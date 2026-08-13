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Další úsek D35 se už brzy otevře, podívejte se. Dobrou zprávu má i ministerstvo

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  14:17
Už za týden v pátek se řidiči na východě Čech projedou po novém úseku dálnice. Ředitelství silnic a dálnic týden před zprovozněním šestikilometrového úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem zveřejnilo záběry z dronu, které zachycují, jak práce finišují. Dobrou zprávu přineslo také ministerstvo dopravy: nový kus dálnice bude i s navazujícím obchvatem Vysokého Mýta nadále bez dálničního poplatku.

„Úsek Ostrov – Vysoké Mýto pro letošek v příslušné zpoplatňovací vyhlášce v seznamu zpoplatněných úseků uveden není. Vyhlášku na příští rok nyní připravujeme, takže řešení pro nadcházející období bude možné komentovat později,“ sdělil za ministerstvo dopravy jeho mluvčí František Jemelka.

Řidičům se v pátek 21. srpna otevře další kus dálnice na Moravu. Tunel Homole se zprovoznění dočká v létě 2027. (31. července 2026)
Řidičům se v pátek 21. srpna otevře další kus dálnice na Moravu. Tunel Homole se zprovoznění dočká v létě 2027. (31. července 2026)
Řidiči už stříhají metr. U Vysokého Mýta se za týden otevře další kus D35, zatím bez poplatku
Řidičům se v pátek 21. srpna otevře další kus dálnice na Moravu. Tunel Homole se zprovoznění dočká v létě 2027. (31. července 2026)
Dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem je s výjimkou tunelu Homole před dokončením. (15. července 2026)
17 fotografií

Kdy se nový úsek v novele vyhlášky ministerstva dopravy o placených úsecích dálnic objeví, zatím není jasné, ale s největší pravděpodobností se tak stane až po zprovoznění tunelu Homole, který kvůli složité geologii stavbaři otevřou až příští rok v létě. Do té doby zůstanou zřejmě nezpoplatněné i úseky bez přímé návaznosti na dálniční síť kolem Vysokého Mýta a u Svitav.

Jak je vidět na videu, hlavně část dálnice mezi sjezdem u Vysokého Mýta a tunelem Homole je už na první pohled prakticky hotová. Oplocená dálnice je nalajnována, osazena dopravními značkami, dělníci instalují jen poslední metry svodidel.

O trochu víc práce bylo vidět na úseku od tunelu k Ostrovu. Finišery tam před pár dny pokládaly finální asfaltovou vrstvu a jeřáby instalovaly protihlukové stěny. Podle zprovozněných dopravních kamer na portálu dopravniinfo.cz se už i tam objevují první bílé čáry. Dělníkům zbývá také osadit zábrany proti ptactvu.

„Všechno probíhá v termínech, jaké jsme si v harmonogramu naplánovali,“ řekla Romana Šolcová za pardubickou správu ŘSD na nedávném dnu otevřené dálnice.

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Dálnice před tunelem i za ním má být zprovozněna v pátek 21. srpna v 11 hodin. Bez aut zatím zůstane tunel Homole. Sjezd i nájezd na dálnici v těchto místech zajistí provizorní napojení se silnicí I/17, která vede nad budovaným tunelem.

„Brzy začneme zasypávat hloubenou část západního portálu tunelu Homole. Sekundární ostění je v obou tubusech hotové. Betonujeme odvodňovací šachty a drenáže, které zaberou třetinu profilu tunelu. Práce probíhají i na kabelovodech. V nejbližší době začínáme s nátěry a poté začneme tahat kabely, kterých bude v tunelu opravdu hodně. Máme na to vyčleněn zhruba půlrok,“ dodala Šolcová.

Řidiči by se ještě letos mohli po dálnici z Prahy dostat až před Litomyšl. Pokud nedojde k neočekávaným problémům, otevřít by se mohl i 7,5 kilometru dlouhý úsek mezi Džbánovem a Litomyšlí, který je velké fázi rozpracovanosti. Dokončovány jsou mostní pole u dvou nejsložitějších mostních estakád. Pracuje se na kanalizaci, drenážích, svodidlech, protihlukových stěnách a podobně.

Dálniční úsek D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem zahrnuje půlkilometrový tunel Homole.

„Zadali jsme stavbě aktualizovat harmonogram. Zhotovitel vyvíjí maximální úsilí, aby úsek mohl být uveden do režimu předčasného užívání. Práce je tam sice ještě hodně, na druhou stranu stavbařům aktuální počasí přeje,“ řekl správce stavby Miroslav Řehák.

V pokročilé fázi výstavby je například mimoúrovňová křižovatka Řídký, která bude zahloubena v zářezu. „Na dálnici už jsou položeny dvě první vrstvy asfaltu. Chybí napojení na starou pětatřicítku. Aktuálně se pracuje na konstrukčních vrstvách přivaděče a pomalu se s ním začneme přibližovat k pětatřicítce,“ dodal Řehák.

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Z obchvatu Litomyšle přicházejí také dobré zprávy. Odtěžena je prakticky celá problémová skála, kterou museli stavbaři odpalovat pomocí nálože. „Zbývá odtěžit metr nebo dva. Ty největší problémy, které tam s tvrdým podložím byly, jsou za námi. Brzy budeme na úrovni, na které mohou být zakládány konstrukční vrstvy. Léto 2027 by ohroženo být nemělo,“ dodal Řehák.

Dálnice D35 by tak měla být v Pardubickém kraji příští rok hotová, s výjimkou dvou úseků mezi Svitavami a Mohelnicí. U něj se v rámci PPP projektu počítá s dokončením po roce 2030.

26. července 2026
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