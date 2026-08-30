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Konec ústavů v Pardubickém kraji. Děti i lidé s postižením mají vlastní domácnosti

  10:34
Novostavba dvojdomku pro děti z dětského domova v Pardubicích (28. srpna 2026)

Novostavba dvojdomku pro děti z dětského domova v Pardubicích (28. srpna 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Rodinný domek v Rudolticích u Lanškrouna vyrostl za uplynulé dva roky. Nové...
Rodinný domek v Rudolticích u Lanškrouna vyrostl za uplynulé dva roky. Nové...
Rodinný domek v Rudolticích u Lanškrouna vyrostl za uplynulé dva roky. Nové...
Nové komunitní bydlení v Rudolticích (28. srpna 2026)
7 fotografií
Éra klasických dětských domovů v regionu končí. Pardubický kraj v červnu slavnostně otevřel nový dvojdomek pro děti v pardubické ulici Ke Tvrzi. Završil tak desetileté úsilí o proměnu pobytové péče. Po letošních letních prázdninách se tak Pardubický kraj stane prvním v Česku, kde žádné ohrožené děti nebudou žít v zařízeních ústavního typu. Stejnou cestou se vydává i u lidí s postižením, kterým postupně nahrazuje velké ústavní areály za běžné domy a byty.

Bývalý pardubický dětský domov uprostřed areálu Ke Tvrzi šel po sto letech k zemi. Na okraji pozemku pak vyrostl za 28 milionů korun dvojdomek pro dvě domácnosti, v nichž bude žít vždy šest dětí. „V přízemí se nacházejí společné obytné prostory včetně kuchyně a obývacího pokoje, zázemí pro provoz domácnosti i hygienické zázemí. V patře jsou pokoje pro děti, koupelny a další potřebné prostory,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice Dušan Salfický.

Rodinný domek v Rudolticích u Lanškrouna vyrostl za uplynulé dva roky. Nové bydlení získá šest lidí, kteří doposud žili v ústavních podmínkách Domova u studánky v Anenské Studánce. (28. srpna 2026)
Rodinný domek v Rudolticích u Lanškrouna vyrostl za uplynulé dva roky. Nové bydlení získá šest lidí, kteří doposud žili v ústavních podmínkách Domova u studánky v Anenské Studánce. (28. srpna 2026)
Rodinný domek v Rudolticích u Lanškrouna vyrostl za uplynulé dva roky. Nové bydlení získá šest lidí, kteří doposud žili v ústavních podmínkách Domova u studánky v Anenské Studánce. (28. srpna 2026)
Novostavba dvojdomku pro děti z dětského domova v Pardubicích (28. srpna 2026)
7 fotografií

Šlo o poslední krok v procesu, který znamenal konec klasických dětských domovů. Děti dnes žijí v rodinných skupinách, v Pardubicích jde převážně o byty. „Nálepku Dětský domov však na zvoncích nenajdete, nechceme dávat dětem tento cejch a prohlubovat trauma, které si příchodem do náhradní péče přinesly. Snažíme se zapadnout do okolí jako sousedé. Děti se v novém prostředí učí využívat soukromí a hospodařit s vlastním časem. Dříve se při odchodu z dětského domova neuměly obejít bez party, teď vidíme, že jsou mnohem samostatnější,“ uvedla ředitelka Dětského domova Pardubice Kateřina Fialová.

V současnosti více než 170 dětí v krajských zařízeních může vyrůstat v prostředí, které se co nejvíce blíží běžnému rodinnému životu, uvedl kraj v tiskové zprávě. „Celý proces transformace urychlily evropské prostředky z Národního plánu obnovy. Na šest bytů, devět rodinných domků a jeden dvojdomek za 222 milionů korun jsme získali dotaci 167 milionů korun,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Nejde jen o dětské domovy

Změna se přitom netýká pouze dětí z dětských domovů. Pardubický kraj postupně opouští také velké ústavy, v nichž léta žili hendikepovaní lidé. Nové byty a domy jim mají nabídnout více soukromí a možnost žít běžnějším způsobem.

Například v Rudolticích u Lanškrouna získá nové bydlení šest lidí, kteří doposud žili v ústavních podmínkách Domova u studánky v Anenské Studánce. Rodinný domek vyrostl za uplynulé dva roky. Další lidé už žijí v komunitním bydlení v Rudolticích, Dolní Čermné nebo v bytech v České Třebové a okolí.

Senioři a děti pod jednou střechou. Pardubice chystají bytové projekty po vzoru Vídně

„Musím potvrdit, že vstupem do komunitního bydlení se všem těmto lidem opravdu změnil život. Získali tím nejen své osobní zázemí, kam si třeba mohou zvát návštěvy, ale také dosud neznámé soukromí, vlastní sebevědomí a také možnost přizpůsobit si denní režim svým potřebám,“ řekla ředitelka Domova u studánky Jitka Beránková.

V původním areálu v Anenské Studánce zatím zůstává 46 klientů. Kraj chce zařízení kolem roku 2030 zcela opustit a připravuje pro ně nové komunitní bydlení. Podobná proměna čeká také Domov pod Kuňkou v Rábech na Pardubicku.

Pardubický kraj je v oblasti transformace lídrem v celé České republice. „Nedávno jsme dokončili transformaci péče o ohrožené děti, kterých máme v kraji necelé dvě stovky. Žádné už nebydlí v zařízení ústavního typu. Klientů domovů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením je k osmi stovkám, a také tady chceme vše dotáhnout až do cíle. V současné době se soustředíme právě na Domov u studánky a také na Domov pod Kuňkou v Rábech,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Politikovo ne inovačnímu centru může kraj připravit o obří dotaci

Významným způsobem pomáhá také program Evropské unie. Například k výstavbě nového domku u studánky, jehož celkové náklady byly 48 milionů korun, obdržel Pardubický kraj podle Netolického dotaci 37,4 milionu korun z programu IROP.

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