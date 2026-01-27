Grand festival komedie vyhrála Něha. Cenu pro Génia smíchu převzala Janžurová

  10:19
Šestadvacátý ročník Grand festivalu komedie je minulostí. V uplynulém týdnu se na jevišti městské scény v Pardubicích postupně vystřídalo šest divadel, která byla festivalovou komisí vybrána do soutěžní části přehlídky. Ceny si mezi sebou nakonec rozdělily tři soubory.
Absolutním vítězem je komedie Něha. Cenu za nejlepší ženský herecký výkon si...
„Každý ročník je jiný, někdy převládaly spíš tragikomedie či tituly, u nichž jsme se mohli dohadovat, zda je ještě lze považovat za komedie, byť ten žánr samozřejmě nemá striktní hranice. Letos musím říct, že všechny soutěžní inscenace byly jasné komedie,“ uvedla Karola Štěpánová, členka odborné poroty festivalu, která do Pardubic v tomto období přijíždí pravidelně.

Na festival se nominovalo Slovácké divadlo Uherské Hradiště s komedií Klíčovou dírkou, Horácké divadlo Jihlava s Limonádovým Joem, princezna Arabela čarovala spolu s Klicperovým divadlem Hradec Králové. Domácí Východočeské divadlo nasadilo stále ještě nový muzikál Mladý Frankenstein, jak má vypadat pořádná Něha, ukázalo Divadlo v Dlouhé, Praha a nepřikrášlenou realitu lidského smýšlení předvedlo Národní divadlo Brno.

„Festival je vždy obrazem toho, co se v divadlech v oblasti komedie během toho roku urodí. Letos jsem viděla tři velmi dobré inscenace, jednu slušnou a dvě byly podle mého názoru lehce problematické, co se týká tvůrčího přístupu, který nemusel konvenovat každému,“ zhodnotila Karola Štěpánová.

U zmíněného čísla tři zůstaneme, jednak z něj vyplývá trio souborů, které bodovalo, a jednak tolik cen (tedy nejvíc) získalo pořadatelské Východočeské divadlo Pardubice.

Mladý Frankenstein okouzlil

Možná to byla sázka naslepo, ale vyšla dokonale. Když totiž Východočeské divadlo loni v listopadu zveřejnilo program 26. ročníku Grand festivalu komedie, mohlo někoho zarazit, že je tam inscenace, která ještě vůbec neměla premiéru, a tudíž nikdo nemůže vědět, zda se do dramaturgie hodí a splňuje festivalová kritéria. Šlo o broadwayský muzikál Mladý Frankenstein, který v té době chystali Pardubičtí pod režijním vedením Petra Gazdíka.

„Dokonce v čase, kdy jsme dávali dohromady program festivalu, se ještě muzikál ani nezačal zkoušet. A ačkoli si Petr Gazdík v době zkoušení sám nebyl jistý, jestli vše dopadne dobře, tak jsem v něj měla obrovskou důvěru. Jistotu jsem čerpala i z toho, že jsem to téma znala, ze způsobu práce Petra Gazdíka a z titulů, které tady již uvedl, takže jsme se rozhodli, že Mladému Frankensteinovi tu šanci dáme. Nemám sice takové situace moc ráda, protože do premiéry se může stát cokoli, ale myslím si, že jsme nakonec udělali dobře,“ řekla dramaturgyně festivalu Jana Uherová.

A její důvěra se vyplatila. Protagonisté a tvůrci muzikálu si totiž přišli pro ocenění během galavečera hned třikrát. „Za nejlepší mužský herecký výkon festivalu porota zvolila Josefa Pejchala v roli Dr. Fredericka Frankensteina. Dále tato inscenace získala Cenu odborné poroty a navíc titul Komedie diváků 2025,“ uvedl tiskový mluvčí divadla Radek Smetana.

