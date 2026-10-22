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Proti největšímu dálničnímu tendru nejsou námitky. Stavba úseků D35 může brzy začít

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  14:04
Skrytá ornice na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí. (29. září...

Skrytá ornice na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí. (29. září 2026) | foto: Radek Latislav, iDNES.cz

Na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí finišují přípravné práce....
Na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí finišují přípravné práce....
Igelitové bariéry v lesích na pomezí Svitavska a Mohelnicka lemují budoucí...
Igelitové bariéry v lesích na pomezí Svitavska a Mohelnicka lemují budoucí...
17 fotografií
Největšímu PPP dálničnímu projektu v novodobé historii Česka už nic zásadního nestojí v cestě. Žádné z neúspěšných konsorcií nevyužilo zákonnou patnáctidenní lhůtu k odvolání proti konečnému výběru dodavatele dvou dálničních úseků D35 mezi Svitavami a Mohelnicí. Po seznámení s meziresortními připomínkami smlouva míří na vládu.

Serveru iDNES.cz to na dotaz sdělilo ministerstvo dopravy. Zakázku největšího PPP projektu na začátku října získalo sdružení ViAlliance.

„Žádný z účastníků zadávacího řízení námitky proti oznámení o výběru dodavatele ViAlliance nepodal,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský.

Skrytá ornice na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí. (29. září 2026)
Na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí finišují přípravné práce. Vše je tak prakticky připraveno k zahájení stavby. (9. července 2026)
Na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí finišují přípravné práce. Vše je tak prakticky připraveno k zahájení stavby. (9. července 2026)
Igelitové bariéry v lesích na pomezí Svitavska a Mohelnicka lemují budoucí trasu dálnice D35. Mají zabránit obojživelníkům a plazům, aby se dostali do míst, kde se bude stavět. (29. září 2026)
17 fotografií

Nepodání námitek bylo rozhodující pro to, aby se dlouho očekávaná stavba v čase dál neposouvala. Stavba celkem 35 kilometrů dlouhé dálnice náročným terénem Zábřežské vrchoviny by díky tomu mohla začít na přelomu roku.

„Oznámení o výběru je tak pravomocné a můžeme vyzvat vítězné konsorcium k jednání a součinnosti před podpisem smlouvy,“ dodal mluvčí resortu.

2. června 2024

Ministerstvo dopravy nejvýhodnější nabídku v hodnotě 71,3 miliardy korun oznámilo 6. října, kdy vybralo vítězné mezinárodní konsorcium složené ze společností Cintra Global SE, STRABAG Motorway GmbH, Budimex s.a. a Invesis B.V.

Ministerstvo dopravy nyní pokračuje v dalších krocích směřujících k podpisu koncesionářské smlouvy, s jejím zněním musí předem vyslovit souhlas vláda i Poslanecká sněmovna. Meziresortní připomínkové řízení má smlouva již za sebou.

„Aktuálně též skončila lhůta pro připomínky v rámci meziresortního připomínkového řízení. Resort se nyní s připomínkami ostatních subjektů seznamuje a vyřizuje je. Po vypořádaní obdržených připomínek předložíme materiál ke schválení Vládě ČR,“ doplnil Medelský.

Nejsložitějším stavebním objektem na připravované dálnici D35 mezi Svitavami a Mohelnicí bude dálniční tunel Dětřichov, který bude s necelými čtyřmi kilometry nejdelším silničním tunelem v Česku.

Navazujícím krokem bude schválení návrhu koncesionářské smlouvy v Poslanecké sněmovně, která před jejím podpisem musí vyslovit souhlas s údaji vyjadřujícími finanční závazky státu vůči vybranému koncesionáři.

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Vítěz tendru bude mít kromě výstavby, financování a údržby více než 35 kilometrů dálnice včetně téměř čtyřkilometrového tunelu Dětřichov a přibližně kilometr dlouhého tunelu Maletín na starost také údržbu navazujících 17 kilometrů dálnice mezi Litomyšlí a Opatovcem.

Dálnice D35 bude procházet náročným terénem i v navazujícím úseku ze Starého Města do Mohelnice. Svědčí o tom také podélný sklon dálnice mezi Maletínem a Mohelnicí, kde dosáhne 4,4 procenta. Ve stoupání i klesání jsou proto navrženy tři pruhy.

Pokud smlouva projde schvalovacím procesem bez komplikací, práce by mohly začít ještě letos. „Ministerstvo dopravy cílí na zahájení prvních přípravných prací na konci roku 2026,“ uvádí informační leták ŘSD.

Pětatřicet kilometrů dlouhý úsek dálnice D35 mezi Svitavami a Mohelnicí je nejnáročnější částí 205 kilometrů dlouhé autostrády, která v budoucnu propojí Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký kraj. Stavba dálnice nejenže zahrnuje čtyřkilometrový tunel Dětřichov, který bude nejdelším silničním tunelem v republice, ale bude také v řídce zalidněné krajině překonávat Zábřežskou vrchovinu se strmým klesáním k Mohelnici.

Zhotovitel má podle smlouvy dálnici dokončit za 70 měsíců. Po dokončení v roce 2032 vytvoří plnohodnotnou alternativu k přetížené D1.

2. června 2024
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