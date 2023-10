Dědkův záměr postavit novou arénu narazil na silný odpor sousedů

Vrchlabský miliardář Petr Dědek chce u pardubického sídliště Cihelna postavit supermoderní arénu pro své Dynamo.

Jenže aby mohl obří projekt začít připravovat, potřebuje změnit územní plán města. A včera se konala možná klíčová část procesu – veřejné projednání záměru. Petr Dědek, který se osobně na radnici přišel podívat, mohl jen těžko odcházet spokojen.

„Na změně nám vadí všechno. Předně pak to, že se celá lokalita neřeší jako celek, ale jen vaše část. Také výrazně ubude zeleň, což poškodí pozemky mého klienta. Za nepřípustné považuji i to, že vlastně změna nemá žádné limity, můžete si tam stavět obří supermarket nebo sportovní halu,“ řekl advokát Tomáš Běhounek, který zastupoval majitele největších pozemků ze sousedství zamýšlené haly.

Tím je Edouard Perra, který patří do rodiny prvního českého aviatika Jana Kašpara a zároveň chce stavět u sídliště čtvrť nazvanou Nová Cihelna. „Dvacet let jen poslouchám z radnice, jak ještě musíme počkat, až bude stát obchvat, až bude nový územní plán a další. A najednou zjistím, že se v naší blízkosti mění z ničeho nic územní plán, a já se o tom dozvím vlastně náhodou. Kde mám záruku, že nebudu čekat dalších dvacet let?“ ptal se přítomných politiků Perra.

Někteří z nich mu dali vlastně za pravdu, když uznali, že Petru Dědkovi se dostalo nadstandardního zacházení. „Ano, musím uznat, že do toho území zasahujeme nestandardně, radost z toho nemám. Demokracie má tu výhodu a někdy nevýhodu, že rozhoduje většina. A v zastupitelstvu se našlo více než 20 lidí, kteří panu Dědkovi umožnili tento proces,“ uvedl radní odpovědný za územní plán František Brendl.

Ještě o něco emotivnější byl opoziční zastupitel za Piráty Vojtěch Jirsa. I tomu vadilo, že se změna územního plánu týká vlastně jen malé části jedné lokality, jež tvoří celek. „Vinit z toho musíme zastupitele, kteří toto dovolili,“ řekl Jirsa.

Kvůli hale by zmizely stromy

Zásadní námitky se během debaty točily ještě kolem masivního úbytku zeleně. „Ano, musíme přiznat, že z území zmizí zhruba dva a půl hektaru zeleně,“ řekl Brendl.

Lidem pak také vadilo, že vlastně nevědí, co konkrétně bude firma Petra Dědka u Cihelny stavět. „To není předmětem tohoto jednání, to se bude řešit až v územní studii. Teď neřešíme konkrétní stavby, které na pozemcích budou stát, ale jen to, pro co které parcely bude možné využít,“ uvedl projektant Jan Šíma, který pro Dědkovu firmu změnu územního plánu připravil.

Ovšem taková odpověď, navíc když se dost často opakovala, přítomné neuspokojila. „Jak máme tady nad něčím seriozně debatovat, když vlastně nechcete říct, co tam bude stát?“ rozčilovala se jedna z přítomných žen.

V každém případě nyní běží lhůta, do kdy mohou lidé poslat na radnici písemnou námitku ke změně. Na to mají čas do 9. října. Potom se k procesu vyjádří krajský úřad. Pokud by se objevily vážné námitky, a tento scénář lze po včerejšku předvídat, muselo by se konat další veřejné projednání. A to by bylo pro plány Petra Dědka zlé. Zastupitelstvo mu totiž umožnilo změnu získat s podmínkou, že to bude do 18. prosince. Pokud by limit nestihl, proces by pro tuto chvíli skončil a miliardář by musel minimálně dva roky čekat na nový územní plán města.

„Pro mne je zásadní, aby pořízení změny územního plánu nezdrželo přijetí toho nového,“ řekl náměstek primátora René Živný.