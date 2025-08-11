Sedmnáctiletý chlapec nechal dopis na rozloučenou a zmizel. Neviděli jste ho?

Autor:
  12:49
Pardubičtí policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání po sedmnáctiletém mladíkovi z Králík na Orlickoústecku. Podle policie nechal dnes ráno doma dopis na rozloučenou a bez mobilního telefonu odešel neznámo kam.

Policie pátrá po pohřešovaném mladíkovi z Králík. | foto: policie ČR / koláž iDNES

Chlapec je 180 centimetrů vysoký, hubený, má krátké rovné světlehnědé vlasy a na tváři strniště. Má několik tetování.

Policie žádá o spolupráci při pátrání také veřejnost. „Pohřešovaný mladík v pondělí 11. srpna okolo 4:30 hodin ráno odešel z domu a dosud o sobě nepodal žádnou zprávu. Doma nechal dopis na rozloučenou,“ sdělil policejní mluvčí Tomáš Dub.

Mladík by měl mít na sobě světle hnědé botasky zn. Nike, černé kalhoty nebo černé kraťasy s velkým bílým nápisem vpředu a černý batoh.

Pokud pohřešovaného mladíka někdo zahlédl, nebo má jakoukoliv informaci o jeho pohybu, volejte linku 158.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pardubice - Sparta 1:3, hosté jdou do čela ligy. Čisté konto zkazil smolař Ševínský

Sparťanští fotbalisté jdou do čela nejvyšší soutěže. V Pardubicích zvítězili 3:1 poté, co celý zápas kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kosovský útočník Rrahmani v závěru první půle, náskok navýšili...

Supercela v Chrudimi vzala střechu domu. Prudká bouře přišla bez varování

V sobotu odpoledne se přes Chrudimsko a Pardubicko přehnala silná bouře, kterou meteorologové označili za izolovanější pravostáčivou supercelu, což je jedna z nejsilnějších typů bouří. Přestože...

Nejdražší úseky D35 mění krajinu, na budoucí trase už padlo šest hektarů lesa

Na trase budoucí dálnice D35 u Moravské Třebové už padlo šest hektarů lesa a archeologové zkoumají půdu metr po metru. Stavba dvou dálničních úseků se dvěma tunely má začít příští rok a stát do něj...

Motorkářku na Chrudimsku vymrštila srážka do protisměru, nehodu nepřežila

Řidička motocyklu nepřežila v neděli večer dopravní nehodu nedaleko obce Čertovina na Chrudimsku. Srážka s jiným motocyklem ji na křižovatce u zábavního centra Peklo vymrštila do protisměru, kde se...

O koupi Pardubic jedná americká firma. Klub se trápí, akcionáři se neshodnou

Zatím jde vše podle předpokladů. Těch pesimistických. Přesně jak fotbalová veřejnost předpovídala – hráči FK Pardubice jsou od prvního ligového kola přikováni ke dnu tabulky. Tři zápasy, deset...

Manžela chtěla otrávit, pak ho pobodala. Žena se u soudu přiznala, odmítá však úmysl

U pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové začalo v pondělí hlavní líčení s třicetiletou Michaelou M. Ta podle obžaloby loni v říjnu v pardubických Polabinách po hádce napadla nožem svého...

11. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  13:16

Sedmnáctiletý chlapec nechal dopis na rozloučenou a zmizel. Neviděli jste ho?

Pardubičtí policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání po sedmnáctiletém mladíkovi z Králík na Orlickoústecku. Podle policie nechal dnes ráno doma dopis na rozloučenou a bez...

11. srpna 2025  12:49

Střihavka po derby: Odchod do kabiny byl bolavý. Bod se hodí, ale měli jsme vyhrát

Chvíli už to vypadalo na další klasiku v podání pardubických fotbalistů. Do nedělního derby v Hradci Králové vlétli, soupeře přesně podle plánu zaskočili velkou aktivitou. Jen za první půli si...

11. srpna 2025  7:47

Motorkářku na Chrudimsku vymrštila srážka do protisměru, nehodu nepřežila

Řidička motocyklu nepřežila v neděli večer dopravní nehodu nedaleko obce Čertovina na Chrudimsku. Srážka s jiným motocyklem ji na křižovatce u zábavního centra Peklo vymrštila do protisměru, kde se...

10. srpna 2025  22:22

Další červená? Nechápu a mrzí mě to kvůli lidem, litoval hradecký kouč Horejš

Protlačili se k vedení v zápase i přesto, že soupeř byl do té doby lepší. Když po přestávce naznačili zlepšení, přišlo vyloučení. „Moment, který nechápu,“ komentoval trenér David Horejš zbytečný...

10. srpna 2025  20:11

Hradec Kr. - Pardubice 1:1, hosté v přesilovce jen srovnali, trefil se Bammens

Pardubičtí fotbalisté získali ve 4. kole první bod v aktuálním ročníku Chance Ligy. Ve východočeském derby s Hradcem Králové prohrávali po gólu Petráška, ale takřka celý druhý poločas hráli v početní...

10. srpna 2025  14:45,  aktualizováno  17:22

Knihovna, hala i urgent. Hledá se stavba roku v Pardubickém kraji

Do boje o titul krajská Stavba roku přihlásili investoři patnáct objektů. Seznam je pestrý. Největší je nový pavilon Pardubické nemocnice, nejmenší přístřešek v Mrákotíně.

10. srpna 2025  8:31,  aktualizováno  13:31

Pardubický kouč Němeček: Derby bude emočně vypjatější než obvykle

Na žádost kouče Davida Střihavky rozšířil Pavel Němeček před letošní sezonou realizační tým pardubických fotbalistů. Hlavnímu trenérovi měl nabídnout širší rozhled a možnost individuálnějšího...

9. srpna 2025  9:56

OBRAZEM: Sportovní park se blíží do finále. Akce opět trhá rekordy

V pardubickém parku Na Špici o víkendu vyvrcholí deváté pokračování oblíbeného Sportovního parku Pardubice. Pokud se připočte ještě první ročník, který v roce 2016 nesl název Olympijský park,...

9. srpna 2025  8:57

Pozdě ale přece. Letní kino nakonec startuje, na úvod promítne film o Smetanovi

Jubilejní dvacátý ročník pardubického letního kina v pátek večer nakonec přece jen začne. Ovšem s notným zpožděním, které zavinily problémy s financováním projektu.

8. srpna 2025  10:49

Přidejte recenzi své školce a vyhrajte zajímavé ceny
Přidejte recenzi své školce a vyhrajte zajímavé ceny

Svou recenzi můžete přidat zde Přidat svou zkušenost » Po skončení soutěže eMimino vylosuje výherce, které zkontaktuje pomocí soukromé zprávy, kde...

Tourigny o pardubickém angažmá: Chci toho v Dynamu vstřebat co nejvíc

Mezi pardubickými hokejovými beky mu náleží dva primáty: je z nich s přehledem nejmenší a společně s Michalem Hrádkem také nejmladší. Miguël Tourigny, kanadská posila Dynama ze slovenské Žiliny, však...

8. srpna 2025  8:58

O koupi FK Pardubice má zájem americká skupina, dříve vlastnila klub z druhé ligy

Americká skupina Blue Crow Sports Group, která vlastnila druholigový Vyškov, jedná o majetkovém vstupu do FK Pardubice. Klub nutně potřebuje změny, aby mohl bojovat o záchranu.

7. srpna 2025  15:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.