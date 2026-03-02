Všechno běží podle plánu. Demolice bývalých kasáren v Pardubicích míří do finále

Milan Zlinský
  10:46
Demolice bývalých Masarykových kasáren v Pardubicích bude hotová do konce dubna. Stavební firma zbourala budovy a odváží materiál z areálu. Práce by měla zvládnout v plánovaném termínu. Na uvolněné ploše město postaví základní školu.
Demolice bývalých Masarykových kasáren v Pardubicích jde do finále. (18. února...

Demolice bývalých Masarykových kasáren v Pardubicích jde do finále. (18. února 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Demolice bývalých Masarykových kasáren v Pardubicích jde do finále. (18. února...
Demolice bývalých Masarykových kasáren v Pardubicích jde do finále. (18. února...
Demolice bývalých Masarykových kasáren v Pardubicích jde do finále. (18. února...
Demolice bývalých Masarykových kasáren v Pardubicích jde do finále. (18. února...
9 fotografií

Zhruba sto let starý areál kasáren na pardubické Višňovce už neexistuje. Většina budov, ve kterých desetiletí fungovali vojáci, byla zbourána. Roky připravovaná demolice během pár týdnů skončí, a město tak bude moci na uvolněné parcele postavit novou základní školu zhruba za miliardu korun.

„Jsou zbourané nadzemní části objektů a v současné době probíhá rozpojování a odstraňování základových konstrukcí a částečných podsklepení,“ řekl Martin Hebr z odboru majetku a investic pardubického magistrátu, který na demolici dohlíží.

Z části kasáren bude škola. Radní Pardubic však zatím netuší, co se zbytkem

Kvůli velké prašnosti firma kropila plochy, aby se prach moc nešířil do okolí, kde bydlí lidé. Ne vždy se to však dařilo. „Jednou jsem přišel odpoledne domů a byl jsem překvapený, že padla mlha. Pak jsem zjistil, že jde o prach z demolice. Hned jsem tam volal, aby zase začali kropit. Bez toho to nejde,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal, který bydlí nedaleko bývalých kasáren.

Bourací práce byly podle firmy složitější a trvaly déle, protože některé budovy měly sendvičové konstrukce z různých materiálů. Každá vrstva má jiné vlastnosti, což vyžaduje různé nástroje. „Také základy některých budov byly provedeny jinak, než se předpokládalo,“ řekl Hebr.

Stavební suť a další materiál firma odváží pryč. Bourací práce si připravovala od loňského léta a od října začala používat větší stroje k bourání kasárenských budov. „Zbývá ještě rozpojit, rozebrat, odtěžit a odvozit nabouraný materiál zpevněných ploch, jako je část parkoviště a část vnitřních areálových komunikací. S ohledem na harmonogram výstavby školy by nemělo dojít ke zdržení,“ řekl Hebr.

Prodlevy? Jen pár dnů

To si ostatně myslí i primátor Nadrchal, podle kterého jde demolice podle plánu. „Vše probíhá v zásadě tak, jak by mělo. Možná dojde k nějakým drobným prodlevám, ale to budou jednotky dnů. Bavíme se opravdu o velmi krátkém zdržení, protože klimatické podmínky něco dovolovaly, něco nedovolovaly,“ uvedl Jan Nadrchal.

Město zároveň připravuje výběrové řízení na stavební firmu, která postaví školní areál. V polovině ledna ale zakázku zrušila, protože ji potřebovala zpřesnit. Kvůli velkému množství detailů se uchazeči ptali na další podrobnosti. Každý dotaz musel projektant znovu vysvětlit nebo zpřesnit. „To bylo časově velmi náročné a ukázalo se, že dokumentace potřebuje ještě dopracovat,“ uvedl Hebr.

Město k tomu využije metodu BIM (Building Information Modeling), kdy vítěz tendru vytvoří digitální 3D model školy, který bude obsahovat přesné informace o všech stavebních prvcích, materiálech i technologiích. Tento model umožní přesnější ocenění zakázky, lepší kontrolu nákladů a omezení chyb při samotné výstavbě. „Po dokončení stavby bude město BIM využívat také pro správu a údržbu budovy, například při plánování oprav a provozu areálu,“ uvedl úředník města.

Zrušení tendru podle Hebra nebude mít vliv na dokončení základní školy a její zprovoznění. Náklady na vybudování školy město vyčíslilo na 976 milionů korun. „Vzhledem k rozsahu projektu jde o jednu z největších stavebních akcí města od roku 1990. Je nezbytné připravit nové zadávací podklady s maximální přesností. Bourací práce v areálu kasáren budou hotové do konce dubna 2026. Doba samotné výstavby se nemění, stavba potrvá zhruba 1,5 roku od zahájení a škola by měla být otevřena pro školní rok 2028/29, jak bylo deklarováno,“ dodal Hebr.

Také primátor města očekává, že nový tendr na stavitele nové základní školy vypíše magistrát příští měsíc. „Pokud vše půjde hladce, mohla by prý stavba nové základní školy v kasárnách začít ještě letos,“ řekl.

V posledních letech kasárna jen chátrala. Město bývalý „buzerplac“ využívalo jako záchytné parkoviště, navíc se tam konala jedna velká akce za rok. Vždy na začátku září obsadili areál vyznavači nostalgie, kteří pořádali akci Retroměstečko. Ke starým autům, hasičské a hlavně armádní technice se kulisy někdejších ubikací, skladů nebo garáží skvěle hodily. Loni se poprvé akce musela přesunout do bývalých kasáren na Hůrkách.

Střední školy
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rozbijte fontánu, nakázal ředitel. Ta byla uměleckým dílem, případ vyšetřuje policie

Premium
Na začátku února byla fontána Františka Štorka na příkaz ředitele domova...

