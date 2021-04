Politiky v Pardubicích čeká další střet kvůli opravě sportoviště arény

Čím dál zřetelněji je patrné, že radniční koalice, která vede Pardubice, existuje spíše jen na papíře než v reálu. Ještě ani neutichl spor mezi hlavními hráči z ANO a ODS o opravu Letního stadionu a už se blíží další. A možná ještě ostřejší.

A půjde vlastně o podobný problém. O investici do sportoviště za stovky milionů korun. Dokonce i částka je stejná, jedná se opět o zhruba 380 milionů. Jen se role obrátí. Zatímco v případě Letního stadionu bylo ANO jednoznačně motorem rekonstrukce, nyní v kauze modernizace enteria areny bude tempo diktovat hlavně ODS.

Právě na její zástupce padl totiž velmi nevděčný úkol. Připravit opravu chlazení, rekonstrukci bufetů, stavby třetí ledové plochy či rozcvičovny v areálu arény. K tomu všemu se totiž politici zavázali ve smlouvě, kterou podepsali s většinovým majitelem Dynama Petrem Dědkem.

„Město muselo projednat investiční plán do konce března, ukládá mu to akcionářská smlouva s panem Dědkem. Investiční plán a zadání vypracování projektové dokumentace mají být schváleny do konce června,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch z ODS.

Právě ten má v gesci dohled nad firmami města, tedy i Rozvojovým fondem. Ten pak vede místostarosta prvního obvodu Ondřej Šebek z ODS a z pozice šéfa představenstva na něj dohlíží dlouholetý politik modré strany a krajský zastupitel Alexandr Krejčíř.

A nutno dodat, že primátor města zatím není s výkony zmíněné trojice úplně spokojen. Fondem předložený návrh harmonogramu investice Martina Charváta docela naštval.

„Materiály, které jsme dosud od Rozvojového fondu obdrželi, zatím jeho připravenost k plnění neukazují. Předem transparentně upozorňuji management Rozvojového fondu, že pro takový materiál těžko budou zastupitelé našeho hnutí hlasovat,“ uvedl na posledním jednání zastupitelstva primátor Martin Charvát z hnutí ANO.

Ve hře je odvolání Šebka

Jednalo se o poměrně ostrý vzkaz do řad hlavního koaličního partnera. V zákulisí radnice se navíc už nahlas mluví o tom, že by primátor nejraději bývalého manažera Dynama Šebka z vedení fondu odvolal.

„Abychom byli dobře připraveni na tvrdá jednání s investorem, musíme přes fond plnit všechny závazky. Aktuální stav, za který management fondu zodpovídá, tomu nenasvědčuje,“ pokračoval v kritice Charvát.

Investorem měl na mysli Petra Dědka. Ten totiž drží v ruce dobré karty. Podle smlouvy město bude muset připravit projekty zmíněných úprav a taky je v dohledné době dotáhnout. Jenže problém je v tom, že na ně město či fond sotva seženou v následujících letech peníze.

„Zástupci fondu připravili zprávu do zastupitelstva ve stylu: tak super, tohle všechno máme postavit, tak jdeme na to! Jen nám na to pošlete peníze. To ale nejde. Radnice je postižena na příjmové stránce covidem a my budeme muset plány obsažené ve smlouvě s panem Dědkem korigovat,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD.

Ondřej Šebek nechtěl kritiku jím předložené zprávy ani politické tlaky komentovat. Podle jeho slov bude důležité, jak se domluví radní přímo s Dědkem. „My jsme servisní organizací města. Těžko můžeme něco diktovat. Až se obě strany domluví, my jejich dohodu budeme akceptovat a budeme hledat řešení, jak ji naplnit, včetně financování,“ uvedl Šebek s tím, že se nabízí dotace třeba od Národní sportovní agentury. „Nicméně je jasné, že i fond nyní doplácí na problémy s koronavirem,“ dodal manažer.

Primátor Charvát pak v tiskové zprávě svého hnutí totiž uvedl, že klíčové bude najít peníze na placení všech úprav arény. Už ale neuvedl, kde by je fond měl „vyčarovat“, když kvůli covidu přichází i o příjmy z nájemného a hala je také v posledním roce těžce ztrátová.

„V dosud předložených materiálech ze strany fondu toto postrádáme, přitom se jedná o zásadní parametr. Za investiční plán nemůžeme považovat tristní a velmi riskantní tabulku, když se přes akcionářskou smlouvu zavazujeme ke spoustě náročných rozhodnutí,“ prohlásil Martin Charvát.

Dědek mluví o odkupu zbytu akcií od města

Investiční plán zastupitelé v prvním kole nakonec schválili, ale bylo evidentní, že se jednalo jen o dělostřeleckou přípravu před červnovým výbuchem emocí. „Ne všichni zastupitelé jsou příznivci sportu a ne všichni tomu budou po ekonomické stránce fandit,“ popsal kulantně situaci zastupitel Petr Klimpl z ODS.

Petr Dědek přitom za poslední rok, během kterého se o Dynamo stará, ukázal, že je velmi tvrdý byznysmen a jen zřídka odchází od jednacího stolu jako poražený. Politici však musí najít cestu, jak mu sdělit, že z většiny plánů toho zatím moc nebude.

„Už příliš dlouho taháme za kratší konec provazu, musíme s investorem jednat o odsunutí některých věcí,“ uvedl Rychtecký. Šéf zastupitelského klubu Jan Hrabal zase na svém Twitteru upozornil, že Dědek už uplatnil v případě placení kompenzací za výpadek ze vstupného vyšší moc a město by se mohlo vydat stejným směrem.

Sám Dědek přitom navrhuje poměrně rychlé a radikální řešení. Chce, aby mu město prodalo i zbytek akcií Dynama. „Ať mně to prodají, a je pokoj. Myslím, že by to bylo řešení této ‚manželské‘ krize. Vztah příliš nefunguje,“ uvedl pro redakci MF DNES Dědek s tím, že už tento návrh radním předložil.

„Tak zatím to bylo poměrně neformální, ale za mne to je téma určitě k jednání. Samozřejmě by se ale při prodeji zbytku akcií musely přehodnotit všechny závazky, které momentálně k Dynamu máme. Platíme mu podporu 35 milionů korun ročně,“ dodal náměstek primátora Rychtecký, který se pak opřel i do ODS. Podivoval se, že modrá strana nepodpořila modernizaci Letního stadionu pro fotbalisty, a naopak přichází s nákladným plánem investic do multifunkční arény.

„Plán obsahoval závazky pro rozpočet města v nejbližších čtyřech letech až půl miliardy korun bez podrobnějších informací o reálných nákladech spojených s projekčními pracemi a toho, kdo, kdy a co zaplatí,“ dodal při kritice ODS.