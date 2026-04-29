Na stavbě dálnice odstřelili poslední kus skály, mluvčí se na videu odvázala

  11:28
Akčním videem Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že stavbaři ukončili odstřely tvrdé horniny na stavbě dálnice D35 kolem Litomyšle. Problematický skalnatý masiv, který při budování komunikace stavbaře překvapil, by neměl ohrozit termín zprovoznění v létě 2027. Celkem bylo provedeno třináct odstřelů.

Akční videa z dílny Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jsou už nějaký ten čas běžnou součástí komunikačního stylu tiskového oddělení státního podniku. Po strhujícím Janu Rýdlovi se ve videu nově odvázala tisková mluvčí Petra Drkulová.

ŘSD mezi Litomyšlí a Janovem odpálilo poslední velkou nálož
Dálnice D35 kolem Litomyšle má být dokončena v létě 2027. (18. února 2026)
Dálnice D35 kolem Litomyšle má být dokončena v létě 2027. (18. února 2026)
Stav dálnice D35 k 16. prosinci 2025
22 fotografií

„Právě tady za mnou probíhá poslední odstřel,“ říká ve videu mluvčí ve žluté vestě, zatímco v pozadí se odehrává scéna jako z akčního filmu. Výbuch v plánovaném zářezu nadzvedává na zhruba 50 metrech asi 8 tisíc kubíků skalnatého podloží.

Po výbuchu mluvčí při odklízecích pracích přiloží ruku k dílu. „Na jeden výbuch bylo potřeba zhruba pět kilometrů roznětného vedení,“ snaží se jeho zbytky vytáhnout z rozvalených kamenů.

Bruslím po dálnici a lezu do ledu, nudné zprávy nikoho nezaujmou, říká mluvčí ŘSD

Skalnaté podloží u Janova, se kterým stavbaři v projektu nepočítali, komplikuje stavbu budoucího zářezu u Janova od samého začátku. Původně na jeho zdolání stavbaři nasadili skalní frézu, později narazili na ještě tvrdší materiál, a od začátku ledna tak postupovali dál pomocí odstřelů.

„Za tři měsíce to bylo 13 odstřelů a skoro 100 tun trhaviny. Odtěžili jsme téměř 100 tisíc kubíků horniny, což je asi tak, jako kdybychom čtyřicetkrát vybagrovali olympijský bazén,“ uvedla na závěr Petra Drkulová. Stále podle ní platí, že dálniční obchvat začne fungovat v srpnu 2027.

Unikátní fréza s diamantovými zuby na D35 likviduje skálu, se kterou nikdo nepočítal

Výstavba dálnice D35 kolem Litomyšle začala loni v únoru. Úsek je dlouhý 10,5 kilometru, jeho součástí je 14 mostních objektů, jedna mimoúrovňová křižovatka Janov a také 13 protihlukových stěn o celkové délce téměř sedm kilometrů.

Příští rok v létě by měla nová dálnice propojit již hotový úsek z Janova do Opatovce a úsek z Džbánova do Litomyšle, který by měl být dokončen v prosinci, nebo na začátku příštího roku.

Vznikne tak souvislý dálniční tah dlouhý 74 kilometrů mezi dálnicí D11 a Svitavami. Zbývající dva úseky dálnice D35 do Mohelnice, které vzniknou ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru (PPP), se mají začít stavět letos s termínem dokončení v roce 2030.

Na stavbě dálnice odstřelili poslední kus skály, mluvčí se na videu odvázala

