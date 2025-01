Odstřely v tunelu Homole stoply dopravu, omezení mohou přijít i v dalších dnech

Pardubice stále vyhlížejí nový územní plán, přípravy se možná vrátí na začátek

Pardubice by do konce volebního období v roce 2026 chtěly schválit nový územní plán. Pokud to v tomto termínu současné vedení města nestihne, bylo by podle primátora Jana Nadrchala lepší začít s...