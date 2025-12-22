Posádka cizinců v bílém Fiatu Ducato s korbou, registrační značky 6M5 8807, se proháněla nejprve po silnici I/35 a následně i po nově otevřeném úseku dálnice D35 ve směru na Opatov. Jejich nebezpečná a riskantní jízda připomínala spíše scénu ze známé videohry GTA. Když se policie snažila vozidlo zastavit, jednoho z policistů svým závěrečným manévrem málem srazili.
Podle informací iDNES.cz cizinci vozidlo obvykle běžně užívali se souhlasem majitele, tentokrát však povolení neměli. Sedmadvacetiletý řidič byl podle policie pod vlivem alkoholu a amfetaminu, cestoval s ním třiadvacetiletý spolujezdec.
„Svitavští kriminalisté vyšetřují případ neoprávněného užívání cizí věci, ohrožení pod vlivem návykové látky a výtržnictví,“ upřesnila policejní mluvčí Markéta Janovská.
VIDEO: Zdrogovaný a s kradeným autem zběsile ujížděl, naboural ve slepé ulici
V souvislosti s případem policie vyzývá všechny, kteří se po trase pohybovali a zaznamenali riskantní chování vozidla Fiat Ducato, ať už na palubní kameru, nebo si všimli jakéhokoliv incidentu, který byl spojený s jeho jízdou, aby se co nejdříve ozvali na tísňovou linku.
„Žádáme svědky – primárně řidiče, kteří se pohybovali tuto sobotu, tj 20. prosince 2025 mezi 10. a 12. hodinou dopoledne na trase Vysoké Mýto – Litomyšl – Svitavy směr Březová n. Svitavou a zpět do Litomyšle, aby se nám přihlásili na lince 158,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.