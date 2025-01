Kraj tlačí na ŘSD kvůli opravám silnic, během staveb je poškodila technika

Do problému se hejtmanství vložilo poté, co starostové obcí nepochodili u ŘSD. „Když jsme se před stavbou obchvatu domlouvali na objízdných trasách, ŘSD slíbilo všechny návozové a objízdné trasy opravit. U silnice z Hradce do Vendolí nás ŘSD ujišťovalo, že jakmile skončí stavba, pustí se do opravy. Po stavbě nám zástupce ŘSD řekl, že na opravu nejsou peníze,“ řekl starosta Hradce nad Svitavou Kamil Pavliš.

Pardubický kraj, který se bude na opravách finančně podílet, teď jedná se státním podnikem o co nejrychlejším stanovení termínu opravy silnice.

„Vnímáme, že situace je nepříjemná, a to zejména pro místní obyvatele, kteří silnici využívají denně. Proto budeme tlačit na co nejrychlejší start oprav,“ uvedl hejtman kraje Martin Netolický.

Opravy se kromě propojky do Vendolí dočká i průtah Hradcem nad Svitavou. Oběma obcemi během stavby obchvatu vedly objížďky.

„Průjezd Hradcem je nachystaný. Asfaltové povrchy zaplatí ŘSD a kraj zaplatí konstrukční vrstvy silnice včetně dešťové kanalizace. Do konce března mají odevzdat projektovou dokumentaci a příští rok by se mělo začít stavět,“ řekl Pavliš.

Krajští silničáři také přislíbili obci Vendolí, že požádají o změnu dopravního značení. Někteří řidiči kamionů jedoucí od Poličky na Brno totiž nejezdí přes Svitavy, ale volí kratší cestu přes Vendolí.

„V celé oblasti budeme žádat omezení vjezdu tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun. Nejde pouze o ničení silnic, ale také o bezpečnost. Kvalitních silnic I. a II. třídy je v lokalitě dostatek,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.