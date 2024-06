Řidičům začne sloužit nový přivaděč k dálnici D35, sousední obec má obavy

Stavba čtyřkilometrové silnice za 295 milionů korun, která začala v září 2022, uleví obcím Rokytno, Chvojenec a Býšť.

„Obchvat bude spuštěn v režimu předčasného užívání, což znamená, že samotná stavba je hotová a budou probíhat drobné dokončovací práce. Jedná se o standardní postup, kdy chceme řidičům stavbu otevřít co nejdříve, kdy je to technicky a legislativně možné,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (Socdem/3PK).

Největší přínos bude mít nová stavba pro Rokytno, kterému se provoz zcela vyhne. Málokde totiž doplatili na budování dálnice jako v této obci. Přitom ještě v roce 2018 hejtman Martin Netolický tvrdil, že přivaděče budou dříve, než samotná dálnice. Navíc po otevření D35 v roce 2021 na klikatém průtahu sice ubylo těžkých aut ze stavby, nicméně je nahradily osobní vozy a kamiony směřující na dálnici nebo z ní. To by měla být od příštího úterý už jen historie.

V případě obcí Býšť a Chvojenec je však odklon dopravy na přivaděč bez záruky, a to kvůli místu napojení na I/35. Pokud řidiči při cestě od Hradce Králové odbočí řidiči vpravo po stávající II/298, mají to k přivaděči nejkratší cestou dva kilometry. Pokud projedou Býští dále po I/35 až na novou křižovatku a teprve na ní odbočí k dálnici, zajedou si kilometr navíc. Stejně je tomu i z opačné strany od Chvojence. Jeho vedení má tedy obavu, aby se doprava nehrnula přes obec.

Chvojenec křižovatku nechtěl

Obci proto vadí křižovatka mezi Chvojencem a Býští, která umožňuje nájezd na nový obchvat.

„Tato křižovatka tady vůbec neměla být. Silnice propojující Chvojenec a Rokytno se měla úplně zrušit. Bylo nám řečeno, že se udělá jen na přejezd, a dnes tu máme krásnou odbočovací křižovatku. Naši občané tedy mají obavy, aby nám to zase nejezdilo do vesnice, což jsme nechtěli,“ řekla starostka Chvojence Jaroslava Píšová, podle které bude také záležet na finálním dopravním značení.

Obchvat Rokytna

Nový přivaděč k dálnici totiž může nalákat víc řidičů kamionů z Královéhradeckého kraje, kteří by mohli zatěžovat nevyhovující silnice třetí třídy přes Vysoké Chvojno. Obce na pomezí dvou krajů čekají na stavbu více než čtrnáctikilometrové silnice v režii státu, která obkrouží Holice a nedaleký Borohrádek. Ta se však nezačne stavět dřív než v roce 2028.

„Je to trasa, která nás dlouhodobě trápí, protože nám bylo řečeno, že ta oprava je zbytečná, jelikož se čeká na stavbu obchvatu Velin a Holic. Tudíž lesní úsek mezi Borohrádkem a Chvojnem není potřeba opravovat, protože se dočkáme obchvatu,“ uvedl hejtman Netolický.

„Deset let žadoníme, abychom se posunuli v této věci dál, a nedaří se to. Při cestě do Orlických hor na hranici Pardubického a Královéhradeckého kraje vidíte na této cestě radikální předěl. Proto jsme se rozhodli, že uděláme velkoplošné výspravy i v tom lesním úseku u Borohrádku, kde je ten úsek ostudný. Není možné čekat na obchvat, který je z mého pohledu hudbou hodně daleké budoucnosti,“ dodal.