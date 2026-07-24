Podle dostupných informací měl mladík zneužít fotografii své známé tak, že ji za pomocí umělé inteligence „svlékl“ horní polovinu těla. Fotografii vytvořenou za pomocí AI následně rozeslal poškozené a dalším lidem v jejím okolí.
„S ohledem na citlivost případu nebudeme sdělovat žádné konkrétnější detaily,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.
Od ledna je zneužití identity k výrobě pornografie a její šíření trestným činem. „Od jeho účinnosti evidujeme v Pardubickém kraji již šestý takový případ,“ dodala Kopecká.
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Policie zároveň apeluje na rodiče, aby s dětmi mluvili o rizicích umělé inteligence a sdílení podobného obsahu. „Právě mladí lidé často podceňují, že několik kliknutí může mít pro druhého člověka dlouhodobé a někdy i nevratné následky,“ varovala policejní mluvčí.
Oběti zneužité prostřednictvím deepfake pornografie by se měly neprodleně obrátit na policii. Novela trestního zákona myslí i na případy, kdy jsou reálné intimní fotografie či videa vzniklé v partnerském vztahu bez souhlasu dotčené osoby šířeny dál.