Pardubice chystají pravidla pro investory a developery, mají zlepšit výstavbu

Už žádné horečnaté vyjednávání na poslední chvíli. Žádné spory o tom, kdo nakonec u nového činžáku postaví křižovatku nebo hřiště. A konec takovým překvapením, jaké například zažili lidé ze Sakařovy ulice, když se dozvěděli, že jim firma chce postavit nový dům přímo před okny.

Město Pardubice chystá pravidla, podle kterých bude jednat se všemi velkými investory. Dokument se má stát vodítkem pro jednání o umístění jednotlivých projektů, a podle radních také umožní nastavit transparentní a nediskriminační podmínky pro všechny zájemce o investování v krajském městě.

„Zásady budou fungovat jako koncepční nástroj, který radnici pomůže zlepšit komunikaci s developery plánujícími výstavbu ve městě. Chceme také zlepšit koordinaci příprav investičních záměrů mezi městem a konkrétními investory v souladu s plánovaným rozvojem města i obvodů a s ohledem na nutnost zajištění nové infrastruktury či úpravy té stávající,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za rozvoj a strategii města Jan Nadrchal (ANO).

Další přidanou hodnotou zásad je podle něho také zrychlení procesu samotné výstavby nových domů, protože město a dotčené strany budou u projektů přítomny už ve fázi příprav.

„Díky tomu tak bude možné vyřešit potenciální nejasnosti již během plánování projektu, čímž se předejde případným problémům, na které bychom jinak mohli narazit až v průběhu stavby či po dokončení projektu, zejména co se připojování na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu týče,“ dodal Nadrchal.

Požadavky města přitom budou podle politiků vyplývat z územního plánu a upravovat budou jen podmínky vyplývající ze samostatné působnosti města a městských obvodů. Nebudou tak zasahovat do rozhodování ve správním řízení.

„Výsledkem spolupráce města s investory také bude řešení občanské vybavenosti, veřejných služeb a veřejné infrastruktury,“ uvedla mluvčí magistrátu Iveta Koubková.

Má se stavět levněji a kvalitněji

Politici si od nového dokumentu slibují i to, že se v Pardubicích bude stavět kvalitněji a pro město vlastně i levněji. Součástí nových větších projektů, jako by měla být třeba masová výstavba bytů v bývalém vojenském prostoru na Višňovce, by totiž automaticky měla být také výstavba škol, školek a dalších potřebných zařízení.

„Naším cílem je chránit zájem veřejnosti, zajistit lidem potřebnou infrastrukturu. Aby nedocházelo ke komplikacím v podobě nedostatečné kapacity škol a školek či nadměrnému dopravnímu zatížení,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za oblast školství a sociální politiku Jakub Rychtecký z ČSSD.

Součástí pravidel bude i obecný vzor smluv a nastavení spravedlivé finanční či nepeněžní spoluúčasti investorů na zvýšených nákladech, které by město muselo vynaložit právě na rozvoj veřejné infrastruktury.

„Tento přístup v komunikaci s developery městu v případě uzavření smlouvy zajistí právní vymahatelnost příslibů developerů. Závazky z uzavření smlouvy však vyplynou také městu, které bude investorům poskytovat součinnost zejména v předprojektové přípravě. Zásady nastavují jasná, transparentní a jednotná pravidla pro všechny firmy a zrychlí projednání jejich záměrů v úřadu se samosprávou, v tom vnímám hlavní přínos pro investory,“ dodal Rychtecký.

Zásady spolupráce obcí a investorů již fungují v několika městech včetně Mnichova Hradiště, Tábora, Českého Brodu či některých městských částech Prahy a schváleny byly také v Jihlavě a Brně.

Na tvorbě těch pardubických se podílel projektový tým složený ze zástupců dotčených odborů magistrátu, starostů či zástupců městských obvodů, zástupců komisí a zastupitelských klubů a právní kanceláře Frank Bold Advokáti.

Podobu zásad, které se nebudou týkat individuální výstavby, tedy například rodinných domů, tato pracovní skupina konzultovala také s Krajskou hospodářskou komorou, Asociací developerů a se zástupci významných investorů v území.

„Za investora, který již několik let v Pardubicích působí, vnímáme zásady jako krok správným směrem, protože sjednotí přístup ke všem investorům a každý z budoucích investorů bude informován o podmínkách dopředu,“ uvedla architektka Monika Langrová ze společnosti Stako, která ve Smilově ulici staví na místě bývalé tiskárny bytový komplex s obchody.

A právě tento projekt lze označit za první příspěvek nového dokumentu. Firma se totiž s radnicí snadno domluvila na tom, že v atriu nových domů vznikne nový parčík, kterým lidé budou moci procházet z třídy Míru do Sladkovského či Smilovy ulice.

O finální podobě Zásad bude rozhodovat ve čtvrtek zastupitelstvo města s tím, že radnice počítá s jejich případnou aktualizací, která by mohla vyplynout z praxe v následujících měsících.