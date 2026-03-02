Zhruba sto let starý areál kasáren na pardubické Višňovce už neexistuje. Většina budov, ve kterých desetiletí fungovali vojáci, byla zbourána. Roky připravovaná demolice během pár týdnů skončí, a město tak bude moci na uvolněné parcele postavit novou základní školu zhruba za miliardu korun.
„Jsou zbourané nadzemní části objektů a v současné době probíhá rozpojování a odstraňování základových konstrukcí a částečných podsklepení,“ řekl Martin Hebr z odboru majetku a investic pardubického magistrátu, který na demolici dohlíží.
Z části kasáren bude škola. Radní Pardubic však zatím netuší, co se zbytkem
Kvůli velké prašnosti firma kropila plochy, aby se prach moc nešířil do okolí, kde bydlí lidé. Ne vždy se to však dařilo. „Jednou jsem přišel odpoledne domů a byl jsem překvapený, že padla mlha. Pak jsem zjistil, že jde o prach z demolice. Hned jsem tam volal, aby zase začali kropit. Bez toho to nejde,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal, který bydlí nedaleko bývalých kasáren.
Bourací práce byly podle firmy složitější a trvaly déle, protože některé budovy měly sendvičové konstrukce z různých materiálů. Každá vrstva má jiné vlastnosti, což vyžaduje různé nástroje. „Také základy některých budov byly provedeny jinak, než se předpokládalo,“ řekl Hebr.
Stavební suť a další materiál firma odváží pryč. Bourací práce si připravovala od loňského léta a od října začala používat větší stroje k bourání kasárenských budov. „Zbývá ještě rozpojit, rozebrat, odtěžit a odvozit nabouraný materiál zpevněných ploch, jako je část parkoviště a část vnitřních areálových komunikací. S ohledem na harmonogram výstavby školy by nemělo dojít ke zdržení,“ řekl Hebr.
Prodlevy? Jen pár dnů
To si ostatně myslí i primátor Nadrchal, podle kterého jde demolice podle plánu. „Vše probíhá v zásadě tak, jak by mělo. Možná dojde k nějakým drobným prodlevám, ale to budou jednotky dnů. Bavíme se opravdu o velmi krátkém zdržení, protože klimatické podmínky něco dovolovaly, něco nedovolovaly,“ uvedl Jan Nadrchal.
Město zároveň připravuje výběrové řízení na stavební firmu, která postaví školní areál. V polovině ledna ale zakázku zrušila, protože ji potřebovala zpřesnit. Kvůli velkému množství detailů se uchazeči ptali na další podrobnosti. Každý dotaz musel projektant znovu vysvětlit nebo zpřesnit. „To bylo časově velmi náročné a ukázalo se, že dokumentace potřebuje ještě dopracovat,“ uvedl Hebr.
Město k tomu využije metodu BIM (Building Information Modeling), kdy vítěz tendru vytvoří digitální 3D model školy, který bude obsahovat přesné informace o všech stavebních prvcích, materiálech i technologiích. Tento model umožní přesnější ocenění zakázky, lepší kontrolu nákladů a omezení chyb při samotné výstavbě. „Po dokončení stavby bude město BIM využívat také pro správu a údržbu budovy, například při plánování oprav a provozu areálu,“ uvedl úředník města.
Zrušení tendru podle Hebra nebude mít vliv na dokončení základní školy a její zprovoznění. Náklady na vybudování školy město vyčíslilo na 976 milionů korun. „Vzhledem k rozsahu projektu jde o jednu z největších stavebních akcí města od roku 1990. Je nezbytné připravit nové zadávací podklady s maximální přesností. Bourací práce v areálu kasáren budou hotové do konce dubna 2026. Doba samotné výstavby se nemění, stavba potrvá zhruba 1,5 roku od zahájení a škola by měla být otevřena pro školní rok 2028/29, jak bylo deklarováno,“ dodal Hebr.
Také primátor města očekává, že nový tendr na stavitele nové základní školy vypíše magistrát příští měsíc. „Pokud vše půjde hladce, mohla by prý stavba nové základní školy v kasárnách začít ještě letos,“ řekl.
V posledních letech kasárna jen chátrala. Město bývalý „buzerplac“ využívalo jako záchytné parkoviště, navíc se tam konala jedna velká akce za rok. Vždy na začátku září obsadili areál vyznavači nostalgie, kteří pořádali akci Retroměstečko. Ke starým autům, hasičské a hlavně armádní technice se kulisy někdejších ubikací, skladů nebo garáží skvěle hodily. Loni se poprvé akce musela přesunout do bývalých kasáren na Hůrkách.