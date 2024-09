Žena podle obžaloby nabízela milenci nezletilou dceru jako splátku dluhu

Vše se dělo na přelomu loňského a letošního roku. Obžalovaná dnes u soudu tvrdila, že fotky své náctileté dcery nafotila dříve a rozhodně ne za účelem přeposílání svému milenci.

Ani soud ani státní zástupce nedokázali svými otázkami z obžalované dostat smysluplnou odpověď na to, proč žena nabízela k sexu vlastní nezletilou dceru.

„Chtěla jsem si udržet milence. Byly to jen takové výmysly, které jsme si psali. Byla jsem pod vlivem alkoholu. Svou dceru bych nikdy neprodávala. Fotky byly nevhodné, ale nefotila jsem je za účelem, abych mu je poslala, to jsme se s dcerou fotily dřív,“ řekla u soudu obžalovaná.

U soudu také řekla, že si chtěla udržet práci, neboť muž byl zároveň jejím zaměstnavatelem.

„Když jste si ji chtěla udržet, proč jste posílala fotky vlastní dcery?“ ptal se soudce Miroslav Trávníček na to, co zajímalo většinu osazenstva soudní síně.„Já si to neumím vysvětlit,“ odpověděla mu.

V popisech, jak by si měl počínat její milenec s dcerou, byla však konkrétní dost. Dokonce s mužem podle elektronické konverzace domlouvala termín schůzky, kdy dceru přivede. Před dívkou pak z muže dělala nebezpečného člověka, před nímž ji varovala.

První tři tisíce si prý půjčila od milence a zároveň zaměstnavatele na žádost manžela. „Manžel skončil v práci a poprosil mě, ať si od něj půjčím na silvestra, uvedla obžalovaná. Od muže si pak ještě následně půjčila osm tisíc korun. K intimní schůzce mezi ním a nezletilou dcerou pak už nedošlo, neboť se případem začala zabývat policie.

Obžalovaná s dětmi a manželem v kontaktu od zadržení policií není, z vazební věznice komunikuje s rodiči a sestrou.

Opatrovnice nezletilé dívky požaduje pro dítě za nemajetkovou újmu půl milionu korun.