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Igelitové ploty v lese zaskočily houbaře. To vrcholí příprava největší dálniční zakázky

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  16:28
Na první pohled vypadají jako podivné oplocenky, které překážejí houbařům. Ve skutečnosti jde o zábrany, které mají minimálně příštích pět až šest let zabránit obojživelníkům a plazům ve vstupu do připravovaného staveniště dálnice D35. Stát mezitím finišuje s výběrem koncesionáře, který v rámci PPP projektu 35 kilometrů dlouhou dálnici mezi Svitavami a Mohelnicí postaví.

„Nerozumím už ničemu. V lese si někdo oplotil pozemek kusem igelitu. Běžte se podívat, táhne se to až k Maletínu. Maminku jsem kvůli tomu tahal z kopřiv,“ říká nechápavě u zhruba půl metru vysoké fóliové bariéry houbař Milan z Moravské Třebové, který se staršími rodiči pravidelně jezdí do lesů na pomezí Svitavska a Šumperska na houby.

Ve skutečnosti nejde o svérázné řešení majitele pozemku v nějakém sporu, ale o předzvěst největší dálniční zakázky v novodobé historii Česka. Dlouhé pásy igelitových bariér v lesích na půl cesty mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí totiž fungují jako dočasné migrační bariéry, které Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nechává instalovat kvůli ochraně obojživelníků a plazů.

Igelitové bariéry v lesích na pomezí Svitavska a Mohelnicka lemují budoucí trasu dálnice D35. Mají zabránit obojživelníkům a plazům, aby se dostali do míst, kde se bude stavět. (29. září 2026)
Igelitové bariéry v lesích na pomezí Svitavska a Mohelnicka lemují budoucí trasu dálnice D35. Mají zabránit obojživelníkům a plazům, aby se dostali do míst, kde se bude stavět. (29. září 2026)
Igelitové bariéry v lesích na pomezí Svitavska a Mohelnicka lemují budoucí trasu dálnice D35. Mají zabránit obojživelníkům a plazům, aby se dostali do míst, kde se bude stavět. (29. září 2026)
Igelitové bariéry v lesích na pomezí Svitavska a Mohelnicka lemují budoucí trasu dálnice D35. Mají zabránit obojživelníkům a plazům, aby se dostali do míst, kde se bude stavět. (29. září 2026)
Igelitové bariéry v lesích na pomezí Svitavska a Mohelnicka lemují budoucí trasu dálnice D35. Mají zabránit obojživelníkům a plazům, aby se dostali do míst, kde se bude stavět. (29. září 2026)
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Jak už server iDNES.cz několikrát informoval, přestože samotná stavba začne po výběru koncesionáře nejdříve na konci letošního roku, na trase plánovaného pětatřicet kilometrů dlouhého úseku D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí se přípravné práce za stovky milionů korun naplno rozjely už před dvěma lety.

Stát začal velké finanční prostředky do přípravy území posílat proto, aby po náročném výběru koncesionáře mohla stavba začít bez zbytečných průtahů.

„V tuto chvíli je tam za ŘSD odpracováno. Všechny pozemky jsou vykoupeny a území pro stavbu připraveno. Vše je nachystáno k předání koncesionáři a už jde jenom o to, aby kolegové z ministerstva dopravy vybrali koncesionáře a mohlo se začít stavět a dálnice D35 byla postavena kompletně,“ řekl na nedávné dopravní konferenci v Pardubicích generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Po výkupech pozemků, kácení, archeologických průzkumech a souvisejících zemních pracích včetně skrývky ornice, která se na úseku mezi Starým Městem a Mohelnicí na původní místo už nevrací, patří odlov obojživelníků a instalace bariér mezi poslední zakázky v režii ŘSD.

„Staveniště bude po určitou dobu ponecháno s odkrytou základovou spárou, což s sebou nese rizika s ohledem na plnění povinností plynoucích z požadavků na ochranu přírody a krajiny,“ píše se v zadávací dokumentaci zakázky, kterou za 6,3 milionu korun s DPH vysoutěžila firma Sammis.

