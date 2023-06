Developer chce do pásu zeleně nedaleko Polabin, územní plán je proti

Z pohledu developera se jedná o byznys století. Postavit bytové domy jen pár set metrů od centra krajského města, navíc v místě obklopeném zelení a vodními plochami, by se určitě vyplatilo a po nemovitostech by se jen zaprášilo.

Není tak divu, že společnost CFIG Real Estate skoupila potřebné pozemky u Hradecké ulice a začala na první pohled nákladný projekt chystat.

„Připravujeme v Pardubicích jeden z nejvýznamnějších urbanistických projektů za několik desítek let. Projekt s názvem Bulvár Hradecká nabídne přes 30 tisíc metrů čtverečních moderních obytných, kancelářských a obchodních ploch. Cílem projektu je urbanistické propojení centra města Pardubic s dalšími městskými čtvrtěmi Polabiny, Stavařov, Cihelna a kampusem Univerzity Pardubice,“ uvedli zástupci firmy, podle které se jmenuje i nedávno otevřený pardubický fotbalový stadion.

Zástupce firmy je třeba ocenit za to, že se nejprve rozhodli projekt představit zastupitelům. Ti tak mohli minulé úterý slyšet od zakladatele společnosti CFIG Martina Chovance všechny podrobnosti.

„Současná Hradecká ulice není reprezentativním spojením centra města s kampusem univerzity, Polabinami a dalšími městskými čtvrtěmi. Příjezd do centra dostane moderní tvář 21. století, budou vystavěny nové moderní byty a kanceláře, zelené plochy budou chráněny, rozvíjeny a povýšeny na novou úroveň,“ uvedl mimo jiné Chovanec a dodal, že mu jako pardubickému rodákovi na tváři města záleží.

Kritici mají strach z prolomení zástavby pásu kolem Labe

Není náhoda, že Chovanec a jeho kolegové v prezentaci hodně zdůrazňují zájem o zeleň. Je jim totiž moc dobře jasné, že právě na kritice a odporu lidí ke kácení stromů může celá akce skončit.

„Už několikrát tady byla snaha developerů jít do zeleného pásu kolem Labe. Za mne si město tohle musí ohlídat a nesmí to povolit. Jsou to zelené plíce Pardubic, snížilo by to kvalitu života ve městě. Mám i obavu z domino efektu. Povolí se jedna část, brzy přibudou další,“ řekl bývalý radní města architekt Milan Košař.

Podobný názor má i současný zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych, který se účastnil schůzky s developerem. „Stojí proti sobě relativně divoká příroda a zelený pruh oddělující centrum města od Polabin a kultivace tohoto prostoru + komerční zájmy investora. Můj názor je nyní negativní,“ uvedl Ulrych.

Podobný projekt u Hradecké ulice momentálně nedovoluje územní plán. Podle Ulrycha je celá věc však jen politickým rozhodnutím. Územní plán totiž mění zastupitelstvo. „Bude zajímavé sledovat, jak které strany zastoupené v zastupitelstvu budou podporovat záměr firmy, která některým z nich přispěla na volební kampaň,“ uvedl na svém Twitteru Ulrych.

Naopak podle dalšího opozičního zastupitele Vojtěcha Jirsy z Pirátské strany nemá investor téměř žádnou šanci projekt prosadit.

„Je mi ho vlastně až líto. Dal obrovské peníze do nákupu pozemků, investoval do architektonicky zdařilého projektu, a myslím, že to celé vyjde vniveč,“ uvedl Jirsa s odkazem na to, že ani připravovaný nový územní plán města nepočítá s tím, že by se v lokalitě dalo stavět.

„Jeden z návrhů s tím sice původně počítal, ale neprošlo to zastupitelstvem. Prosadit takový projekt je extrémně náročné. Lidé jsou hodně citliví na úbytek zeleně, jistě by se do toho vložily ekologické spolky. I kdyby se to jednou developerovi povedlo, což si nemyslím, tak to bude na dlouhé roky,“ dodal Jirsa.

Nicméně Chovanec se pustil do boje a dá se předpokládat, že věří v jeho úspěšný konec. „Skloubení moderní architektury a přírody, to jsou nejdůležitější atributy, které při tvorbě návrhu hrály hlavní roli, a díky tomu je podpořena rozmanitá biodiverzita a přirozený pěší pohyb skrze území,“ stojí v prohlášení jeho společnosti.