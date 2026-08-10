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Bývalá pardubická Tesla je minulostí, k zemi šla poslední opuštěná budova

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  15:32
Pardubice přišly o kus svojí historie. Areál bývalé Tesly, ve které se v minulosti vyráběly především telefonní přístroje a radiopřijímače, je definitivně věcí minulosti. Demoliční firma zbourala poslední opuštěnou budovu u nadjezdu v Kyjevské ulici.

Po budově zůstaly tisíce tun stavební suti, kterou je teď třeba roztřídit a postupně odvézt. Následovat bude také odstranění sklepů. Na místě zdemolované budovy chce Univerzita Pardubice stavět novou Fakultu zdravotnických studií.

Univerzita Pardubice zaplatí za demolici objektu téměř 4,71 milionu korun. Stavební firma má práce dokončit zhruba za sedm měsíců od podpisu smlouvy. Podle jednatele společnosti Demstav Group Jana Rudolfa to nejspíš bude ale dřív.

V areálu bývalé Tesly v Pardubicích se zřítila střecha, uvnitř nikdo nebyl

„Samotné bourání trvalo asi týden, bourání sklepů má zabrat další zhruba tři týdny a odvoz suti další tři týdny až měsíc. Myslím, že by to mohlo být vyklizené a hotové v polovině září,“ řekl Rudolf.

Přípravné práce před samotnou demolicí trvaly téměř dva měsíce. Budovu bylo potřeba vyklidit a odstranit z ní mimo jiné kabeláž a další vybavení. Demolici nijak zásadně neovlivnilo ani nekontrolované zřícení střešní konstrukce minulý čtvrtek. Problém představovala zaparkovaná auta blízko budovy, jejichž vlastníky musela zjišťovat městská policie. Kvůli bezpečnosti si je lidé museli přeparkovat.

Demolice poslední opuštěné budovy v areálu pardubické Tesly zabrala týden.
Demolice bývalé Tesly v Pardubicích je u konce. (10. srpna 2026)
Demolice poslední opuštěné budovy v areálu pardubické Tesly zabrala týden.
Demolice bývalé Tesly v Pardubicích je u konce. (10. srpna 2026)
25 fotografií

Telegrafia vznikla v roce 1919 jako výrobce telefonní, radiové a později radarové techniky. Po znárodnění se podnik stal součástí Tesly a za socialismu patřil k významným elektrotechnickým závodům v Československu. Po roce 1989 výroba zanikla a areál začal chátrat.

Nedávno jeho okolí proměnil developer v bytovou čtvrť Nová Tesla. Telegrafia zůstala na okraji lokality u železniční trati. Nedaleko je Pardubická nemocnice a zdravotnická záchranná služba, což univerzitě vyhovuje kvůli praxím studentů zdravotnických oborů. Na místě proto chce postavit novou budovu Fakulty zdravotnických studií, která dnes sídlí v Průmyslové ulici v Pardubičkách.

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