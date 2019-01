Ženu soudí za posazení kojence do křižovatky, hájila se nátlakem partnera

„Nemám na to, abych se k něčemu vyjadřovala. Necítím se vina v žádném bodě obžaloby, všeho se dopustil můj druh,“ řekla před soudem roztřesená obžalovaná s tím, že prosí o přezkoumání svého psychického stavu. Označila jej za kritický. Soud požadavek odmítl.

Nakonec žena s výpovědí souhlasila. „Přítel byl nejdříve nadšený, že čekáme miminko, pak si to ale zhruba za měsíc rozmyslel a chtěl, abych šla na potrat. Fyzicky mě napadal,“ tvrdila u soudu.

Údajně po celé těhotenství druh ženě vyhrožoval, že ji zničí a udělá maximum pro to, aby jí dítě sebrali.

„Několikrát mi zničil auto a udával mě na sociálku, že nejsem schopná se o dítě postarat,“ pokračovala. V současné době se stará již jen o jednu starší dceru.

„Byla jsem z toho všeho vyřízená, s dítětem jsem trávila několik hodin a dní v kuse na služebnách. Nezvládala jsem to,“ vyprávěla v slzách.

Neshody s mužem vyvrcholily v závěru roku 2017 v hádku na chodbě panelového domu. Žena vyhrožovala zabitím sebe a nezletilého dítěte, které měla držet za nohy přes zábradlí zhruba ve výšce čtyř metrů. Venku pak podle obžaloby dceru posadila do křižovatky a odešla.

„Nic z toho jsem neudělala, kdybych dítě nechtěla, tak bych mohla jít beztrestně na potrat. Začala jsem na něj hystericky ječet a prosila ho, ať mě konečně nechá být. Něčím jsem mu možná pohrozila, ale to jsem pouze chtěla, aby si uvědomil, že prostě fakt nemusíme být. Že mu můžeme chybět,“ dolovala ze sebe žena.

Do vozovky podle ní dítě posadil partner, který jí dceru v hádce sebral.

Soužití s touto ženou bylo katastrofální, tvrdí její bývalý partner

„Byl jsem u ní na návštěvě a zase jsme se pohádali. Chtěl jsem jít raději domů a začal jsem se na chodbě obouvat. Ona tam byla s dítětem, myslel jsem si, že mě jdou vyprovodit, ale začala mi zase vyhrožovat, že s nimi musím zůstat. Nejdřív dítě viselo do šachty, pak s ním šla ven a seděli na obrubníku směrem do silnice, že se nechají přejet,“ popisoval průběh okolností muž.

Bývalý druh podle své výpovědi pokračoval v cestě a slyšel dětský křik. Otočil se a viděl klečící dítě na přechodu. Chtěl jsem ho sebrat a odvézt do nedalekého kojeneckého ústavu.

Podle něj bylo soužití s ženou katastrofální. Údajně mu demolovala dům a neustále po něm chtěla, aby s nimi zůstal a staral se o ně, což podle svých slov jasně odmítal.

„Už v létě mi říkala, že se zabije. Nechala mi dítě a odjela. Nemohl jsem vědět, jestli to myslí vážně, dával jsem ji na sociálku, protože jsem chtěl, aby se někdo o to dítě postaral. S ní by mělo zkažený život,“ tvrdil u soudu.

Jejich třičtvrtěroční dcera je v současné době v přechodné pěstounské péči a oba rodiče ji vídají. Čtyřiatřicetileté ženě za výše uvedené jednání hrozí až deset let za mřížemi. Opatrovník navíc pro dítě žádá náhradu nemajetkové újmy ve výši 200 tisíc korun kvůli narušení domácího prostředí a možným psychickým problémům v budoucnosti.