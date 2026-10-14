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Stát chce větrníky, politici slaví jejich odmítání. Je to destruktivní, říká developer

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  14:00

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Generální ředitel společnosti S&M CZ Martin Hofman. | foto: koláž iDNES David Votruba

Stát označuje větrnou energetiku za důležitou součást energetického mixu, zároveň ale někteří vládní politici otevřené vítají, když obyvatelé v referendech výstavbu elektráren odmítnou. Podle ředitele společnosti S&M Martina Hofmana, která připravuje projekty větrných elektráren na Svitavsku a Vysočině, je takové prostředí těžko předvídatelné. „Je to pro nás destruktivní,“ říká otevřeně.

V rozhovoru vysvětluje, co pro investora výsledky referenda znamenají, kolik už do projektů vložili peněz a proč podle něj stát nedokáže dostatečně vysvětlovat přínosy větrné energetiky a potřebu nových zdrojů energie.

Stát mluví o energetické bezpečnosti a potřebě nových zdrojů elektřiny. Po referendech, která se konala společně s komunálními volbami, ale koaliční politik Filip Turek vyjádřil uspokojení nad tím, že lidé ve většině obcí větrné elektrárny odmítli. Jak takové signály čtete jako investor?
Je to rozporuplné. Na jedné straně máme energetickou politiku státu, která říká, že potřebujeme různé zdroje energie a že větrná energetika má být součástí energetického mixu. Na druhé straně pak slyšíte od politiků, že jsou vlastně rádi, když lidé výstavbu odmítnou. Co si z toho má investor vzít? Máme podle státu připravovat projekty, nebo se máme smířit s tím, že je nakonec nebude možné realizovat?

Potřebujeme předvídatelné prostředí, ve kterém bude jasné, podle jakých pravidel se rozhoduje.

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