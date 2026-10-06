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Dálnice D35 bude rozestavěná celá. Stát vybral zhotovitele největší PPP zakázky

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  11:49
Do samotného finále vstoupil největší dálniční PPP projekt v Česku. Ministerstvo dopravy vybralo konsorcium, které během následujících šesti let postaví 35,4 kilometru dlouhou dálnici D35 mezi Svitavami a Mohelnicí. „Naším cílem je stavbu rozjet nejpozději na přelomu roku,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.

Chybějící úseky druhé nejdelší české dálnice D35 s více než 200 kilometry by na konci roku měly být kompletně rozestavěné. Kromě krátkého úseku obchvatu Úlibic na Královéhradecku, jehož stavba má odstartovat během listopadu, by stavební stroje měly ke konci roku vyjet i na trasu mezi Svitavami a Mohelnicí. Ministerstvo dopravy vydalo oznámení o výběru dodavatele největšího dálničního PPP projektu.

Resort tak učinil krok, který byl očekávatelný od letošního léta, kdy nejvýhodnější nabídku podalo konsorcium ViaAlliance35 s nejnižší nabídkou 71,3 miliardy korun.

Vítěz tendru bude mít kromě výstavby, financování a údržby více než 35 kilometrů dálnice včetně téměř čtyřkilometrového tunelu Dětřichov a přibližně kilometr dlouhého tunelu Maletín na starost také údržbu navazujících 17 kilometrů dálnice mezi Litomyšlí a Opatovcem.

Na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí finišují přípravné práce. Vše je tak prakticky připraveno k zahájení stavby. (9. července 2026)
Na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí finišují přípravné práce. Vše je tak prakticky připraveno k zahájení stavby. (9. července 2026)
Skrytá ornice na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí. (29. září 2026)
Igelitové bariéry v lesích na pomezí Svitavska a Mohelnicka lemují budoucí trasu dálnice D35. Mají zabránit obojživelníkům a plazům, aby se dostali do míst, kde se bude stavět. (29. září 2026)
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„Výběrem ViaAlliance35 jsme udělali zásadní krok k dostavbě D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí. Tým ministerstva dopravy si celou věc odpracoval, uskutečnilo se několik kol objasnění předložených nabídek a postupně jsme získali všechny potřebné kvalifikační dokumenty. Nevybírali jsme jen podle ceny, ale i podle kvality nabízených řešení. Vybrané konsorcium v sobě spojuje mezinárodní firmy, které úspěšně realizovaly obdobné PPP projekty nejen v Evropě, ale i mimo ni,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.

Mezinárodní konsorcium tvoří společnosti Cintra Global SE, STRABAG Motorway GmbH, Budimex s.a. a Invesis B.V.

Oznámení o výběru úspěšného konsorcia ještě neznamená, že se zítra začne stavět. Aby s ním mohla být podepsána smlouva, musí být dokončeny všechny potřebné kroky.

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Včasný termín zahájení bude nyní záviset zejména na tom, zda se některé z neúspěšných sdružení neodvolá. Doručením oznámení o výběru začala běžet zákonná lhůta pro podání námitek.

Souběžně ministerstvo dopravy pokračuje v dalších krocích směřujících k podpisu koncesionářské smlouvy, kromě meziresortního připomínkového řízení s jejím zněním musí předem vyslovit souhlas vláda i Poslanecká sněmovna.

Podle ministerstva dopravy mají úředníci oddělení PPP projektů všechny potřebné dokumenty pro projednání již připraveny. Od poloviny července, kdy obdrželi závazné nabídky, museli projít tisíce stran předložené dokumentace, aby posoudili její úplnost.

Nejsložitějším stavebním objektem na připravované dálnici D35 mezi Svitavami a Mohelnicí bude dálniční tunel Dětřichov, který bude s necelými čtyřmi kilometry nejdelším silničním tunelem v Česku.

„Nabídku s nejnižší cenou jsme v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek následně detailně posoudili z hlediska souladu s podmínkami zadávací dokumentace a vedli několik kol vyjasnění předložených informací. Po vyhodnocení byl účastník vyzván k dodání všech potřebných kvalifikačních dokumentů ke všem skutečnostem, k čemuž na konci minulého týdne došlo, a mohli jsme tak přistoupit k formálnímu oznámení o výběru dodavatele,“ vysvětlil vedoucí oddělení PPP projektů ministerstva dopravy Jan Ornst okolnosti závěrečné fáze zadávacího řízení.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) poslední roky činilo všechny kroky k tomu, aby území bylo pro dostavbu připraveno. Kromě vykoupených pozemků byly provedeny také vybrané přípravné práce, včetně archeologických průzkumů a přeložek inženýrských sítí. Proto na rozdíl od PPP projektu na dálnici D4, která v rámci spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem vznikala jako první, bude podpis koncesionářské smlouvy znamenat i okamžité zahájení stavebních prací.

