Miliardáře a majitele hokejového Dynama naštval kapitán i trenér

„Je to ostuda. Tým to nezvládl. Špatnou práci odvedli hráči i trenéři. Není možné, abychom za celé čtvrtfinále nevyužili ani jednu přesilovku, a naopak v každém druhém oslabení inkasovali,“ rozčiloval se ještě dva dny po konci sezony miliardář z Vrchlabí.

A nebál se být adresný. Vadily mu třeba i výkony kapitána a zamýšlené hvězdy týmu Jakuba Nakládala.

„Čekal jsem od něj více. Svou pozici prvního beka ztratil. Ta doba, kdy v klubu stačilo k tučné smlouvě známé jméno na dresu, je pryč. Kdo nebude za tým maximálně bojovat, nebude v něm mít místo. A to se týká všech. Nebyl jsem spokojen s mnoha hráči,“ pokračoval Dědek, který alespoň pochválil Anthonyho Camaru, Andreje Kosticyna nebo Patrika Poulíčka.

„Většina dalších musí hodně potrénovat, aby byli příští rok lepší,“ dodal jeden z nejbohatších Čechů.

Toho neobměkčilo ani to, že tým vyrovnal své nejlepší umístění od roku 2012, kdy Pardubice braly poslední mistrovský titul. Skončí totiž v konečné tabulce na šestém místě.

„To mne vůbec nezajímá. Nepřišel jsem do Pardubic kvůli šestým nebo sedmým příčkám. Naším cílem bylo semifinále, a my ho nesplnili. Tečka,“ pokračoval muž, který většinu akcií Dynama koupil od města loni v létě.

Ostatně kvůli boji o medaile pořizoval v lednu do kabiny hned tři borce z KHL v čele s Tomášem Zohornou.

„Kdyby tito hráči nepřišli, tak bych řekl OK, šestý místo je po letech bídy fajn. Ale my chtěli více, a proto ti hráči přišli. Nakonec jsme dopadli úplně stejně, jako kdybychom za ně ušetřili,“ nehledal žádné alibi Petr Dědek.

Potvrdil i spekulace fanoušků, které se týkaly sporu mezi koučem Richardem Králem a slovenským obráncem Markem Ďalogou.

„Marek zavinil gól, trenér mu to řekl, a on to následně neunesl. To je hokej, to je play off, to k tomu patří. S tím problém nemám. Problém mám spíše s přístupem některých borců k zápasům,“ doplnil Dědek, který tak celou sezonu nehodnotil vůbec pozitivně.

A to ani přesto, že většina fandů si po letech těžkých bojů o záchranu ročník vlastně užila.

„Bylo to špatné. Už kvůli covidu a tomu, že lidé nemohli na stadion. Pak se k tomu přidaly problémy s Robertem Kousalem a Janem Mandátem. Nemám z toho vůbec dobrý pocit. Chybí mi pozitivní emoce, které by mne nabily do další práce,“ uzavřel naštvaný boss.