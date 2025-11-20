„Plníme harmonogram, probíhají dokončovací práce a platí, že termín zprovoznění bude ve čtvrtek 18. prosince,“ potvrdila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Petra Drkulová termín, kdy bude dálnice předána do předčasného užívání.
Důležité betonáže mostů a pokládku obrusných asfaltových vrstev, po kterých již budou jezdit auta, mají stavbaři z velké části za sebou. Bez zbytečných prodlev musí nyní pokračovat práce na instalaci svodidel a dopravního značení. Klimatické podmínky však nelze ignorovat zcela, a tak se v některých ohledech musejí dělníci stavu počasí přizpůsobit.
Bylo to vidět i ve středu na konci úseku u Opatovce, kde mělo začít lajnování vodorovného dopravního značení. Lajnovací vozidlo ale začalo první metry bílé čáry na krajnici malovat až těsně před polednem.
„Trochu se dnes potýkáme s nízkými teplotami, proto některé práce směřujeme tak, aby začaly až kolem poledne, kdy jsou klimatické podmínky pro realizaci vodorovného dopravního značení vhodnější. Na druhou stranu je sucho, což je také nutný předpoklad,“ řekl správce stavby Stanislav Král z ŘSD Pardubice ke značení, které se až po půl roce provozu obnoví dvousložkovým plastem, který řidič po přejetí pozná vibracemi a hlukem.
S horšími podmínkami se počítá
S drsnějšími klimatickými podmínkami v oblasti Svitavska, kde dálnice vystoupá do nadmořské výšky 515 metrů, harmonogram stavby předem počítá. „Stavba je na klimatické podmínky podstatně horší než na obchvatu Vysokého Mýta nebo severovýchodním obchvatu v Pardubicích, to jednoznačně. Organizačně i stavebně máme proto stanovené časové rezervy,“ dodal Král.
A pokud začne sněžit? „Prostě nepočítáme my ani zhotovitel se zpožděním. Musel by přijmout taková opatření, jako jsou hořáky nebo ohřívače, aby termín stihl,“ potvrdil Král původní termín.
Nevlídné počasí není pro zhotovitele nic nového. Už loňskou zimu musely být kvůli rychlejšímu dozrávání betonu na téměř půlkilometrové mostní estakádě rozloženy stany, do kterých byl vháněn teplý vzduch. I letos tam dělníkům mráz ztěžuje práci.
„Děláme různá opatření, ať už jsou to úpravy betonových směsí tak, aby nám rychleji nabíhaly pevnosti. Upravili jsme si i pracovní dobu a začínáme s pracemi o něco později,“ řekla Klára Šemberková, ředitelka výstavby ze společnosti Mi Roads.
U nejsložitějšího stavebního objektu v současné době probíhají poslední betonáže říms a pokládka asfaltu. Současně probíhá montáž protihlukové stěny a svodidel. „Zahájili jsme také mostní prohlídky, což je podmínka k provedení zatěžovací zkoušky, která nás čeká přespříští víkend, kdy šest naložených nákladních vozidel o celkové hmotnosti 240 tun ověří průhyb a deformace na jednotlivých mostních polích,“ předestřel mostní specialista Ondřej Strouhal.
Mostní prohlídkou ve středu prošel i obloukový železniční most, jehož výstavba proběhla v předstihu s výlukou na koridoru u Brna. Do půlky prosince musí být známo také stanovisko policie, dálnice musí projít bezpečnostním auditem, aby na díle za 2,5 miliardy nebyly vady bránící bezpečnému provozu.