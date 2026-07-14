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ŘSD otočilo. Den otevřené dálnice mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem nakonec bude

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  15:58
Stavba dálnice D35 na úseku Vysoké Mýto – Džbánov jde do finále. (6. srpna 2025)

Stavba dálnice D35 na úseku Vysoké Mýto – Džbánov jde do finále. (6. srpna 2025) | foto: ŘSD

Stavba dálnice D35 na úseku Vysoké Mýto – Džbánov jde do finále. (6. srpna 2025)
Okružní křižovatka na silnici I/35 u Zámrsku, která bude sloužit nájezdu na...
Veřejnost měla možnost prohlédnout si poprvé a naposledy dálniční obchvat...
Veřejnost měla možnost prohlédnout si poprvé a naposledy dálniční obchvat...
17 fotografií
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nakonec uspořádá den otevřené dálnice na novém úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Ještě na konci června státní podnik avizoval, že se akce kvůli napjatému harmonogramu stavby neuskuteční. Nyní své rozhodnutí změnil.

Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla se zhotoviteli podařilo urychlit práce natolik, že původní důvody pro zrušení akce pominuly. O podobné akce, při nichž si veřejnost může ještě před otevřením projít novou dálnici, bývá mimořádný zájem. Při předchozích dnech otevřené dálnice na D35 dorazily tisíce lidí.

„U všech dnů otevřené dálnice průběžně porovnáváme harmonogram stavby s možností akci uspořádat. Nesmíme kvůli ní ohrozit termíny ani průběh stavby. V tomto případě se vše podařilo urychlit natolik, že den otevřené dálnice proběhne,“ uvedl Rýdl.

Stavba dálnice D35 na úseku Vysoké Mýto – Džbánov jde do finále. (6. srpna 2025)
Stavba dálnice D35 na úseku Vysoké Mýto – Džbánov jde do finále. (6. srpna 2025)
Okružní křižovatka na silnici I/35 u Zámrsku, která bude sloužit nájezdu na dálnici. (11. srpna 2025)
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17 fotografií

ŘSD podle něj vždy až do posledních dnů zvažuje, zda podobné akce uspořádat. Organizaci totiž musí přizpůsobit aktuálnímu postupu stavebních prací.

„Zájem veřejnosti o dny otevřené dálnice je vždy mimořádný. Pokud je to jen trochu možné, chceme lidem umožnit projít si nový úsek ještě před jeho zprovozněním a zároveň jim poděkovat za trpělivost během výstavby,“ řekl mluvčí.

Nový úsek D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem chce ŘSD zprovoznit 24. srpna. Den otevřené dálnice se má s definitivní platností uskutečnit v sobotu 25. července. Výjimkou z celého šestikilometrového úseku bude tunel Homole, který bude kvůli složitým geologickým podmínkám otevřen až příští léto. Objet ho však půjde bypassem před i za tunelem.

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Prozkoumat bude možné dálnici pěšky, na kole, na bruslích nebo na koloběžce. Připraven bude i doprovodný program včetně ukázek silniční a stavební techniky, fotokoutku a her pro děti.

13. září 2025
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