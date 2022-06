Případ děvčátka postiženého po streptokokové infekci policie odložila

„Během prověřování se uskutečnila řada výslechů, mimo jiné jsme si vyžádali zdravotnickou dokumentaci a nechali vyhotovit několik znaleckých posudků včetně znaleckého posudku ústavního. Po provedeném prověřování a po důkladném vyhodnocení spisového materiálu však musíme konstatovat, že z trestněprávního hlediska nebyla naplněna skutková podstata žádného trestného činu,“ uvedla mluvčí krajské policie Dita Holečková.

Matka dítěte trpěla v těhotenství streptokokovou infekcí. Děvčátko po porodu zřejmě nedostalo včas antibiotika proti nákaze a kvůli následné sepsi si zřejmě ponese trvalé zdravotní následky. Předtím ženu nepřijaly nemocnice v Rychnově nad Kněžnou a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Představenstvo společnosti Nemocnice Pardubického kraje kvůli případu odvolalo ředitelku pardubické a chrudimské nemocnice Štěpánku Fraňkovou, zůstala dál lékařkou pardubické nemocnice. Lékaři a primář novorozeneckého oddělení dostali výtky.

Kontrola ministerstva zdravotnictví v lednu 2020 konstatovala, že Pardubická nemocnice uskutečnila veškeré lékařské a ošetřovatelské procedury od přijetí rodičky v Nemocnici Pardubice v souladu s požadovanými standardy.

Jediným pochybením byla odchylka proti doporučenému postupu České neonatologické společnosti. Testy provedla o hodinu a 38 minut později proti jejímu doporučení. Zároveň ale kontroloři uvedli, že obdobné septické stavy jsou závažné a úmrtnost při nich dosahuje až 20 procent i při včasném podání antibiotika. Podle kontroly není možné kauzálně odůvodnit vzniklý následek pouhou prodlevou v podání antibiotika.

Záchranná služba s rodičkou, jejíž nákaza infekcí byla známa už v těhotenství, mířila v noci do rychnovské nemocnice. Podle kontroly záchranáři mluvili se sestrou, která zavolala službu konajícího primáře oddělení. Podle kontroly záchranáři mluvili se sestrou, která telefonicky volala službu konajícího primáře oddělení. Ten vzkázal, „že to zdržovat nebude“, ať sanitka jede rovnou do Hradce Králové vzhledem k tomu, že rychnovská nemocnice není na podobné případy vybavena. Záchranka proto kontaktovala oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Dispečink záchranné služby ale obratem dostal informaci, že hradecká porodnice je uzavřená kvůli naplněné kapacitě oddělení pro matku a novorozence. Předčasný porod se tak nakonec uskutečnil v Pardubicích. Podle ministerské kontroly se personál porodnice v Rychnově dopustil hrubého porušení tím, že rodičku nevyšetřila ani sestra, ani službu konající lékař a odeslali ji do jiného zdravotnického zařízení.