U Svitav začala stavba dalšího úseku D35, brzy mají přibýt i zbývající

Téměř dvanáctikilometrová izolovaná trasa dálnice, která zatím nebude mít návaznost na dálniční síť, skončí u plánované okružní křižovatky napojující budovaný obchvat Svitav.

Z hlediska přípravy tento úsek, který neuleví žádné obci, předběhl jak dálniční obchvat Litomyšle, tak stejně potřebný úsek kolem Vysokého Mýta.

„Úsek dálnice D35 Janov–Opatovec patří k těm rychleji připraveným úsekům v rámci dálniční sítě v České republice. Příprava netrvala extrémně dlouho. Prakticky za osm let se nám podařilo dálnici projektově připravit a získat územní rozhodnutí, stavební povolení, dokončit majetkoprávní přípravu včetně výběru zhotovitele,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl

Ten si během dnešního slavnostního zahájení jemně šťouchl do hejtmana Pardubického kraje. „Když jsme v prosinci zprovozňovali dálniční úsek Časy–Ostrov, z úst pana hejtmana padlo, že se nestaví dál. Vzali jsme si to k srdci. Uběhly čtyři měsíce a stavíme dál a stavět dál budeme,“ řekl hned na začátek Radek Mátl.

Stavbu vítají i v dopravně přetížených Svitavách, které leží na důležité křižovatce z hned pěti směrů.

„Už před několika lety jsme ŘSD navrhovali, aby se kvůli zdržení kolem Litomyšle začalo stavět u nás. Spolu s budovaným obchvatem Svitav na okružní křižovatce s pětatřicítkou bude jedno z ramen napojeno právě na dálnici. Proto dávalo logiku, aby tento úsek mohl být co nejdříve zahájen a stavba se mohla průběžné koordinovat s obchvatem města,“ řekl místostarosta Svitav Pavel Čížek, podle něhož dálnice do regionu Svitavska může nalákat nové investory.

Dálnice D35 je v rámci výstavby celé dálniční sítě pro stát naprostou prioritou.„Nemáme v tuto chvíli jinou kapacitní spojnici východu a západu země, než je D1, která praská ve švech. Vybudování D35 bude znamenat pro dálnici mezi Prahou a Brnem uvolnění tohoto úzkého hrdla,“ řekl před poklepáním základního kamene ministr dopravy Martin Kupka.

V letošním roce ŘSD plánuje na D35 rozběhnout stavby v délce takřka 30 kilometrů.

Podle Mátla jde o jeden z největších projektů rozjetých v historii Ředitelství silnic a dálnic. Už na podzim by se měla rozjet také výstavba dálničního obchvatu Vysokého Mýta a k realizaci bude brzy připraven i úsek Hořice–Sadová na Královéhradecku.

„Věřím, že za rok touto dobou budou na území Pardubického kraje rozestavěny čtyři úseky D35, a přál bych si, abychom rozestavěli i pátý úsek kolem Litomyšle,“ dodal ředitel ŘSD k úseku, který má zatím největší zpoždění.

ŘSD však před koncem minulého roku podalo na ministerstvo dopravy žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení i pro tento úsek.

Dva navazující úseky od Svitav směrem k Mohelnici včetně v Česku nejdelšího čtyřkilometrového dálničního tunelu ministerstvo dopravy připravuje formou PPP projektu. Tady by stavba mohla začít za dva roky s tím, že celá trasa do Mohelnice by mohla být hotová do roku 2025.

450 metrů dlouhá estakáda i ekodukt

Na zhotovitele této stavby, českou společnost MI Roads a slovenskou společnost Doprastav, čeká u Svitav pořádný kopec práce. Nejnáročnějším stavebním objektem na trase bude mostní estakáda o délce necelých 450 metrů přes silnici I/35 a Mikulečský potok.

„Jedná se o most, jehož nosná konstrukce je tvořená komorovým nosníkem o rozpětí nejdelšího pole 62 metrů. Máme před sebou také přemístění tři čtvrtě milionu kubíků zeminy. Dále zde vybudujeme šest protihlukových stěn o celkové délce 4,5 kilometrů. Celkově bude zbudováno 130 nových stavebních objektů. Toto vše musíme zrealizovat v jeden nový funkční celek za pouhého dva a půl roku,“ sdělil ředitel společnosti MI Roads Zdeněk Ludvík.

Trasa dálnice D35 před Svitavami má již platné územní rozhodnutí.

Kromě samotné dálnice v poměrně členitém terénu s nejvyšší nadmořskou výškou 515 metrů u obce Gajer stavaři budou muset upravit celou řadu silnic nižších tříd včetně několika přeložek stávající „pětatřicítky“, kterou bude dálnice na dvanácti kilometrech přetínat hned třikrát.

„Poměrně zásadní budou i úpravy zhruba šesti kilometrů komunikací druhých a třetích tříd. Stavba bude růst v poměrně velkém tempu, neboť práce jsou naplánovány na dvě a půl stavební sezony,“ řekl Radek Mátl.

Součástí bude i první ekodukt na D35. Na předešlých úsecích mezi Opatovicemi a Ostrovem totiž zatím ozeleněný most pro migrující zvěř nebyl potřeba. A nepůjde o žádného drobečka, na šířku bude mít 41,5 metru a kromě dálnice překlene i sousední silnici I/35.

Ačkoli autostráda mezi Janovem a Opatovcem bude stávající „pětatřicítku“ křižovat hned na třech místech, dopravu by to na vytížené silnici, po které v tomto úseku projede až 15 tisíc vozidel denně, nemělo zásadně ovlivnit.

„Budeme se snažit, abychom během stavby nemuseli zužovat dopravu do jednoho jízdního pruhu nebo provoz řídit semafory. Uvědomujeme si, že by šlo o obrovskou komplikaci a tomu chceme předejít například budováním například provizorních by passů. Pokud budeme muset přikročit k většímu omezení, bavíme se maximálně o jednotkách dnů. Žádné objízdné trasy přes Svitavy naplánovány nejsou,“ dodal Mátl.

Jedním z klíčových bodů dálnice bude mimoúrovňová křižovatka s napojením na budovanou okružní křižovatku v rámci obchvatu Svitav. V nejbližších týdnech a měsících se stavební práce soustředí právě tam.

„Po dobu tří až čtyř měsíců budeme muset koordinovat práci obou zhotovitelů. Klíčový bude zejména přeložka silnice I/43, kterou musí firma vystavět, aby někdy v průběhu srpna nebo září mohla být napojena do hotové okružní křižovatky. Ladíme to tak, aby obchvat Svitav nebyl už na konci roku stavbou dálnice nijak omezen,“ dodal Mátl.

Práce se v nejbližších týdnech rozjedou také na zakládání náročné mostní estakády v blízkosti osady Starý Valdek.