Nejdelší tunel, miliardy korun. Firmy chtějí mít rizika v tendru na D35 podchycena

Práce na úseku dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí, který jednou završí budování paralelní spojnice Čech a Moravy, mají v rámci PPP projektu odstartovat v příštím roce. Už dnes by však neznalý člověk v terénu mohl naznat, že stavbaři se do práce pustili s plnou vervou.

Zatímco bagry u Starého Města pokračují v celoplošné skrývce ornice, která předchází záchrannému archeologickému výzkumu, kousek od Borušova v místech budoucího portálu tunelu Maletín těžká technika likviduje pařezy. Jde o přípravné práce, kterými se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dopředu připravuje na největší dálniční zakázku v historii.

„U dálnice D35 se nám oproti dálnici D4, která v rámci spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem vznikala jako první, daří připravovat všechno včas. Máme stavební povolení v právní moci, vykoupeny jsou pozemky, vyřešena jsou prakticky všechna věcná břemena a děláme archeologické práce. Na území Pardubického kraje letos končíme a v příštím roce se přesouváme do Olomouckého kraje,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Smlouvu s vítězem vzešlého z vícekolového výběrového řízení na zhotovitele a provozovatele dálnice chce mít ministerstvo dopravy uzavřenou nejpozději příští rok. V rámci kvalifikační fáze se do užšího výběru dostala čtyři silná mezinárodní konsorcia.

„Jsme ve fázi konkrétního soutěžního dialogu, kdy s jednotlivými uchazeči zpřesňujeme podobu díla. Přicházejí s otázkami na konkrétní detaily řešení té stavby. Jde o poměrně náročné dílo se dvěma tunely. Zejména na ně míří pochopitelně velké množství otázek technického rázu,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka k soutěži, která by se v půlce července měla dostat do třetího závěrečného kola. Po něm stát vyzve firmy k podání cenových nabídek. Než se tak stane, musí mít stát s konsorcii zasmluvněna i rizika spojená se stavbou. A ta nejsou malá.

2. června 2024

Tři pruhy v kopcích

Náročná nebude jen stavba čtyřkilometrového dětřichovského tunelu. Dělníky čeká v kopcovité krajině Zábřežské vrchoviny také stavba mostních objektů o celkové délce 4,2 kilometru a přes kilometr dlouhého tunelu Maletín. Jen podélný sklon dálnice od vrchu Jahodnice směrem k Mohelnici dosáhne 4,4 procenta. Ve stoupání i klesání jsou proto navrženy tři pruhy. Že je stavba plná nejen technických a inženýrských výzev, ze kterých mají i největší firmy v oboru obavu, si uvědomuje i ředitel ŘSD Mátl.

PPP projekt je totiž podobný metodě Design and Build, kde je předem zasmluvněno, jaké riziko zůstává na státu a jaké na koncesionáři. „Ze strany konsorcií panuje velký strach, že u tunelů narazí na něco neobvyklého, co je v rámci ražby zdrží či zastaví nebo zkomplikuje situaci. Nehledě na nabídnutou cenu. Vyváženost rizik mezi státem a koncesionářem v rámci výstavby tunelu je asi to nejdůležitější a nejsložitější na celém dialogu,“ dodal Mátl. Fáze dotazování by měla skončit v září letošního roku.

Na konci soutěžního dialogu má být vyhotovena finální zadávací dokumentace včetně návrhu koncesionářské smlouvy, na kterou uchazeči podají své nabídky. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka pak bude vybraná jako vítězná.

Zakázka bude náročná i z finančního hlediska. Zatímco stavební práce jsou v dnešních cenách odhadovány na 35 miliard korun, celková hodnota stavby se vyšplhá na zhruba 118 miliard korun. V nákladech je započtena i údržba, po kterou se firma zavazuje o dálnici 25 let starat, než ji pak předá státu.

Podle Jakuba Ornsta, vedoucího samostatného oddělení PPP projektů, jde o velkou stavbu i v rámci Evropy. „Po kvalifikovaných uchazečích budeme chtít, aby si zajistili financování ve výši dvou miliard eur. Dohromady tak půjde o osm miliard, což je hodně i na evropský trh. V případě stavby D35 oproti dálnici D4 do smluv počítáme s kompenzací inflace,“ řekl Ornst na dopravní konferenci v Litomyšli.