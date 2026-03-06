Na Pardubicku akutně chybí dětští psychiatři, kraj vkládá naději do nových center

David Půlpán
  15:10
Na bezmála pět tisíc dětí a mladistvých, kteří jsou v Pardubickém kraji v péči psychiatrů nebo užívají léky na předpis, připadají podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jen čtyři specialisté. Pardubický kraj nyní nabízí až dva miliony odborníkům z oboru, pokud v regionu budou působit.

dětská psychiatrie, ilustrace | foto: Shutterstock

Rodiče s dětmi, které potřebují psychiatrickou péči, musí v Pardubickém kraji čekat na termín vyšetření měsíce, anebo hledat pomoc v jiném regionu.

„V Pardubickém kraji jsou ambulance pouze v Chrudimi a v Pardubicích. Na základě dat z Regionální pobočky VZP ČR víme, že aktuální špatná dostupnost této péče vede k tomu, že více než 40 procent dětských pacientů je nuceno vyhledat pomoc dětského psychiatra mimo území našeho kraje,“ uvedl koordinátor reformy péče o duševní zdraví v Pardubickém kraji Jaroslav Marek.

Teenager se chová předvídatelně? To není normální. Expert o úzkostech dospívajících

V Pardubickém kraji nejsou žádná dětská psychiatrická lůžka. Jen čtyři regiony v České republice jsou na tom hůře, pokud jde o dostupnost psychiatrické péče. Podobně jako v celé zemi se v Pardubickém kraji zvyšuje počet pacientů s duševním onemocněním.

„V Pardubickém kraji registrujeme 32 tisíc dospělých, kteří jsou v pravidelné péči psychiatrických zařízení, a naprosto neuvěřitelné tři tisíce dětí,“ uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ladislav Dušek.

Málo odborníků? Místo domácí léčby nemocnice

Dalších osmnáct set dětí a mladistvých z Pardubického kraje sice nepotřebovalo hospitalizaci, ale potřebují léky, nejčastěji užívají na předpis stabilizátory nálady či antidepresiva. Aktuální čísla mohou být vyšší, ústav zveřejnil údaje platné k prosinci 2024.

Nedostatek lékařů situaci dětských pacientů komplikuje. V případě akutního zhoršení psychického stavu dítěte totiž rodičům často nezbývá než dítě odvézt do nemocnice i v případech, kdy by se to dalo zvládnout s podporou lékaře doma, upozorňují odborníci.

Jistým řešením je dlouho plánovaný vznik center duševního zdraví, která pomáhají pacientům buď s duševním onemocněním, nebo už v riziku jeho rozvoje. Dnes systém funguje tak, že i s lehkou poruchou soustředění je třeba vyrazit k psychiatrovi, centra nabízejí rychlou komplexní pomoc ze strany psychologů či sociálních pracovníků a v případě potřeby psychiatra.

Dýchání s TikTokem? Sociální sítě chtějí pomáhat s psychikou, experti to vidí jinak

Premiér Andrej Babiš (ANO) už oznámil, že by se v letošním roce mělo otevřít 25 nových center duševního zdraví, z toho čtyři budou dětská. V Pardubickém kraji by centra duševního zdraví měla začít fungovat ještě letos. Na Chrudimsku a Pardubicku zajistí tuto ambulantní a terénní službu organizace Amalthea. Na Svitavsku a Orlickoústecku Oblastní charita Polička. Obě centra vzniknou rozšířením stávajících týmů včasné intervence pro děti o zdravotnické pracovníky.

Centra pomohou. Potřebují ale psychiatry

Jenže i zde opět kraj naráží na stále stejný problém. „V centrech duševního zdraví pro děti ovšem musí být součástí zdravotně-sociálního multidisciplinárního týmu dětský a dorostový psychiatr,“ sdělil náměstek hejtmana pro sociální péči Pavel Šotola.

Kraj shání psychiatra i pro zajištění ambulantní péče ve Svitavách a v Ústí nad Orlicí. Nabízí i místo dětského a dorostového psychiatra v připravené ambulanci Psychiatrického oddělení Pardubické nemocnice. Zájemci však chybí.

Krajští radní proto schválili nový dotační program. Psychiatři zaměření na dětskou a dorostovou psychiatrii v něm mohou získat během pěti let až dva miliony korun.

Z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR však vyplývá, že kraj by je musel přetáhnout z jiných regionů, kde jich je ale také málo. Aktivních lékařů se specializací v oboru dětské psychiatrie je v České republice jen 181. Nadprůměrný počet jich působí pouze v Praze, Jihočeském a Olomouckém kraji.

Bez psychiatra se v nově zřízených centrech v Pardubickém kraji neobejdou. „Podaří-li se jeho místo v těchto centrech obsadit, začnou poskytovat služby již v druhé polovině tohoto roku,“ uvedl Šotola.

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

