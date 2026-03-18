Příběh začal v únoru 2021 na poli mezi Vraclaví a Sedlcem u Vysokého Mýta. Zaměstnanec regionálního muzea ve Vysokém Mýtě tam uviděl dvojici mužů s detektorem kovů a zavolal policii. Policisté muže vyslechli, pořídili záznam a krajský úřad jednomu z nich udělil pokutu. Ten se s tím ale nesmířil.
Věčný spor památkářů s detektoráři se v tomto případě v následujících letech proměnil ve stále bobtnající spis, který putuje mezi úřady a soudy. Padla už desetitisícová pokuta, ministerstvo kultury ji potvrdilo, soud ji zrušil, krajský úřad ale nedávno znovu rozhodl, že pokutu musí detektorář zaplatit.
Pole mezi Vraclaví a Sedlcem je označeno jako území třetí kategorie, kde se výskyt archeologických nálezů nepředpokládá, ale nelze ho vyloučit. I tady může být nějaký zajímavý archeologický nález.