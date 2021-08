Za točení porna s malými dětmi dostala matka i zájemci několikaleté tresty

„Řešení tíživé finanční situace touto formou je naprosto neomluvitelné. Odsouzená navíc nebyla v situaci, kdy by neměla jinou alternativu, mohla se například obrátit na svoji vlastní rodinu, která jí mohla pomoci,“ řekl k rozsudku předseda senátu Roman Drahný.



Žena se u soudu v pondělí ke všemu přiznala a navrhla, aby jí soud uložil 5,5 roku vězení. Soud přijal její prohlášení viny (v původní zprávě byla nejprve tato informace chybně interpretována i jako akceptování výše trestu, soud však nakonec uložil trest o rok a půl vyšší, pozn. red.).



„Navrhovaný trest ve výši pěti a půl roku byl naprosto neakceptovatelný,“ řekl soudce Drahný.

Matka loni v létě poskytovala záběry svých dvou dcer a syna ve věku od čtyř do deseti let. Zachycovala je při choulostivých situacích, všechny tři orálně uspokojovala, což jí děti oplácely. Jedna z dcer si do přirození musela strkat otvírák ve tvaru penisu.

Záběry poskytovala dvěma mužům, kteří jí za to slíbili finanční výpomoc, s jedním z nich se sešla a v lese v Sokolově mu jednu z dcer propůjčila k pohlavnímu styku. Holčičku před tím namazala dětským olejíčkem a držela ji při tom za ruku.

Pětatřicetiletý muž dostal za znásilnění nezletilé dívky osm a půl roku vězení ve věznici se zvýšenou ostrahou. Proti trestu se na místě odvolal.

„Nedovedeme si představit trest, který by bylo možné uložit. Jakýkoliv zde uložený trest je mírný, došlo totiž k nevratnému zásahu do života malých dětí. Nikdy už to nepůjde vymazat, děti s tím budou žít do konce života,“ uvedl Drahný.

S pětiletým trestem pak od soudu odešel sedmatřicetiletý muž, kterému matka záběry zprostředkovávala online. Všichni tři musejí dětem uhradit dohromady 650 tisíc korun jako nemajetkovou újmu. Rozsudek je zatím nepravomocný.