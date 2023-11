Rozsáhlá oprava klíčové křižovatky skončila, Dašická je opět průjezdná

„Děkuji všem, kdo se zprovoznění křižovatky Dašická podíleli. Byť to je stavba, kterou nemá v gesci město, ale Ředitelství silnic a dálnic, v celém procesu byli důležití i úředníci z městského odboru dopravy. Prosím, neházejme úředníky do jednoho pytle plného negací. Nezaslouží si to. V tomto případě odvedli skvělou práci po pracovní době, tak aby se už v pondělí večer mohlo přes klíčovou křižovatku jezdit,“ uvedl náměstek primátora odpovědný za dopravu Jan Hrabal z ANO.

Podle informací iDNES.cz ale nechybělo mnoho a uzavírka křižovatky se mohla protáhnout klidně o několik týdnů. Ředitelství silnic a dálnic na poslední chvíli sehnalo veškeré potřebné dokumenty, razítka či schválení dopravního značení. Podle tiskového mluvčího ŘSD Jana Rýdla však jde o celkem běžnou situaci.

„Během přejímky se jde velmi přísně po veškerých objektech stavby a technické kvalitě. To je normální na každé stavbě. Pokud by problém existoval, tak bychom dílo nepřevzali. Důležité je, že řidiči mohou po silnici jezdit,“ řekl Rýdl s tím, že harmonogram stavby byl dodržen a ještě došlo ke zrychlení stavby o deset dní.

Klíčová je ale pro řidiče jediná věc. Křižovatka je plně průjezdná a měly by ustat dlouhé kolony, které terorizovaly v podstatě celé město. Průjezd z Polabin centrem na sídliště Dubina, který jindy trvá minuty, se v minulých týdnech během odpolední špičky protáhl klidně na hodinu.