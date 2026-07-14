Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla se zhotoviteli podařilo urychlit práce natolik, že původní důvody pro zrušení akce pominuly. O podobné akce, při nichž si veřejnost může ještě před otevřením projít novou dálnici, bývá mimořádný zájem. Při předchozích dnech otevřené dálnice na D35 dorazily tisíce lidí.
„U všech dnů otevřené dálnice průběžně porovnáváme harmonogram stavby s možností akci uspořádat. Nesmíme kvůli ní ohrozit termíny ani průběh stavby. V tomto případě se vše podařilo urychlit natolik, že den otevřené dálnice proběhne,“ uvedl Rýdl.
ŘSD podle něj vždy až do posledních dnů zvažuje, zda podobné akce uspořádat. Organizaci totiž musí přizpůsobit aktuálnímu postupu stavebních prací.
„Zájem veřejnosti o dny otevřené dálnice je vždy mimořádný. Pokud je to jen trochu možné, chceme lidem umožnit projít si nový úsek ještě před jeho zprovozněním a zároveň jim poděkovat za trpělivost během výstavby,“ řekl mluvčí.
Nový úsek D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem chce ŘSD zprovoznit 24. srpna. Den otevřené dálnice se má s definitivní platností uskutečnit v sobotu 25. července. Výjimkou z celého šestikilometrového úseku bude tunel Homole, který bude kvůli složitým geologickým podmínkám otevřen až příští léto. Objet ho však půjde bypassem před i za tunelem.
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Prozkoumat bude možné dálnici pěšky, na kole, na bruslích nebo na koloběžce. Připraven bude i doprovodný program včetně ukázek silniční a stavební techniky, fotokoutku a her pro děti.
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13. září 2025