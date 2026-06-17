Jak dopravit 25 tisíc diváků. Projekt pardubické haly řeší zásadní problém

Majitel Dynama Pardubice Petr Dědek má při plánované výstavbě arény na Cihelně zatím dvě nevyřešené klíčové otázky. Nebo na ně alespoň veřejně neodpověděl: Kde na ni vzít peníze? Jak do ní dopravit davy lidí? Zatímco první je jeho čistě osobní věc, k řešení druhé bude nejspíše potřebovat pomoc pardubického dopravního podniku.
Podle jeho šéfa Tomáše Pelikána je ostatně právě tato městská firma při plánování obří stavby nejblíže ze všech. Bez ní by totiž jednou aréna určitě fungovat nemohla.
Pokud by se akce v aréně konaly třeba jen jednou za tři dny, je otázka, kde vzít v tu pravou chvíli řidiče a jak efektivně využít techniku, která by většinu času stála.