Bariéry, které obepínají potok vytékající z turisticky navštěvovaného Kubíčkova lomu a lemují celou trasu ze Starého Města až do Mohelnice, budou předány vítěznému koncesionáři stavby. Ten je bude muset podle dokumentace po celou dobu stavby z důvodu nepropustnosti udržovat, opravovat či obsekávat.

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Kdo získá zakázku na dálnici s nejdelším dálničním tunelem v Česku, který bude měřit zhruba čtyři kilometry, by mělo být známo v nejbližší době. Stát koncesionáře hledá už více než dva roky.

Ministr dopravy Ivan Bednárik před dvěma týdny na dopravní konferenci v Pardubicích dokonce řekl, že výběr koncesionáře ministerstvo dotáhne do finále ještě v září.

„Vyhodnotíme tendr do konce tohoto měsíce. Tečka. Pak to musíme předložit do vlády, pokud smlouvu odsouhlasí, necháme ji posoudit Sněmovnou. Nevím, jestli začínáme stavět 31. 12. 23:59, kdy tam pošlu bagr bez šampaňského, ale takhle to máme namyšleno,“ řekl Bednárik. Již teď napjatý harmonogram platí samozřejmě za předpokladu, že se žádný z účastníků soutěže neodvolá.

Po dokončení bude stát splácet dálnici 22 let

Ze tří mezinárodních konsorcií stavebních firem podalo nejvýhodnější nabídku konsorcium ViAlliance35 tvořené společnostmi Cintra Global SE, STRABAG Motorway GmbH, Budimex s.a.a Invesis B.V.

Hodnota navrhovaných plateb za dostupnost v čisté současné hodnotě činí u předběžně nejvýhodnější nabídky 71,3 miliardy korun. Nabídku o necelých pět miliard korun vyšší podalo konsorcium LitMo, nejdražší nabídku v hodnotě 86 miliard nabídlo konsorcium ViaCM. Stát bude dálnici po dostavbě splácet 22 let.

Zda se podaří oznámení o výběru koncesionáře vydat do konce září, mluvčí resortu dopravy v úterý nepotvrdil.

Ministerstvo dopravy zatím vyhodnocuje potřebné kvalifikační doklady. „Aktuálně probíhá u předběžně nejvýhodnější nabídky proces dodání všech potřebných dokladů ze strany příslušného konsorcia. Další postup bude odvislý zejména od času dodání všech potřebných kvalifikačních dokladů nezbytných pro jejich posouzení dle zákona o zadávání veřejných zakázek,“ vzkázal mluvčí resortu František Jemelka.

Nebývalý krok ještě před rozhodnutím finálního koncesionáře udělala společnost Budimex, která je součástí konsorcia s nejvýhodnější nabídkou. Krajský úřad Pardubického kraje požádala o posouzení záměru v rámci zjišťovacího řízení EIA na vybudování obalovny asfaltových směsí v areálu Hřebeč nedaleko Moravské Třebové.

„V souvislosti s plánovanou výstavbou dálnice D35 formou PPP, při které se předpokládá potřeba přibližně 550 tisíc tun asfaltových směsí, bude umístění obalovny asfaltových směsí v areálu Hřebeč Doly významným přínosem z hlediska optimalizace dopravy,“ píše se v záměru, který podle úředníků nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení vlivů záměru EIA.

Nejdražší úseky D35 mění krajinu, na budoucí trase už padlo šest hektarů lesa

Z vyjádření, které zpravodajskému portálu iDNES.cz zaslal regionální ředitel Budimexu, vyplývá, že obalovna sice má pro PPP projekt svůj význam, společnost ji však připravuje i s ohledem na své další působení v Česku. „Vybudování obalovny patří mezi dlouhodobé rozvojové cíle společnosti Budimex v České republice. Přípravu tohoto záměru vnímáme v širším kontextu našeho působení na českém trhu a budoucích potřeb společnosti,“ sdělil za Budimex Petr Hrančík.

Dálnice D35 je se svými plánovanými 210 kilometry druhou nejdelší dálnicí v Česku. Po dokončení má spolu s D11 vytvořit alternativní dálniční tah k přetížené D1 a převzít část dopravy mezi Čechami a Moravou.

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