developerů

Pokuty od úředníků i mediální tlak zabraly. Práce na černé stavbě, která bez jakéhokoli povolení začala růst ve Včelákově na Chrudimsku, se zastavily. O jejím odstranění budou rozhodovat úředníci v...

Cizinci zbili otce dvou dětí, na místě zemřel. Manželka oběti soud proplakala

S trestem dvou a čtyř let vězení odešli od pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové dva Ukrajinci ve věku 30 a 31 let, kteří na jaře letošního roku při rvačce na třídě Míru v Pardubicích...

Jako na tobogánu. Hasiči divočákům uvázlým v náhonu elektrárny otevřeli stavidla

Pořádnou jízdu má za sebou trojice kanců z lesů v okolí Brandýsa nad Orlicí. O víkendu se jim podařilo spadnout do náhonu malé vodní elektrárny na Tiché Orlici. Přivolaní hasiči během neobvyklého...

13. října 2025  15:25

Opravuje se nejvytíženější železniční trať v zemi, vyšší rychlost je v nedohlednu

Metro.cz

Cestující na nejvytíženějším železničním koridoru spojujícím Čechy a Moravu se musejí po dobu následujících měsíců obrnit trpělivostí. Provoz na hlavní trati mezi Pardubicemi a Brandýsem nad Orlicí...

13. října 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Opravuje se nejvytíženější železniční trať v zemi, vyšší rychlost je v nedohlednu

Cestující na nejvytíženějším železničním koridoru spojujícím Čechy a Moravu se musejí po dobu následujících měsíců obrnit trpělivostí. Provoz na hlavní trati mezi Pardubicemi a Brandýsem nad Orlicí...

13. října 2025  13:52

Cizinci zbili otce dvou dětí, na místě zemřel. Manželka oběti soud proplakala

S trestem dvou a čtyř let vězení odešli od pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové dva Ukrajinci ve věku 30 a 31 let, kteří na jaře letošního roku při rvačce na třídě Míru v Pardubicích...

13. října 2025  9:21,  aktualizováno  12:28

Řidiče na frekventované silnici ze Žďáru do Pardubic začal hlídat nový radar

Na hlavním tahu ze Žďáru nad Sázavou na Pardubice již město spustilo úsekové měření. Radary na řidiče číhají ve žďárské místní části Stržanov. Měřicí zařízení byla sice do vesnice na frekventované...

13. října 2025  11:12

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

12. října 2025  16:25

Dálnice odnikud nikam přilákala o víkendu tisíce lidí, zajímala i neřidiče

Davy lidí si v sobotu přišly prohlédnout téměř dokončenou dálnici D35 mezi Svitavami a Litomyšlí. A nebylo ani důležité, že téměř dvanáctikilometrový úsek zatím neuleví dopravě v žádném městě a ještě...

12. října 2025  15:51

Stavba železničního muzea v Lipce potrvá dva roky, kraj už nakupuje lokomotivy

Za dva roky vyroste největšímu železničnímu muzeu v Lužné u Rakovníka konkurence. Centrem všech fanoušků železnice se má stát dnes polozapomenutá Dolní Lipka, kde za čtvrt miliardy vznikne železniční...

12. října 2025  8:36

Velká pardubická 2025: startovní listina, favorité, sázky

Vzrušení z dupotu koní, nezaměnitelná atmosféra, štědré odměny i pořádná dávka prestiže. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou má před sebou už 135. ročník. Vizitky všech účastníků, zajímavosti i...

12. října 2025  8:22

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

12. října 2025  7:23

Nervy do poslední sekundy. Nymburk v souboji neporažených uspěl o dva body

Souboj neporažených týmů v lize basketbalistů vyhrál Nymburk, v Pardubicích uspěl 78:76. Východočeši si v druhé čtvrtině vypracovali až patnáctibodový náskok, ale nakonec českým šampionům podlehli...

11. října 2025  18:12,  aktualizováno  21:53

Osobní auto se na Svitavsku srazilo s náklaďákem, řidička nehodu nepřežila

V Janově na Svitavsku na silnici I/35 v sobotu ráno zemřela při dopravní nehodě řidička osobního automobilu. Její vůz se srazil s nákladním autem. Silnice byla po dobu odstraňování následků nehody...

11. října 2025  13:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.