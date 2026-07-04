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Pokut za rychlost v Pardubickém kraji ubývá. Může za to nová dálnice D35

  9:17
Stavba dálnice D35 v Pardubickém kraji přinesla nečekaný efekt. Nezrychlila jen cestování, ale podle policie vedla i ke snížení počtu pokut za překročení rychlosti.

Většina krajů zažívá v posledních letech prudký růst počtu rozdaných pokut za překročení rychlosti v obci a mimo obec. Moravskoslezský kraj za pět let vyskočil z 10 tisíc na 18 tisíc. V Pardubickém kraji je situace opačná.

Mezi lety 2021 a 2025 klesl počet pokut ze 6 780 na 5 739, tedy o více než 15 procent. Ukazuje to statistika Policie ČR, kterou má redakce k dispozici. Data se zaměřují výhradně na pokuty udělené policisty přímo na místě, nezahrnují tedy sankce ze správního řízení ani ty, které řidičům vyměřily rychlostní kamery.

Podle policie souvisí pokles počtu pokut v Pardubickém kraji se stavbou dálnice D35. „Pokles počtu uložených pokut za překročení nejvyšší dovolené rychlosti v Pardubickém kraji je především důsledkem změny dopravních podmínek v regionu. V letech 2021 a 2022 byly postupně otevřeny nové úseky dálnice D35 Opatovice–Časy a Časy–Ostrov. Tím se tranzitní doprava přesunula z původní silnice I/35 mimo obce a města, což vedlo k celkovému zklidnění dopravy v okolí nově otevřené dálnice,“ uvedl tiskový mluvčí krajského ředitelství policie Tomáš Dub.

Nově otevřený úsek dálnice D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy (15. prosince 2021)
Součástí nového úseku D35, který zkrátí cestu na Moravu zhruba o 15 minut, jsou dvě mimoúrovňové křižovatky (Rokytno, Časy) a více než kilometr dlouhý most přes Labe.
Plány ŘSD počítají s dostavbou dálnice D35 do Mohelnice v roce 2028.
První auta najela na dálnici D35 krátce před jedenáctou hodinou dopoledne.
8 fotografií

Loni stavbaři dokončili šestikilometrový úsek kolem Vysokého Mýta a bezmála dvanáct kilometrů D35 u Svitav. Letos přibude úsek Ostrov – Vysoké Mýto, byť bez tunelu Homole, příští rok má být zprovozněn desetikilometrový dálniční obchvat kolem Litomyšle, úsek Džbánov–Litomyšl a také tunel u Vysokého Mýta. Souvislý dálniční tah D35 mezi dálnicí D11 a Svitavami bude dlouhý 74 kilometrů.

Mluvčí policie uvedl, že ke zpomalení a zahuštění dopravy došlo i v části Pardubického kraje, kde pokračuje výstavba dalších úseků dálnice. „Pokles počtu pokut tedy neznamená nižší aktivitu policie, ale přirozený dopad změny dopravních toků a také preventivní efekt přísnější legislativy od roku 2024,“ uvedl Dub.

Situaci na silnicích ovlivňuje výstavba D35, dálnice vysála dopravu z řady obcí

Paradoxně však méně pokut neznamená méně vybraných peněz. V roce 2023 řidiči v Pardubickém kraji zaplatili na místě 4,64 milionu korun. V roce 2024 to bylo už 10,95 milionu korun. Tento skok, který zaznamenaly všechny regiony, souvisí s novelou zákona o silničním provozu, jež zvýšila sankce za závažnější přestupky. „Novela upravila bodový systém i výši sankcí a u závažnějších přestupků došlo ke zpřísnění postihů,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.

Řidiči v kraji za pokuty připlatí

Překročení rychlosti o méně než 10 kilometrů v hodině mohou policisté na místě vyřešit domluvou nebo uložit pokutu až 1 500 korun. Pokud řidič překročí limit o více než 19 kilometrů v hodině v obci a o 29 kilometrů v hodině mimo obec, hrozí mu finanční sankce až do výše 3 500 korun. Ještě výraznější překročení rychlosti může znamenat pokutu v rozmezí 7 až 25 tisíc korun, případně i odebrání řidičského oprávnění.

Z policejní statistiky vyplývá, že policisté v Pardubickém kraji sice rozdávají pokut méně, ale když už to udělají, řidiči si připlatí. Průměrná pokuta loni dosáhla částky 1 872 korun. To řadí Pardubický kraj na třetí místo v přísnosti v celé České republice hned za Prahu a sousední Královéhradecký kraj. Nejlevněji vyváznou řidiči ve Středočeském kraji, kteří loni v průměru platili za své prohřešky proti předpisům 1 617 korun.

Mluvčí krajské policie Tomáš Dub upozorňuje, že rozdíl mezi průměrnou pokutou v Pardubickém kraji a celostátním průměrem činí přibližně 3,5 procenta. „Takto malá odchylka není statisticky významná a neukazuje na odlišný přístup policie ani na vyšší výskyt závažných přestupků,“ uvedl.

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