„Pro mě to bylo naprosto osvěžující představení a překvapilo mě, jak dobře se dá udělat muzikál v činoherním souboru. Všichni zde dobře zpívali, tančili a hráli, málokdy se povede, aby všechny tyto tři složky vyšly tak perfektně. Zejména musím vyzdvihnout představitele Frankensteina Josefa Pejchala a Igora v podání Ladislava Špinera,“ ocenila Štěpánová.

Komedie roku míří do Prahy. Další ceny pak na Moravu

Častý host přehlídky a rovněž i častý laureát s ní souvisejících cen je Divadlo v Dlouhé, Praha. A zaujalo i letos, jeho inscenace Něha získala titul Komedie roku 2025. V součtu hlasů od odborné poroty, studentské i od diváků nakonec získala nejvíc bodů. „Je to poměrně nová hra, nově přeložená, můžeme ji vnímat jako variaci na stará témata v moderním pojetí. Opírá se o skvělé herecké výkony,“ řekla Štěpánová. Její slova potvrzuje fakt, že představitelka Královny Esmeraldy Klára Oltová dostala cenu za nejlepší ženský herecký výkon.

Grand festival komedie

Komedie roku 2025
Něha, Divadlo v Dlouhé, Praha Nejlepší ženský herecký výkon Klára Oltová v roli Královny Esmeraldy v komedii Něha Nejlepší mužský herecký výkon Josef Pejchal v roli Dr. Fredericka Frankensteina, VČD Pardubice
Cena za nejlepší režii
Martin Glaser za režii komedie Mešita, Národní divadlo Brno Cena odborné poroty
Mladý Frankenstein
Cena studentské poroty
Mešita
Komedie diváků 2025
Mladý Frankenstein
Cena Génia smíchu 2026
Iva Janžurová

Cenu za nejlepší režii a Cenu studentské poroty si odvezlo Národní divadlo Brno, respektive režisér Martin Glaser a jeho autorská inscenace Mešita. „Považuji tuto komedii za velmi zajímavou a hlavně velmi aktuální. Nejdřív má běžný průběh, pak zjistíme, že vlastně sledujeme divadlo na divadle a nakonec jeho herci vystoupí ze svých rolí a začnou projevovat své názory,“ řekla Karola Štěpánová.

Navýšil se i počet držitelů titulu Génius smíchu. Jeho další nositelkou se totiž včera stala Iva Janžurová. O udělení titulu hlasují kritici, divadelní publicisté, teoretikové, režiséři či dramaturgové.

„Iva Janžurová titul Génia smíchu získala za komediální mistrovství, v němž se lehkost smíchu snoubí s hlubokým hereckým citem,“ dodal Radek Smetana.

Festival smíchu ovládla Škola žen, cenu za celoživotní přínos získal Jiří Lábus

Festival neformálně pokračuje svým epilogem, ještě v únoru a březnu nabídne dvě komedie pražských divadel, česko německý kabaret a scénické čtení.

Grand festival komedie vyhrála Něha. Cenu pro Génia smíchu převzala Janžurová

Prokluzoval, ale auto vytáhl. Profesionální hasiči prověřovali nového robota

Hasiči v Poličce ukázali testování hasicího robota Hecthor II. (23. ledna 2026)

Křest ohněm. Tak by se dala nazvat ukázka českého hasicího robota Hecthora, kterého během nasimulovaných reálných podmínek otestovali hasiči v Poličce. Pásový autonomní pomocník se ve své nové...

23. ledna 2026  17:21

Konečně posun. V Pardubicích se blíží stavba provizorního mostu přes Labe

Přes most projedou auta jedním jízdním pruhem.

V Pardubicích začaly přípravné práce na stavbě mostního provizoria, které překlene Labe u mostu Kapitána Bartoše. Stavební firma nejdřív udělá přeložky inženýrských sítí. Most je už tři roky přivřený...

23. ledna 2026  10:34,  aktualizováno  15:34

