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Divadlo pod hvězdami i ohnivá show. Pernštejnlove se drží tradic, ale překvapí

Hana Lanková
  11:11
Péčko, Studio G (28. července 2026)

Péčko, Studio G (28. července 2026) | foto: Festival Pernštejnlove

Pardubický zámek se od úterního večera opět promění na pětidenní divadelní...
Čerstvý držitel Ceny Thálie Petr Panzenberger v inscenaci Péčko Studia G (28....
Kabaret nahatý Shakespeare 2, Divadlo Tramtarie (28. července 2026)
Kabaret nahatý Shakespeare 2, Divadlo Tramtarie (28. července 2026)
12 fotografií
Pardubický zámek se od úterního večera opět promění na pětidenní divadelní scénu letošního léta. Festival Pernštejnlove letos podle pořadatelů nabídne jeden z dramaturgicky nejpestřejších programů své historie. Dorazí Divadlo Bez zábradlí, čerstvý držitel Ceny Thálie i divácky oblíbené Rande naslepo. Koncerty i půlnoční ohnivá show budou zdarma.

Jedenáctý ročník festivalu se nově může pyšnit oceněním, které získal krátce před svým zahájením. Město Pardubice jej totiž zařadilo mezi Pardubické tahouny, tedy akce, které dlouhodobě přispívají ke kulturnímu životu města.

Výběr z programu Festival Pernštejnlove

  • úterý 28. 7.
    21:00 Divadlo Tramtarie, Olomouc: Kabaret nahatý Shakespeare 2
    Komedie, písně a gagy v jednom pásmu.
  • středa 29. 7.
    18:00 Ragueneau, Plzeň: Ani spolu, ani bez sebe
    Francouzská komedie o přitažlivosti protikladů.
    21:00 Divadlo Bez zábradlí, Praha: Účet
    Komedie o třech přátelích, jednom výjezdu a účtu z předchozího večera.
  • čtvrtek 30. 7.
    18:00 Martin Filippi: Stand-up comedy: Hra se slovy
    Slovní hříčky a vtipy na téma vztahy, rodina, zdraví, čeština.
    21:00 DAMU, Praha: Noc tribádek
    Milostný trojúhelník, zraněná ega a noc, kdy se divadelní zkouška změní v regulérní bojiště.
  • pátek 31. 7.
    18:00 Rande naslepo
    Nevíte, na co jdete. To je celé. Rande naslepo se na Pernštejnlove koná už posedmé.
    21:00 Studio G, Ostrava: Péčko
    Hra o Češích, kteří jsou velmocí v pornoprůmyslu, ale díky vrozené skromnosti se tím nijak nechlubí.
  • sobota 1. 8.
    10:00 Studio Damúza: Bába a holub
    Pohádka pro děti od 6 let, po které budete mít chuť zavolat babičce.
    21:00 Divadlo Stodola, Brno: M*A*S*H
    Kultovní příběh na jevišti. Korejská válka, polní nemocnice, nesourodá parta doktorů a sester.

Více informací na pernstejnlove.cz

„Zařazení mezi Pardubické tahouny bereme jako potvrzení, že festival má pro město i jeho kulturní život skutečný význam. Přijedou špičkové soubory z celé republiky a věříme, že právě spojení kvalitního programu a jedinečných kulis pardubického zámku je tím, proč se k nám diváci každé léto vracejí,“ říká ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

Festival v úterý večer otevře olomoucké Divadlo Tramtarie pokračováním Kabaretu nahatý Shakespeare. Tentokrát však nepůjde o slavné tragédie, nýbrž Shakespearovy komedie s podtitulem Kabaret nahatý Shakespeare 2.

Péčko s držitelem Ceny Thálie

Mezi největší lákadla letošního ročníku patří středeční hostování Divadla Bez zábradlí s inscenací Účet, která je už nyní podle mluvčí pardubického zámku Kateřiny Procházkové Skůpové vyprodaná. Páteční večer zase nabídne představení Péčko ostravského Studia G. To zavede diváky do prostředí natáčení filmů pro dospělé v čele s čerstvým držitelem Ceny Thálie Petrem Panzenbergerem.

Festivalové nadšence určitě potěší jedna z nejoblíbenějších tradic Pernštejnlove – Rande naslepo. Pořadatelé ani tentokrát neprozradí název představení ani účinkující, a diváci tak až do poslední chvíle nebudou tušit, co je čeká. Zda se však někomu ještě podaří sehnat lístky, není jisté, právě toto představení totiž bývá každoročně beznadějně vyprodané.

„Pernštejlove vznikl jako festival o lásce, vztazích a vášních ve všech podobách. Právě díky tomu můžeme vedle sebe nabídnout chytré komedie, silná současná dramata i netradiční noční představení. Letos se podle nás podařilo sestavit opravdu mimořádně pestrý program,“ řekla dramaturgyně festivalu Kateřina Fikejzová Prouzová.

Podle dramaturgyně si na své přijdou i děti. Sobotní odpoledne bude patřit pohádce Bába a holub v podání Studia Damúza.

Festival na zámku startuje. Kvůli zranění hvězdy však musí náhle změnit program

Stejně jako předchozí ročníky, ani letos nebude chybět půlnoční program. V pátek po půlnoci rozzáří malé nadvoří zámku ohňová a pohybová performance Ikigai souboru Blackout Paradox, na kterou je vstup zdarma.

Bez vstupného si budou moci návštěvníci užít i koncerty v zámeckém parkánu. Festival pak uzavře v sobotu 1. srpna po jednadvacáté hodině legendární příběh M*A*S*H Divadla Stodola.

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