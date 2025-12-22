VIDEO: Zběsilá jízda zdrogovaného cizince. Ohrožoval ostatní, policista musel uskočit

Autor:
  16:17
Svitavští kriminalisté vyšetřují zběsilou jízdu cizinců, kteří pod vlivem drog nebezpečně ohrožovali sebe i ostatní účastníky provozu. Posádka vozu Fiat Ducato se proháněla mezi Vysokým Mýtem a Svitavami, nakonec se vydala i na nový úsek D35 směrem na Opatov. Při finálním manévru pak málem srazila policistu. Policie nyní hledá svědky.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Posádka cizinců v bílém Fiatu Ducato s korbou, registrační značky 6M5 8807, se proháněla nejprve po silnici I/35 a následně i po nově otevřeném úseku dálnice D35 ve směru na Opatov. Jejich nebezpečná a riskantní jízda připomínala spíše scénu ze známé videohry GTA. Když se policie snažila vozidlo zastavit, jednoho z policistů svým závěrečným manévrem málem srazili.

Podle informací iDNES.cz cizinci vozidlo obvykle běžně užívali se souhlasem majitele, tentokrát však povolení neměli. Sedmadvacetiletý řidič byl podle policie pod vlivem alkoholu a amfetaminu, cestoval s ním třiadvacetiletý spolujezdec.

„Svitavští kriminalisté vyšetřují případ neoprávněného užívání cizí věci, ohrožení pod vlivem návykové látky a výtržnictví,“ upřesnila policejní mluvčí Markéta Janovská.

VIDEO: Zdrogovaný a s kradeným autem zběsile ujížděl, naboural ve slepé ulici

V souvislosti s případem policie vyzývá všechny, kteří se po trase pohybovali a zaznamenali riskantní chování vozidla Fiat Ducato, ať už na palubní kameru, nebo si všimli jakéhokoliv incidentu, který byl spojený s jeho jízdou, aby se co nejdříve ozvali na tísňovou linku.

„Žádáme svědky – primárně řidiče, kteří se pohybovali tuto sobotu, tj 20. prosince 2025 mezi 10. a 12. hodinou dopoledne na trase Vysoké Mýto – Litomyšl – Svitavy směr Březová n. Svitavou a zpět do Litomyšle, aby se nám přihlásili na lince 158,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Nový úsek D35 uleví dopravě ve Vysokém Mýtě. (16. prosince 2025)

Vysoké Mýto se v úterý před polednem zbavilo části tranzitní dopravy na silnici I/35. Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby vyjeli první řidiči na šestikilometrový dálniční obchvat města....

Kousek po kousku. U Svitav zprovoznili další úsek D35, zatím bez poplatku

Ve čtvrtek dopoledne byl zprůjezdněn 11,7 kilometru dlouhý úsek mezi Janovem a...

Další díl do skládačky dopravní tepny D35, která by do pěti let měla spojit Čechy s Moravou, ve čtvrtek přidalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) u Svitav. O půl jedenácté se otevřel 11,7 kilometru...

Hejtman chtěl po novém ministrovi dopravy peníze. Nevím, o čem mluví, řekl Bednárik

Hejtman Martin Netolický hovoří na slavnostním otevření dálnice D35 u Svitav....

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) se při otevření nového úseku dálnice u Svitav pokusil připomenout novému ministru dopravy Ivanu Bednárikovi (nez. za SPD) slib předchozí vlády...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

VIDEO: Zběsilá jízda zdrogovaného cizince. Ohrožoval ostatní, policista musel uskočit

Zběsilá jízda mezi Vysokým Mýtem a Svitavami. (20. prosince 2025)

Svitavští kriminalisté vyšetřují zběsilou jízdu cizinců, kteří pod vlivem drog nebezpečně ohrožovali sebe i ostatní účastníky provozu. Posádka vozu Fiat Ducato se proháněla mezi Vysokým Mýtem a...

22. prosince 2025  16:17

Nový obchvat překvapil a dopravě v centru ulevil, u Semtína má ale opačný efekt

Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou...

