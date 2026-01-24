Dálnice D35 přinesla i vzdáleným obcím klid, pumpy na původním tahu osiřely

  12:49
Řidičům u Svitav přes měsíc slouží téměř dvanáctikilometrový úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem. Ačkoli izolovaný úsek na českomoravském pomezí neodvedl tranzit z žádné obce, úlevu lidem v okolí přinesl. Naopak euforie vyprchává ve Vysokém Mýtě. Kamiony se kvůli navigacím, cenám paliv i nedokončené síti vracejí zpět do města.

Sice sám o sobě nic neřeší, pro řidiče byl však hned po otevření jasnou volbou, jak pár minut při jízdě ušetřit. Když se v prosinci otevřela kousek za Litomyšlí nová dálnice, stará „pětatřicítka“, po které denně projelo až dvacet tisíc aut, se velice rychle vyprázdnila.

Z hodiny na hodinu to poznala i obsluha velké čerpací stanice Orlen na Gajeru, která řidičům na hlavním tahu mezi Čechami a severní Moravou slouží přes dvacet let. V pondělí odpoledne ani u jednoho z šesti stojanů nestálo žádné auto. Vyprázdněné bylo i jindy zaplněné parkoviště pro kamiony.

Izolovaný kus dálnice mezi Janovem a Opatovcem z původní silnice I/35 odvedl prakticky veškerou dopravu.
Dálnice u Svitav odvedla i podstatnou část zákazníků od dvou velkých čerpacích stanic.
Izolovaný kus dálnice mezi Janovem a Opatovcem z původní silnice I/35 odvedl prakticky veškerou dopravu.
Dálnice u Svitav odvedla i podstatnou část zákazníků od dvou čerpacích stanic.
44 fotografií

„Jak otevřeli první den dálnici, hned se to projevilo. Je to hodně znát, propad zákazníků je určitě o více než 50 procent. Uvidíme, co bude dál. Nemáme zatím žádné informace, že bychom měli omezovat provoz. Snad se to zlepší a lidi se začnou vracet,“ posteskla si čerpadlářka.

Zda zůstane čerpací stanice dál nonstop, je tak zatím nejasné. S podobným odlivem řidičů po narovnání původní silnice u Janova se v roce 2004 musela vyrovnat čerpací stanice v Janově, která řidiče začala lákat na nízké ceny benzinu. V úterý tam litr Naturalu stál 31,90 korun, což je o dvě koruny méně než ve Svitavách a o korunu šedesát laciněji než na Gajeru.

Je to paradox. Loni v Česku nejdelší zprovozněný úsek dálnice nemá ani jedno odpočívadlo s pumpou, za to na paralelní silnici I/35 jsou hned dvě. O pár kilometrů níže na začátku Svitav opadl provoz i na čerpací stanici Shell. Blízká okružní křižovatka, kterou tady z plastových dílů kvůli bezpečnosti postavili silničáři, je jak vymetená. Není se čemu divit, při naší cestě z Gajeru do Lačnova potkáváme na sedmi kilometrech v protisměru pouhých deset aut.

Prázdno je i u provozovny v létě otevřeného fastfoodu, kde servírují burgery posvěcené šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem. „Zrovna jsem tam pro náš volejbalový tým rezervoval stůl. Ve Svitavách budeme hrát v sobotu a tady se nám to zamlouvalo. Paní byla moc vstřícná, dokonce nám srazí stoly. V restauraci bylo prázdno, ale víkendy prý bývají silnější. Zvažují, že by na střechu dali poutač, který by byl viditelný z dálnice,“ řekl před pobočkou Mama’s Burger muž, který se představil jako Martin.

Kousek po kousku. U Svitav zprovoznili další úsek D35, zatím bez poplatku

Třebaže pumpa s rychlým občerstvením stojí jen asi 400 metrů od mimoúrovňové křižovatky, kde dálnice momentálně končí, Ředitelství silnic a dálnic značení na poutač k dálnici nepovolilo. „Alespoň nás zachraňuje blízký výjezd aut z dálnice,“ krčí rameny obsluha pumpy, která má otevřeno také 24 hodin denně.

Jak si mohl redaktor MF DNES ověřit, časová úspora ve srovnání s otevřenou dálnicí kolem Vysokého Mýta není nijak závratná. Na 11,7 kilometrech nové dálnice ušetří řidič ve srovnání se starou cestou tři minuty času.

Překvapivě daleko větší úlevou je dálnice pro obyvatele okolních obcí, které sice původní „pětatřicítka“ neprotínala, ale hluk z ní se nesl kilometry daleko.

„To víte, že pozorujeme rozdíl. Je to teď daleko lepší,“ říká starosta Opatovce Lukáš Kudrna, který bydlí nejvýš v obci. Z půl kilometru vzdálené silnice I/35 slyšel prakticky všechno. „Jediný směr, ze kterého něco slyšíme, je estakáda. Ale není to nic hrozného. Jinak dálnice vede v zářezu a obec je chráněná jednak protihlukovými stěnami, tak velkým hliněným valem,“ chválí pozitivní změnu starosta.

