Hlídka strážníků si dívky všimla v ulici K Polabinám. Její kamarádi se rozutekli a nechali ji bez pomoci.
Dívka opakovaně upadala do bezvědomí. Nereagovala na oslovení a k reakci a zpět k vědomí ji přivedl až bolestivý podnět. Strážníci jí poskytli první pomoc, ošetřili jí drobné rány a drželi ji při vědomí.
„Nevíme, co přesně požila, ale s jistotou víme, že požila. Je smutné, že to všichni její kamarádi vzali velmi sobecky a utekli. Je nepřípustné, aby zůstal ležet na ulici člověk v takovém stavu,“ řekl k případu mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
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Příčinou dívčina stavu, kdy nebyla schopna ani mluvit, byla podle strážníků intoxikace alkoholem a drogami. Hlídka proto přivolala záchrannou službu. „Dívku jsme předali do péče záchranářů ve stavu, kdy opakovaně ztrácela vědomí. Nyní se celou záležitostí bude zabývat OSPOD,“ dodal Sejkora.
Záchranná služba dívku převezla do nemocnice na dětské oddělení. „Vzhledem k věku pacientky se bohužel k jejímu zdravotnímu stavu nemohu blíže vyjádřit,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Josef Strašík.
Strážníci v souvislosti s případem také apelují na veřejnost. „Nechcete snad zbytek života žít s vědomím, že zatímco vy jste se schovávali před průšvihem, kamarád se udusil zvratky nebo zemřel jinou podobně zbytečnou smrtí. Pokud už se něco pokazí, zůstaňte. Zavolejte pomoc. To minimum, co můžete udělat, je neodejít,“ podotkl Sejkora.