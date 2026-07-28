Jedenáctý ročník festivalu se nově může pyšnit oceněním, které získal krátce před svým zahájením. Město Pardubice jej totiž zařadilo mezi Pardubické tahouny, tedy akce, které dlouhodobě přispívají ke kulturnímu životu města.
Výběr z programu Festival Pernštejnlove
Více informací na pernstejnlove.cz
„Zařazení mezi Pardubické tahouny bereme jako potvrzení, že festival má pro město i jeho kulturní život skutečný význam. Přijedou špičkové soubory z celé republiky a věříme, že právě spojení kvalitního programu a jedinečných kulis pardubického zámku je tím, proč se k nám diváci každé léto vracejí,“ říká ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.
Festival v úterý večer otevře olomoucké Divadlo Tramtarie pokračováním Kabaretu nahatý Shakespeare. Tentokrát však nepůjde o slavné tragédie, nýbrž Shakespearovy komedie s podtitulem Kabaret nahatý Shakespeare 2.
Péčko s držitelem Ceny Thálie
Mezi největší lákadla letošního ročníku patří středeční hostování Divadla Bez zábradlí s inscenací Účet, která je už nyní podle mluvčí pardubického zámku Kateřiny Procházkové Skůpové vyprodaná. Páteční večer zase nabídne představení Péčko ostravského Studia G. To zavede diváky do prostředí natáčení filmů pro dospělé v čele s čerstvým držitelem Ceny Thálie Petrem Panzenbergerem.
Festivalové nadšence určitě potěší jedna z nejoblíbenějších tradic Pernštejnlove – Rande naslepo. Pořadatelé ani tentokrát neprozradí název představení ani účinkující, a diváci tak až do poslední chvíle nebudou tušit, co je čeká. Zda se však někomu ještě podaří sehnat lístky, není jisté, právě toto představení totiž bývá každoročně beznadějně vyprodané.
„Pernštejlove vznikl jako festival o lásce, vztazích a vášních ve všech podobách. Právě díky tomu můžeme vedle sebe nabídnout chytré komedie, silná současná dramata i netradiční noční představení. Letos se podle nás podařilo sestavit opravdu mimořádně pestrý program,“ řekla dramaturgyně festivalu Kateřina Fikejzová Prouzová.
Podle dramaturgyně si na své přijdou i děti. Sobotní odpoledne bude patřit pohádce Bába a holub v podání Studia Damúza.
|
Festival na zámku startuje. Kvůli zranění hvězdy však musí náhle změnit program
Stejně jako předchozí ročníky, ani letos nebude chybět půlnoční program. V pátek po půlnoci rozzáří malé nadvoří zámku ohňová a pohybová performance Ikigai souboru Blackout Paradox, na kterou je vstup zdarma.
Bez vstupného si budou moci návštěvníci užít i koncerty v zámeckém parkánu. Festival pak uzavře v sobotu 1. srpna po jednadvacáté hodině legendární příběh M*A*S*H Divadla Stodola.