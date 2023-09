Policista skočil po srnci, aby nevběhl na dálnici. Ten mu parožím probodl paži

Dálniční hlídka zrovna kontrolovala vozidlo stojící v odstavném pruhu, když se na ni obrátil pracovník z nedaleké stavby, že u dálnice za ochranným oplocením pobíhá zmatený srnec a hrozí jeho vběhnutí do vozovky.

„Policisté srnce skutečně našli. Snažili se ho zahnat k otevřené brance, ale vystresované zvíře netrefilo otvor, odrazilo se od kovové konstrukce a bylo ještě více dezorientované,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Srnec se pak rozběhl proti jednomu z policistů a těsně před ním vyskočil směrem k dálnici. Policista po zvířeti však stihl taky skočit, zachytil jej a stáhl k zemi.

„Oba ale dopadli tak nešťastně, že policistovi se do paže zabodl srncův paroh. I tak ale vzal zvíře do náruče a odnesl jej do bezpečného prostoru,“ řekla Kopecká.

Krvácející ránu policisté kolegovi hned na místě ošetřili, ale jelikož záhy museli vyjet k další nahlášené události, do nemocnice se zraněný dostal až po jejím vyřešení. Vyvázl s několika stehy.

„Nezachránil pouze srnce, ale řidiče na dálnici pravděpodobně ušetřil před velmi nepříjemným zážitkem, který mohl skončit i neštěstím,“ dodala Kopecká.