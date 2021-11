Pardubice mají nový dispečink, policisté už nemusejí stát v křižovatce

Celý projekt vyšel zhruba na 20 milionů korun včetně nové digitální radiové sítě nad městem, která například umožňuje lepší přenos zpráv z vozidel policie.

„Ovládat se z dispečinku dají všechny křižovatky ve městě a kdyby bylo potřeba, může zde zasedat i krizový štáb a řešit například evakuace či nějaká cvičení,“ uvedl Tomáš Pelikán, ředitel dopravního podniku, v jehož areálu dispečink sídlí.

Jako hlavní se v době řady uzavírek a celkově špatné dopravy v Pardubicích jeví možnost zlepšit průjezdnost městem díky inteligentním křižovatkám, kterých se staví čím dál více.

„Právě proto se dispečink budoval. Věříme, že průjezdnost se zlepší. Režimů na řízení křižovatek je několik, v semaforech je nahrán statický program, který je ovládán hustotou provozu a pokud by to selhalo, tak jde systém ovládat ručně,“ řekl Pelikán.

V praxi to znamená, že policisté již v okolí hojně navštěvovaných událostí nebo dopravních nehod nemusí řídit dopravu fyzicky přímo v křižovatce, ale právě z dispečinku.

Další novou možností je sběr dat ze semaforů, za které město donedávna platilo externí firmě a vlastně o ně přicházelo. Ta pak pomáhají při řešení dopravních nehod nebo zjistí, kdo projel na červenou.

„Za mě to je jeden z největších přínosů. Do budoucna ještě přichází v úvahu lepší komunikace křižovatek samotných mezi sebou, úsekové měření nebo dynamické vážení. Je zde tedy prostor pro zlepšení chování řidičů, ale v tuto chvíli o něm zatím neuvažujeme,“ řekl náměstek primátora Petr Kvaš, který má v gesci dopravu.



„Na křižovatkách každopádně máme připravenou v semaforech možnost kontroly jízdy na červenou. Myslím, že pro řidiče by to bylo velké překvapení, kdyby to začalo fungovat,“ dodal s úsměvem.

Součástí informačního systému na dispečinku bude i připravovaný parkovací systém, dispečeři budou mít přístup ke všem třem tisícům připravovaných senzorů a 85 automatům, které bude taktéž spravovat dopravní podnik.



„V reálném čase tedy bude vidět, kde se co rozbilo, nebo kde je plná pokladna,“ řekl Kvaš.

Pelikán vítá i určité zvýšení bezpečnosti ve městě.



„Dopravní podnik po městě vlastní i řadu dalšího vybavení jako jsou informační tabule, cedule nebo zastávky a díky kamerovému systému jsme schopni odhalit, kdo nám je ničí. Nedávno jsme zrovna takového hříšníka vypátrali,“ uvedl.