Už za necelý rok budou řidiči ze severní části Orlickoústecka hledat nejvhodnější trasu k dálnici. Ani jedna z variant přitom nikoho příliš nepotěší. Přestože budovaný desetikilometrový dálniční obchvat Litomyšle bude křížit hned tři silnice druhé třídy, ani z jedné na dálnici nepůjde na přání někdejších politiků sjet.
Lidé z Ústí nad Orlicí budou v lepším případě jezdit přes Choceň a Vysoké Mýto nebo přes Andrlův Chlum do Litomyšle. Kdo se bude chtít Litomyšli vyhnout, zvolí nejkratší trasu po „trojkách“ přes Hrádek, Sloupnici a Kornice k mimoúrovňové křižovatce Řídký.
Česká Třebová na tom nebude o nic lépe. Většina řidičů zřejmě zvolí klasickou trasu přes Kozlovský kopec a Němčice. Při průjezdu pod dálnicí u služebních sjezdů a nájezdů pro vozidla zimní údržby si nejeden řidič poklepe na čelo a bude pokračovat do Litomyšle, kde se bude uličkami kolem zámku proplétat směrem na Cerekvici. Kdo na to nebude mít nervy, vydá se na úzké cesty hned, přes Kozlov, Pazuchu, Strakov a Janov. Právě tady bude po dostavbě dálnice příští léto zprovozněna druhá dálniční křižovatka u Litomyšle.
Kraj chce silnici na dálnici napojit
Těžko si představit, že by taková situace měla trvat delší dobu. Zvlášť když plánovaný obchvat Chocně, který by mohl část řidičů nasměrovat k dálnici právě tudy, má podle dnešních odhadů stát zhruba 2,3 miliardy korun a začne se stavět až někdy ve třicátých letech. Těžko udržitelný stav by však nemusel trvat věčně. Ačkoli se se stavbou mimoúrovňové křižovatky severně od Litomyšle kvůli rozhodnutí českotřebovských zastupitelů z roku 2014 nepočítá, Pardubický kraj má kvůli očekávanému vyššímu nárůstu dopravy v okolí Litomyšle záložní plán.
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Kraj zadal vyhledávací studii, která má prověřit možnost propojení silnic II/358 a II/356 a způsob jejich napojení na D35.
„Plánem je obě silnice propojit. Musí tam vzniknout nějaký bypass, aby doprava nejezdila přes Němčice kolem školy. Šlo by o zhruba dvoukilometrový úsek silnice svedený k dálniční křižovatce, která by primárně fungovala jako sjezd na Prahu,“ řekl na dotaz redakce iDNES.cz hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Zda by se upravila některá z budovaných služebních křižovatek SSÚD, nebo by v mezilehlém prostoru vznikla zcela nová, mají ukázat až výsledky vyhledávací studie.
Litomyšl plán podporuje, Němčice jsou dál proti
Záměr by nemělo zhatit ani memorandum, které podepsalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s dotčenými obcemi a spolky v březnu 2021, aby odblokovalo přípravu a výstavbu dálnice. Podle hejtmana Netolického se omezení z memoranda týká především ŘSD, které se v něm zavázalo k určitému řešení stavby dálnice.
„ŘSD se v memorandu se sousedními obcemi zavázalo, že nebudou v tomto činit žádné kroky. Takže to vezmeme na sebe my,“ dodal Netolický.
Litomyšl vznik nového napojení na D35 ze severní strany, které by pohodlně napojilo Českou Třebovou a Ústí nad Orlicí, podporuje. Město je proti klasické mimoúrovňové křižovatce s přímým sjezdem do Litomyšle.
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„Dva plnohodnotné sjezdy u Janova a Cerekvice nám stačí. Napojení na dálnici ve formě T-křižovatky podporujeme. Klidně i sjezd, ale jen nahoru na Kozlov, ne do města. Je pochopitelné, že nechceme, aby všechna auta jezdila kolem zámku nebo školy,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl s tím, že plnohodnotná mimoúrovňová křižovatka by v rozvojové lokalitě na Lánech nežádoucím způsobem zvýšila tlak na výstavbu skladů.
Zásadní a dlouhodobý odpor proti jakékoliv dálniční křižovatce zní ze strany Němčic, které se obávají, že nová křižovatka přiláká víc aut. Podle starosty obce až čas ukáže, jak nová dálnice v okolí Litomyšle ovlivní dopravní proudy. „V tuhle chvíli platí memorandum bez přímého napojení na dálnici, a tím to pro nás končí. Nemá cenu spekulovat, co by kdyby. Nemůžu se vyjádřit ke studii, když nevím, co obnáší. Naše stanovisko je neměnné a dlouhodobě známé,“ řekl starosta Němčic Josef Racek.
Silniční obchvat Němčic, Zhoře a Kornic, který je zakreslen v zásadách územního rozvoje kraje a dopravu z České Třebové a Litomyšle by odvedl mimo Litomyšl, je podle hejtmana v tuto chvíli nerealizovatelný.
„To je naprosto mimo naši finanční realitu. Náklady by byly srovnatelné jako u obchvatu Chocně. Je tam velké převýšení v členitém terénu. Na to nikdy nebude,“ dodal hejtman.