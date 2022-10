„Harmonika“ nehraje. Stavbaři musí opravit dilataci na zánovní dálnici

Řidiči tak musí necelý měsíc strpět dopravní omezení, provoz je sveden do dvou pruhů.

„Dilatační lamely nejsou usazeny správně, nechovají se tak, jak mají, i když řidiči to neměli šanci poznat,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Kvůli tepelné roztažnosti musí dilatační spára na obou stranách estakády umožnit roztažení mostovky celkově až o 70 centimetrů. Zajišťují to ocelové lamely, které by měly vypadat a fungovat tak trochu jako harmonika a rovnoměrně se přibližovat se a roztahovat v závislosti na teplotě. Jenže i laik na všech čtyřech místech spojení mostu a pevné vozovky pozná, že je něco špatně.

„Ocelové lamely se pohybují po ocelovém příčníku. Problém spočívá v tom, že lamely mají mezi sebou nerovnoměrnou mezeru,“ uvedl stavební dozor Stanislav Král. Dodal, že ostatní dilatace na tomto úseku dálnice jsou v pořádku, ale tuto nejzranitelnější je třeba dát do pořádku. Oprava bude podle něj stát řádově miliony korun.

Nezaplatí to ovšem stát, ale stavební firma. „Je to bez nároku na jednu jedinou korun ze státního rozpočtu. Je to stále v rámci předreklamačního řízení se zhotovitelem. Navíc celý zásah proběhne nedestruktivní cestou. Nebudeme muset nic bourat frézovat, dojde jen k výměně a znovuosazení tohoto komponentu,“ řekl Rýdl.