Na druhou stranu se dá očekávat, že společně s dalšími zprovozňovanými úseky provoz na dálnici ještě víc vzroste. Ředitelství silnic a dálnic očekává, že z dálnice D1 se na D35 může přesunout až 30 procent dopravy.

Po měsíčním provozu jsou s dálnicí spokojení i v Mikulči, přes kterou si někteří řidiči osobní i tranzitní dopravy krátili cestu na Brno. Po zprovoznění dálnice se to zkrátka časově nevyplatí.

„Před otevřením obchvatu Svitav se podařilo na silnici II/366 prosadit zákaz nákladních aut nad 12 tun, což nám už tehdy hodně pomohlo. Tím, že přibyla dálnice, se nám ulevilo ohromně. Ten kdo se dřív na I/35 rozmýšlel, zda pojede přes Mikuleč, dneska u Janova najede na dálnici a už to neřeší,“ řekl starosta Mikulče Josef Dvořák, který doufá, že to tak zůstane až po zpoplatnění dálnice.

To však nenastane dříve než v létě příštího roku, kdy bude dokončen dálniční obchvat Litomyšle a celá dálnice D35 bude od Svitav tvořit ucelený celek až k Hradci Králové.

Tranzitní doprava se do Mýta částečně vrací

Vliv nového dálničního úseku pociťují i ve Vysokém Mýtě. Hned po otevření dálnice došlo podle starosty k poklesu dopravy až o 60 procent. Zcela vymizely i dlouhé kolony od Zámrsku. Kamiony si však cestu na průtah městem znovu našly.

„Pocitově ze začátku to byla obrovská úleva, řekl bych, že 70 procent tranzitní dopravy jezdilo po dálnici. V posledních dnech mám osobně pocit, že se intenzita dopravy trochu zvětšuje a řidiči se začínají na průtah Mýtem vracet. Svou roli hrají také navigace, které reagují na hustotu provozu,“ řekl starosta František Jiraský.

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Větší úleva pro město přijde na konci roku, kdy ŘSD plánuje zprovoznit chybějící úsek od Ostrova a pokud bude přát stavbařům počasí, tak i od Litomyšle.

„Nic nebude řidiče motivovat k tomu, aby z dálnice někde odbočili, projeli Mýtem a pak se na ní vrátili. Teď je ta situace opačná. Řidiči jedou po silnici I. třídy, na dálnici musí odbočit a pak se na ni zase vrátit,“ dodal Jiraský. Časová úspora při jízdě po dálnici ve srovnání s průjezdem městem ve chvíli, kdy je hlavní silnice prázdná, není kvůli dvoukilometrové zajížďce po obchvatu téměř žádná.

„Vidíme to i my jako hasiči, že doprava na silnici I/35 poklesla, ale stane se, že za sebou jedou tři kamiony, které by mohly jet po obchvatu,“ podotkl velitel vysokomýtských profesionálních hasičů Milan Vincenc.

Řidiče může lákat do města i nižší cena pohonných hmot. „Kdokoliv chce tankovat v tomto úseku, tak pojede přes město,“ poznamenal Vincenc.

Radnice po konzultaci s inženýrem dopravní policie odložila i původně zvažované zrušení zelené vlny na průjezdu městem. „Inteligentní semafory máme i ve městě. Když je na I/35 malý provoz, svítí víc zelená z bočních ulic. Takže ke změně není zatím důvod,“ dodal Jiraský.

Komplikace nezpůsobuje ani nová světelná křižovatka u sjezdu z dálnice, na které se tvořily po otevření šestikilometrového úseku kolony. Po odladění inteligentních semaforů se zatím větší problémy nevyskytují.

Bazén za 700, se saunou za tisíc. Dolní Morava otevře horské wellness

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Společnost Sněžník ladí poslední detaily před otevřením velkého relaxačního centra v Dolní Moravě. Horské wellness centrum na ploše více než 7 tisíc metrů čtverečních, které bude mimo jiné zahrnovat...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

V centru Pardubic přibude přes sto nových bytů. Parkování však bude oříšek

Společnost CFIG chce přestavět rohový dům nedaleko podchodu na Karlovině....

V Pardubicích jsou na spadnutí dva výrazné developerské počiny. Společnost CFIG postaví více než stovku nových bytů v samém centru města. Projekty slibují moderní bydlení v atraktivních lokalitách,...

Velkolepý obrat. Pardubice rozmetaly Kometu, hosté dostali hned sedm gólů

Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.

Byť to tak po první třetině nevypadalo, dohrávka 22. kola hokejové extraligy přinesla jednoznačnou záležitost. Lídr tabulky z Pardubic rozprášil v repríze loňského finále brněnskou Kometu 7:1. Dvěma...

Policie obvinila sedm lidí a šest firem z ovlivňování zakázek v Pardubicích

Policie zasahuje kvůli bombové hrozbě v budově pardubického magistrátu (10....

