Pro řidiče na silnici I/35 byl minulý čtvrtek tak trochu symbolickým dnem. Silničáři nedaleko Tržku u Litomyšle podle facebookové stránky Dostavba D35 zprovoznili novou křižovatku, která bude sloužit jako nájezd na právě dokončovaný úsek dálnice D35. Ten přivede dálnici až před Litomyšl. Šlo v Pardubickém kraji o poslední místo, kde řidiči v souvislosti s výstavbou dálnice jezdili po provizorním bypassu.
Napovídá to také o tom, že dostavba roky očekávané dálnice D35, která bude představovat alternativu k dálnici D1, se v režii ŘSD blíží v Pardubickém kraji ke konci. Na dopravní konferenci pořádané Spolkem pro rozvoj dopravy to potvrdil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.