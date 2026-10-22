Serveru iDNES.cz to na dotaz sdělilo ministerstvo dopravy. Zakázku největšího PPP projektu na začátku října získalo sdružení ViAlliance.
„Žádný z účastníků zadávacího řízení námitky proti oznámení o výběru dodavatele ViAlliance nepodal,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský.
Nepodání námitek bylo rozhodující pro to, aby se dlouho očekávaná stavba v čase dál neposouvala. Stavba celkem 35 kilometrů dlouhé dálnice náročným terénem Zábřežské vrchoviny by díky tomu mohla začít na přelomu roku.
„Oznámení o výběru je tak pravomocné a můžeme vyzvat vítězné konsorcium k jednání a součinnosti před podpisem smlouvy,“ dodal mluvčí resortu.
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2. června 2024
Ministerstvo dopravy nejvýhodnější nabídku v hodnotě 71,3 miliardy korun oznámilo 6. října, kdy vybralo vítězné mezinárodní konsorcium složené ze společností Cintra Global SE, STRABAG Motorway GmbH, Budimex s.a. a Invesis B.V.
Ministerstvo dopravy nyní pokračuje v dalších krocích směřujících k podpisu koncesionářské smlouvy, s jejím zněním musí předem vyslovit souhlas vláda i Poslanecká sněmovna. Meziresortní připomínkové řízení má smlouva již za sebou.
„Aktuálně též skončila lhůta pro připomínky v rámci meziresortního připomínkového řízení. Resort se nyní s připomínkami ostatních subjektů seznamuje a vyřizuje je. Po vypořádaní obdržených připomínek předložíme materiál ke schválení Vládě ČR,“ doplnil Medelský.
Navazujícím krokem bude schválení návrhu koncesionářské smlouvy v Poslanecké sněmovně, která před jejím podpisem musí vyslovit souhlas s údaji vyjadřujícími finanční závazky státu vůči vybranému koncesionáři.
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Vítěz tendru bude mít kromě výstavby, financování a údržby více než 35 kilometrů dálnice včetně téměř čtyřkilometrového tunelu Dětřichov a přibližně kilometr dlouhého tunelu Maletín na starost také údržbu navazujících 17 kilometrů dálnice mezi Litomyšlí a Opatovcem.
Pokud smlouva projde schvalovacím procesem bez komplikací, práce by mohly začít ještě letos. „Ministerstvo dopravy cílí na zahájení prvních přípravných prací na konci roku 2026,“ uvádí informační leták ŘSD.
Pětatřicet kilometrů dlouhý úsek dálnice D35 mezi Svitavami a Mohelnicí je nejnáročnější částí 205 kilometrů dlouhé autostrády, která v budoucnu propojí Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký kraj. Stavba dálnice nejenže zahrnuje čtyřkilometrový tunel Dětřichov, který bude nejdelším silničním tunelem v republice, ale bude také v řídce zalidněné krajině překonávat Zábřežskou vrchovinu se strmým klesáním k Mohelnici.
Zhotovitel má podle smlouvy dálnici dokončit za 70 měsíců. Po dokončení v roce 2032 vytvoří plnohodnotnou alternativu k přetížené D1.
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2. června 2024