V souvislosti s veřejnými zakázkami pardubického magistrátu policie obvinila sedm lidí a šest firem. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) je podezírá z rozsáhlé manipulace tendrů a...

Prokluzoval, ale auto vytáhl. Profesionální hasiči prověřovali nového robota

Hasiči v Poličce ukázali testování hasicího robota Hecthor II. (23. ledna 2026)

Křest ohněm. Tak by se dala nazvat ukázka českého hasicího robota Hecthora, kterého během nasimulovaných reálných podmínek otestovali hasiči v Poličce. Pásový autonomní pomocník se ve své nové...

23. ledna 2026  17:21

Konečně posun. V Pardubicích se blíží stavba provizorního mostu přes Labe

Přes most projedou auta jedním jízdním pruhem.

V Pardubicích začaly přípravné práce na stavbě mostního provizoria, které překlene Labe u mostu Kapitána Bartoše. Stavební firma nejdřív udělá přeložky inženýrských sítí. Most je už tři roky přivřený...

23. ledna 2026  10:34,  aktualizováno  15:34

Pardubice si pojistily Sedláka. Jeho přínos je obrovský, pochvaluje si Dědek

Kapitán Pardubic Lukáš Sedlák se chystá na vhazování během šestého finále.

Kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák prodloužil s lídrem extraligové tabulky smlouvu o dva roky. Dvaatřicetiletý mistr světa se Dynamu upsal do roku 2030.

22. ledna 2026  17:13

Řidič kličkoval po silnici, za volantem si dával pivo. Skoro nepiju, tvrdil pak hlídce

Já skoro nepiju, říkal řidič policii. Pak se přiznal, že měl pivo za jízdy

Pardubická policie v pondělí večer zastavila řidiče dodávky, který předtím nebezpečně kličkoval na silnici. Nadýchal přes dvě promile a přiznal se, že pil přímo za volantem.

22. ledna 2026  15:43

Policie obvinila sedm lidí a šest firem z ovlivňování zakázek v Pardubicích

Policie zasahuje kvůli bombové hrozbě v budově pardubického magistrátu (10....

V souvislosti s veřejnými zakázkami pardubického magistrátu policie obvinila sedm lidí a šest firem. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) je podezírá z rozsáhlé manipulace tendrů a...

22. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  13:49

Strážníci vezli opilého na záchytku, nakonec pomáhali s převozem do nemocnice

Řidič přehlédl ostrůvek, když spěchal do nemocnice se synem v bolestech. (21....

Pardubičtí strážníci nejprve mysleli, že vyrážejí řešit celkem běžnou dopravní nehodu. Nakonec z toho ale byla téměř záchranná akce. Z havarovaného vozu převáželi do nemocnice pacienta v bolestech.

22. ledna 2026  10:41

Bazén za 700, se saunou za tisíc. Dolní Morava otevře horské wellness

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Společnost Sněžník ladí poslední detaily před otevřením velkého relaxačního centra v Dolní Moravě. Horské wellness centrum na ploše více než 7 tisíc metrů čtverečních, které bude mimo jiné zahrnovat...

15. ledna 2026  9:39,  aktualizováno  22. 1. 7:16

Kaut se dostává do pohody. Góly mě těší, ale důležitější budou až v play off, říká

Pardubický útočník Martin Kaut se raduje ze vstřelené branky.

Vysokou výhrou nad Brnem ve středeční dohrávce 22. kola si hokejisté Pardubic připsali šestou domácí výhru za sebou. Rozhodující krok k ní udělali v průběhu druhé třetiny, kdy otočili stav z 0:1 na...

21. ledna 2026  23:05

Velkolepý obrat. Pardubice rozmetaly Kometu, hosté dostali hned sedm gólů

Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.

Byť to tak po první třetině nevypadalo, dohrávka 22. kola hokejové extraligy přinesla jednoznačnou záležitost. Lídr tabulky z Pardubic rozprášil v repríze loňského finále brněnskou Kometu 7:1. Dvěma...

21. ledna 2026  17:50,  aktualizováno  21:01

Domov seniorů ukazuje budoucnost s důrazem na soukromí. Stavbu podpírá strom

Nové prostředí komunitního domova pro seniory si přijela prohlédnout také Marie...

Senioři na Svitavsku, kteří se o sebe nedokážou postarat, budou mít šanci prožít důstojné stáří. Po dvouletém úsilí byla ve Vendolí dokončena stavba nového komunitního domova pro seniory, který udává...

21. ledna 2026  13:14

Ředitelství vodních cest chce veřejný přístav na Labi vlevo, navzdory studii i hluku

Obnovení provozu opravené lodě Arnošt.

Pokud stát prodlouží vodní cestu po Labi z Chvaletic až do Pardubic, nový veřejný přístav v krajském městě by vznikl na levém břehu. Předpokládá to vedení Ředitelství vodních cest. Ve hře jsou ale...

21. ledna 2026  9:57