Z budovy školního internátu ve Vysokém Mýtě byla na příkaz ředitele odstraněna fontána, o které nikdo netušil, že je uměleckým dílem. Potomci sochaře Františka Štorka žádají po vedení města...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Stavba největší protipovodňové hráze je pod vodou, vystoupala během tří hodin

Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026)

Velká voda zasáhla v pondělí odpoledne stavbu suché hráze v Kutříně na Chrudimsku. Silné deště zvedly hladinu řeky Krounky během tří hodin. Ještě ve čtvrtek kolem poledne byl objekt zčásti pod vodou.

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Výstřely, pak hrozná bolest. Někdo po nás pálil z balkonu, hlásil muž na policii

Nejdřív výstřely, pak hrozná bolest. Policie vyšetřuje údajnou střelbu v...

Policie vyšetřuje údajnou střelbu v pardubických Polabinách z úterního večera. Oznámil ji dvaatřicetiletý muž, který jel vyzvednout svoji maminku z návštěvy, po cestě zpět k autu po nich ale podle...

Všechno běží podle plánu. Demolice bývalých kasáren v Pardubicích míří do finále

Demolice bývalých Masarykových kasáren v Pardubicích jde do finále. (18. února...

Demolice bývalých Masarykových kasáren v Pardubicích bude hotová do konce dubna. Stavební firma zbourala budovy a odváží materiál z areálu. Práce by měla zvládnout v plánovaném termínu. Na uvolněné...

2. března 2026  10:46

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Místo korupce procesní chyba? Soud skupiny kolem exprimátora Charváta překvapil

Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....

První tři dny soudního procesu s bývalým vedením pardubického Rozvojového fondu zatím nepřinesly žádné důkazy o korupčním jednání či osobním prospěchu. Případ, který začal razií a vazbou, se nyní...

1. března 2026  11:09

Pardubice - Teplice 1:1, boj o střed tabulky skončil smírem, oba týmy dohrály v deseti

Diskuze pardubických fotbalistů (v červeném) s rozhodčím Benešem. Ten uděluje...

Mají stejně bodů a aktuálně je dělí pouze skóre. Ve stejném duchu se neslo i vzájemné klání Pardubic s Teplicemi, které ve 24. kole první fotbalové ligy skončilo remízou 1:1. Obě trefy padly ještě v...

28. února 2026  14:35,  aktualizováno  17:39

Rozbijte fontánu, nakázal ředitel. Ta byla uměleckým dílem, případ vyšetřuje policie

Premium
Na začátku února byla fontána Františka Štorka na příkaz ředitele domova...

Z budovy školního internátu ve Vysokém Mýtě byla na příkaz ředitele odstraněna fontána, o které nikdo netušil, že je uměleckým dílem. Potomci sochaře Františka Štorka žádají po vedení města...

28. února 2026

Pardubice ovládly základní část extraligy. Neměli jsme žádné výkyvy, těší Smejkala

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

První úkol: splněno! Pardubické Dynamo, kandidát na extraligový titul, má po výhře 4:1 v Litvínově už tři kola před koncem jistý triumf v základní části a Pohár Jaroslava Pouzara. A jako bonus účast...

28. února 2026  9:15

Zdražování bytů závisí i na otvíraných dálnicích. Vidět je to třeba kolem D35

Premium
Domy v těsném okolí D35 získávají na hodnotě. Na snímku zahájení 2. etapy...

Do zdražování nemovitostí se promítá i kvalita okolní infrastruktury. Vidět je to třeba na výstavbě dálnic. Například po otevření nového úseku D35 poskočily ceny v regionech i o 80 procent.

28. února 2026

Město už třetím rokem opravuje propadlý úsek ulice, protéká jí potok

Rekonstrukce ulice Milady Horákové probíhá od podzimu 2023. (25. února 2026)

Na jaře roku 2020 se propadlo v ulici Milady Horákové ve Svitavách historické zaklenutí Studeného potoka. Ze začátku nevinné zvlnění silnice udělalo do městského rozpočtu díru ve výši 120 milionů...

27. února 2026  14:26

Návrat devadesátek. Pardubickou arénu rozduní 2 Unlimited, Rednex i Mr. President

Plakát kapely Mr. President

Dodnes se jejich hity hrají v rádiu i na diskotékách. Hlavně lidé narození na sklonku minulého režimu se při nich mimoděk zavlní a zavzpomínají na mládí. Kapely jako 2 Unlimited, East 17, Rednex, Mr....

27. února 2026  10:58

Pardubice vstřebávají olympijskou pauzu. Sedlák: Nic takového jsme ještě nezažili

Útočník Lukáš Sedlák dává rozhovory po příletu z olympijských her.

Hokejisté pardubického Dynama jsou blízko prvních dvou dílčích cílů pro tuto sezonu, kterými jsou přímý postup do čtvrtfinále play off a návrat do Ligy mistrů. Čtyři kola před koncem extraligové...

27. února 2026  10:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Spor o dokončení rekonstrukce sportovní haly. Půl miliardy je příliš, míní opozice

Nově vybudovaný vstup do chrudimské sportovní haly. (26. února 2026)

Chrudimští politici léta přemítali, zda mají za velké peníze vybudovat novou sportovní halu, anebo za menší obnos opravit starou. Po deseti letech je zřejmé, že zvolilo rekonstrukci. Opozice je proti.

26. února 2026  15:36

Stavba největší protipovodňové hráze je pod vodou, vystoupala během tří hodin

Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026)

Velká voda zasáhla v pondělí odpoledne stavbu suché hráze v Kutříně na Chrudimsku. Silné deště zvedly hladinu řeky Krounky během tří hodin. Ještě ve čtvrtek kolem poledne byl objekt zčásti pod vodou.

26. února 2026  11:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.