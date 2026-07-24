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Mladík „svlékl“ svoji známou pomocí AI a obrázek rozeslal, případ řeší policie

Autor:
  16:05
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pardubičtí kriminalisté vyšetřují případ mladíka, který pomocí umělé inteligence vytvořil falešné nahé snímky své známé. Pachateli deepfake obsahu hrozí po lednové novelizaci trestního zákoníku až pět let vězení.

Podle dostupných informací měl mladík zneužít fotografii své známé tak, že ji za pomocí umělé inteligence „svlékl“ horní polovinu těla. Fotografii vytvořenou za pomocí AI následně rozeslal poškozené a dalším lidem v jejím okolí.

„S ohledem na citlivost případu nebudeme sdělovat žádné konkrétnější detaily,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Od ledna je zneužití identity k výrobě pornografie a její šíření trestným činem. „Od jeho účinnosti evidujeme v Pardubickém kraji již šestý takový případ,“ dodala Kopecká.

AI vytvoří váš intimní snímek i z běžné fotky. Bránit se lze těžko, říká expert

Policie zároveň apeluje na rodiče, aby s dětmi mluvili o rizicích umělé inteligence a sdílení podobného obsahu. „Právě mladí lidé často podceňují, že několik kliknutí může mít pro druhého člověka dlouhodobé a někdy i nevratné následky,“ varovala policejní mluvčí.

Oběti zneužité prostřednictvím deepfake pornografie by se měly neprodleně obrátit na policii. Novela trestního zákona myslí i na případy, kdy jsou reálné intimní fotografie či videa vzniklé v partnerském vztahu bez souhlasu dotčené osoby šířeny dál.

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