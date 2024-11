Developer chce postavit byty v pásu zeleně, politici jeho projekt odmítají

Je to rok a půl, co Chovanec představil velkolepý projekt na zástavbu okolí Hradecké ulice v Pardubicích. Na loukách směrem k Polabinám podle něj mělo postupně vyrůst hned několik činžovních domů se stovkami bytů, chybět neměly ani kavárny, obchody nebo ordinace doktorů.

„Bulvár Hradecká také nabídne místo pro nejrůznější obory a startupy například v oblastech administrativy, pojišťovnictví, bankovnictví, zdravotnictví, IT a mnoha dalších,“ stojí mimo jiné na webové stránce projektu.

A zpočátku se zdálo, že plány mají u vedení radnice docela slušnou podporu. „Není pravda, že by projekt ničil nějaké zelené plíce Pardubic, jak někdy slyším. Stavělo by se jen mezi cyklostezkou do Polabin a hlavní silnicí. To ostatně plánovali už i soudruzi za minulého režimu, jenom to nestihli. Svědčí o tom nedodělaný sjezd ze silnice u mostu Pavla Wonky, který nyní lidé využívají k parkování,“ uvedl loni radní za Společně pro Pardubice František Brendl, který měl v té době na starosti nový územní plán města.

A právě to je pro Chovance a jeho tým naprosto klíčový dokument. „Zatím v projektu není nic nového. Máme vše připravené a čekáme na nový územní plán města,“ uvedl pro iDNES.cz Chovanec.

A na pondělním jednání zastupitelstva se ukázalo, že k němu podnikatel zřejmě vzhlíží marně. Z debaty politiků vyplynulo, že se těžko bude hledat 20 hlasů, které povolí zástavbu zeleného území nedaleko centra Pardubic.

„Pozemky u Hradecké ulice jsou v dnešním územním plánu vedeny jako zeleň. V tom příštím územním plánu mají být vedeny také jako zeleň. Aby se toto změnilo, musí se najít 20 lidí v tomto, ale spíše v tom dalším zastupitelstvu, a tohle změnit. Osobně si nemyslím, že k tomu dojde. Investor tam při nákupu parcel vsadil na nejistotu, to je ale jeho věc,“ uvedl starosta Polabin a radní města za ANO Radek Hejný.

Jako první politik z radnice tak poměrně jasně naznačil, že plán širokou podporu nemá. A je to vlastně logické. Pokud něco zvedne u lidí z Pardubic emoce, tak je to kácení stromů nebo zastavování zelených ploch. Politici by se museli při případné změně územního plánu vyrovnat se silným odporem veřejnosti.

„Jsem moc rád, že pan Hejný tady jasně deklaroval, že klub ANO je proti změně územního plánu u Hradecké ulice. Ovšem bylo evidentní, že developer si chystal podmínky proto, aby se tam územní plán změnil v jeho prospěch. Mimo jiné mi poslal předžalobní výzvu, když jsem jeho návrh veřejně kritizoval,“ uvedl zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Chovanec i jeho firma utratili za pořízení pozemků a přípravu projektu mnoho milionů korun. Je jasné, že těžko svůj plán jen tak opustí. Ale zdá se, že investice se vrátit nemusí. „Je mi ho vlastně až líto. Dal obrovské peníze do nákupu pozemků, investoval do architektonicky zdařilého projektu, a myslím, že to celé vyjde vniveč,“ uvedl už loni na adresu Chovance zastupitel za Piráty Vojtěch Jirsa.