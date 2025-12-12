Koncert se svařákem a gulášem zdarma. Vysoké Mýto poděkuje lidem za dálnici

Dálnice D35 kolem Vysokého Mýta bude pro řidiče i tamní obyvatele toužebně očekávaným vánočním dárkem. K jeho rozbalení v podobě slavnostního otevření však, jako to obvykle při slavnostních akcích v režii Ředitelství silnic a dálnic bývá, přizváni nebudou. Přestřižení pásky, proslovy a raut však město svým obyvatelům vykompenzuje.

Otevření šestikilometrového úseku dálnice je pro dopravou zahlcené město natolik velká událost, že se vysokomýtská radnice rozhodla uspořádat na náměstí koncert s občerstvením zdarma. „Lidé na obchvat čekali půl století, koncert si zaslouží,“ řekl místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza.

Pár dní před otevřením dálničního obchvatu Vysokého Mýta se ladí poslední detaily. (11. prosince 2025)
Vysoké Mýto patří k dopravně nejvíc zatíženým městům v republice. Otevření dálnice znamená pro město velkou úlevu.
Instalace nového dopravního značení u mimoúrovňové křižovatky Džbánov
Pár dní před otevřením dálničního obchvatu Vysokého Mýta se ladí poslední detaily. (11. prosince 2025)
17 fotografií

A nepůjde jen o děkovný koncert za to, co museli lidé snášet den co den na dopravní tepně Mýtem, ale i za trpělivost během dvouleté výstavby.

„Že museli snášet všechna příkoří. Zejména v letních měsících byla prašnost ze staveniště obrovská. Auta na stavbě vzedmula oblaka prahu, která šla často na město. Když někdo pověsil prádlo venku, mohl ho prát znova,“ odůvodnil konání děkovného koncertu starosta Vysokého Mýta František Jiraský, podle něhož otevření obchvatu znamená pro město, kterým denně projede kolem 20 tisíc obyvatel, historický okamžik.

Rovně na Hradec? Ne, na Šnakov. Dopravní značení se u Vysokého Mýta nepovedlo

„Proto jsme se rozhodli tuto událost lehce oslavit koncertem zpěváka Jakuba Děkana s kapelou a občerstvením zdarma. Budeme nalévat gulášovou polévku, rozlévat svařák, pivo a pro děti čaj, podávat párky,“ dodal Jiraský k nabídce občerstvení, která nebude neomezená.

Koncert se bude konat v den otevření dálnice, tedy v úterý 16. prosince v 17 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. Dálnice samotná se otevře po 10. hodině dopoledne.

Úplnou dopravní úlevu Vysoké Mýto zažije až po dobudování severního obchvatu, který mimo město odvede tranzitní dopravu na Choceň. Státní fond dopravní infrastruktury již uvolnil peníze na projektovou přípravu, výkupy pozemků i archeologický výzkum, který by měl začít na jaře. K propojení dálničního obchvatu Mýta s dokončenou dálnicí u Ostrova, která zde zatím končí, dojde na konci příštího roku.