Tatrovky už odvážejí zeminu. Projekt posledních úseků D35 vstupuje do finální fáze

„Následovat bude uzavření smluv o financování ze strany koncesionáře, které by mělo proběhnout v prvním čtvrtletí roku 2027. Splněním těchto podmínek se koncesionářská smlouva stává účinnou,“ uvedlo ministerstvo dopravy v tiskové zprávě.

Stavba na 70 měsíců

Stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury začne splácet dálnici až po dokončení a zprovoznění všech nově budovaných úseků. „Jejich výše bude záviset na dostupnosti dálnice a kvalitě poskytovaných služeb. Při nedodržení smluvních požadavků se uplatní srážky. Stát tedy zaplatí jen za to, co skutečně dostane,“ uvedl resort. Platby státu budou probíhat formou plateb za dostupnost po dobu přibližně 22 let provozu.

Pro řidiče se nic měnit nebude. Zpoplatnění dálničními známkami zůstane stejné jako na ostatních českých dálnicích.

Dálnice D35 bude procházet náročným terénem i v navazujícím úseku ze Starého Města do Mohelnice. Svědčí o tom také podélný sklon dálnice mezi Maletínem a Mohelnicí, kde dosáhne 4,4 procenta. Ve stoupání i klesání jsou proto navrženy tři pruhy.

Dostavbou vznikne druhé plnohodnotné dálniční spojení mezi Čechami a Moravou, které odvede významnou část dopravy z přetížené dálnice D1. Zhotovitel má podle smlouvy dálnici dokončit za 70 měsíců. Po dostavbě v roce 2032 se uleví řidičům, kteří musejí ve špičkách už dnes stát v dlouhých kolonách před kruhovým objezdem v Moravské Třebové. S postupující výstavbou zbývajících úseků dálnice se přitom situace rozhodně lepšit nebude.

Aktuálně se staví více než 41 kilometrů na pěti úsecích. Ještě letos by se řidičům měl otevřít úsek mezi Sadovou a Plotištěm. V Pardubickém kraji by měl být na přelomu roku zprovozněn dálniční úsek mezi Džbánovem a Litomyšlí, v létě příštího roku by se měl přidat i obchvat Litomyšle. Dálnice D35 tak bude od D11 dokončena až po Svitavy.

2. června 2024

2. června 2024

Termíny výstavby dálnice D35

Stav dálnice D35 k 21. srpnu 2026

Úseky v Pardubickém kraji

  • Sedlice – Opatovice n. L. 4,2 km (zahájeno 9/2007, zprovozněno 11/2009)
  • Opatovice n. L. – Časy 12,6 km (zahájeno 3/2019, zprovozněno 12/2021)
  • Časy – Ostrov 14,7 km (zahájeno 12/2018, zprovozněno 12/2022)
  • Ostrov – Vysoké Mýto 6,2 km (zahájeno 5/2024, zprovozněno 8/2026)
  • Tunel Homole 0,8 km (zahájeno 5/2024, zprovoznění 2027)
  • Vysoké Mýto – Džbánov 6,0 km (zahájeno 11/2023, zprovozněno 12/2025)
  • Džbánov – Litomyšl 7,6 km (zahájeno 4/2024, zprovoznění 2026/2027)
  • Litomyšl – Janov 10,4 km (zahájeno 2/2025, zprovoznění 2027)
  • Janov – Opatovec 11,8 km (zahájeno 5/2023, zprovozněno 12/2025)
  • Opatovec – Staré Město 16,6 km (zahájení 2026, zprovoznění 2031)

Úseky v Královéhradeckém kraji

  • Úlibice obchvat 1,6 km (zahájení 2026, zprovoznění 2029)
  • Úlibice – Hořice 16,3 km (zahájeno 4/2026, zprovoznění 2029)
  • Hořice – Sadová 10,5 km (zahájeno 11/2023, zprovozněno 12/2025)
  • Sadová – Plotiště 7,5 km (zahájeno 9/2024, zprovoznění 2026)

Úseky v Olomouckém kraji

  • Staré Město – Mohelnice 18,2 km (zahájení 2026, zprovoznění 2031)
  • Křelov – Slavonín 3,2 km (zahájeno 2/2024, zprovozněno 11/2025)

Zdroj: ŘSD

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