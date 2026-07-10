Kdo pravidelně jezdí po hlavním silničním tahu mezi Čechami a Moravou kolem Svitav směrem na Mohelnici, může mít v těchto dnech dojem, že výstavba posledních dvou úseků dálnice D35 mezi Opatovcem a Starým Městem a mezi Starým Městem a Mohelnicí už začala.
Při sjíždění nechvalně proslulého Mohelničáku, tedy úseku silnice I/35 mezi Studenou Loučkou a Mohelnicí, jsou už z dálky vidět oblaka prachu, která zvedají plně naložené tatrovky odvážející zeminu z budoucí trasy dálnice. A podobné přesuny se dějí na takřka celém úseku od Starého Města.
Zatím je to však jen zdánlivý klid před pověstnou bouří. V terénu probíhají stále jen přípravné práce předcházející ostré stavbě dálnice.
„Támhle to přijde pryč, tohle a támhle to taky,“ ukazuje buldozerista Jan Přech na pásy zemních valů skryté ornice v trase budoucí dálnice mezi Řepovou a Křemačovem, kde probíhal plošný archeologický výzkum. Jde o nejstrmější a nejširší úsek budoucí D35. Kvůli stoupání přesahujícímu čtyři procenta budou v obou směrech vybudovány tři jízdní pruhy.
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Rozestavěná D35 bude hotová do léta 2027, dál se musí řešit financování
Že se příprava stavby D35 blíží do finále, je v řídce osídlené krajině mezi Svitavami a Mohelnicí patrné už od října 2024. Tehdy začal odhrnutím prvních vrstev zeminy rozsáhlý archeologický průzkum. Nejdříve na úseku mezi Opatovcem a Starým Městem a loni se práce rozjely v členité Zábřežské vrchovině, kde muselo nedaleko plánovaného tunelu Maletín ustoupit kolem šesti hektarů lesa.
Na rozdíl od úseku mezi Opatovcem a Starým Městem, kde se po archeologickém průzkumu sejmutá ornice vracela zpět, v úseku mezi Starým Městem a Mohelnicí se zemina na původní místo už nevrací. Zatímco méně kvalitní zemina putuje na deponie pro budoucí násypy, kvalitní ornice je už teď na základě dohody se zemědělci odvážena na úrodná pole.
„Na budoucím dálničním úseku D35 Opatovec – Staré Město máme v celé hlavní trase kromě odpočívky archeologický výzkum dokončený. Práce archeologů na odpočívce u Starého Města mají předpokládané dokončení zhruba v září. Úsek Staré Město – Mohelnice je v podobném stavu, probíhá příprava území a záchranný archeologický výzkum. Práce pokračují podle harmonogramu s dokončením v letošním roce,“ řekl před nedávnem z týmu komunikace ŘSD Miroslav Mazal.
Do konce roku by mělo být rozhodnuto
Přípravy na největší dálniční zakázku probíhají nejen v terénu, ale i na ministerstvu dopravy. Právě dnešní den je totiž posledním, kdy mohou v lednu tři oslovená mezinárodní konsorcia podávat finální nabídky. Po vyhodnocení nejvýhodnější nabídky musí výběr schválit vláda, poté bude koncesionářskou smlouvu schvalovat Poslanecká sněmovna.
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2. června 2024
„Předložení nabídek pro úseky Opatovec – Staré Město a Staré Město – Mohelnice očekáváme 10. července, následně bude probíhat jejich posuzování a hodnocení v řádu několika měsíců. K výběru dodavatele a zahájení stavebních prací dojde ještě letos, pokud budou procesní kroky v rámci veřejné zakázky probíhat optimálně, přičemž oznámení o výběru dodavatele by tak mohlo proběhnout v září tohoto roku,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
Zda se po uzavření koncesionářské smlouvy podaří zahájit stavbu ještě v letošním roce, je otázkou úspěšného vyhodnocení náročného výběrového řízení. Na druhou stranu schválení koncesionáře by se neměl zdržet v Poslanecké sněmovně, kde má projekt PPP podporu napříč politickým spektrem.
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Nejdelší tunel, miliardy korun. Firmy chtějí mít rizika v tendru na D35 podchycena
Už dnes je však jasné, že dálnice D35 před rokem 2030 dostavěna nebude. Náročný tendr má oproti původním plánům zhruba půlroční skluz. Jak uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl na letošním ročníku odborné konference Dopravní infrastruktura v Litomyšli, reálný je rok 2031 nebo 2032.
Uchazeči, kteří byli vyzváni k podání nabídek:
Soutěžního dialogu se původně účastnili čtyři mezinárodně renomovaní uchazeči, jedno konsorcium na konci roku 2025 z výběrového řízení odstoupilo.
Stát do zatím největšího projektu PPP, který vznikne v rámci spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, plánuje celkově investovat přes 118 miliard korun. Vítěz soutěže bude mít na starosti výstavbu, financování, provoz a údržbu úseku D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí a zároveň provoz a údržbu úseku od Litomyšle až po Opatovec.
Platby státu budou probíhat formou plateb za dostupnost po dobu přibližně 22 let provozu. Stát začne koncesionáři hradit platby až po dokončení stavby dálnice.
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2. června 2024