Nový severovýchodní obchvat Pardubic funguje lépe, než řada řidičů čekala. Přinesl úlevu lidem v centru. Kdo dojíždí do Pardubic z Lázní Bohdanče, však může ve špičkách strávit desítky minut navíc.

22. prosince 2025  10:51

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Šikana jako klíč k úspěchu? Zničit se můžeme jen my sami, říká mladá umělkyně

Erika Příhodová se prezentuje stylem, který by se dal nazvat vypravěčstvím...

Zažila šikanu od učitelů i napadení nožem. Mladá tvůrkyně Erika Příhodová dnes svoji bolest mění v umění. Rodačka z Chocně na Orlickoústecku propojuje design, malbu a make-up do jediné, výrazně...

21. prosince 2025  9:11

Hejtman chtěl po novém ministrovi dopravy peníze. Nevím, o čem mluví, řekl Bednárik

Hejtman Martin Netolický hovoří na slavnostním otevření dálnice D35 u Svitav....

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) se při otevření nového úseku dálnice u Svitav pokusil připomenout novému ministru dopravy Ivanu Bednárikovi (nez. za SPD) slib předchozí vlády...

20. prosince 2025  10:01

Nepozorný řidič najel na uzavřenou část D35, v plné rychlosti skončil ve výkopu

Šestašedesátiletý řidič Volkswagenu Passat se u Svitav vydal po dálnici špatným...

Jen pár hodin bez puncu dopravních nehod vydržel nově otevřený dálniční úsek D35 mezi Janovem a Opatovcem na Svitavsku v Pardubickém kraji. Nepozorný řidič vjel na uzavřenou část dálnice, která končí...

19. prosince 2025  15:05

Mustang bez kola i autobusy bez oken. Autovraky mizí, ale někde dál dělají ostudu

Dlouhodobě odstavený Ford Mustang bez kola blokuje parkovací místo v Tovární...

Ulice měst v Pardubickém kraji už tolik nehyzdí odstavené vraky aut. Stačí, když vozidlo má více než půl roku propadlou technickou, a úřady zajistí odtah. Přesto se některé případy vlečou. A...

19. prosince 2025  11:11

Hlavatý do Pardubic přijde, věří ředitel Zavřel. S Bílkem už naplánoval přípravu

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

V létě 2025 měl radost, když se mu po 17 letech povedlo předat kdysi divizní fotbalové Pardubice do rukou investorů, kteří mají snahu z nich udělat jeden z předních klubů první ligy. O půl roku...

19. prosince 2025  10:09

U Vysokého Mýta se srazil vlak s náklaďákem, nehoda se stala při stavbě dálnice

Řidiče kamionu musel po srážce s vlakem do nemocnice transportovat vrtulník....

Na železniční trati v úseku Vysoké Mýto město – Cerekvice nad Loučnou se ráno srazil osobní vlak s nákladním automobilem. Nehoda se stala v Hrušové na Orlickoústecku, zranění jsou čtyři lidé, z toho...

18. prosince 2025  8:57,  aktualizováno  12:31

Kousek po kousku. U Svitav zprovoznili další úsek D35, zatím bez poplatku

Ve čtvrtek dopoledne byl zprůjezdněn 11,7 kilometru dlouhý úsek mezi Janovem a...

Další díl do skládačky dopravní tepny D35, která by do pěti let měla spojit Čechy s Moravou, ve čtvrtek přidalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) u Svitav. O půl jedenácté se otevřel 11,7 kilometru...

18. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  11:50

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

17. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  21:31

Za železniční muzeum dá kraj přes 200 milionů, bude chtít přilákat Poláky

Vizualizace železničního muzea, které v Dolní Lipce postaví Pardubický kraj.

Na konci roku 2027 by se nejvýchodnější kout Pardubického kraje měl stát magnetem pro všechny šotouše. Vedení kraje vysoutěžilo dodavatele stavby železničního muzea v areálu depa v Dolní Lipce....

17. prosince 2025  15:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.