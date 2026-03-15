L jako Litomyšl. Město by u dálnice rádo vidělo zábavnější protihlukové stěny

Litomyšl by na sebe ráda upoutala pozornost na budoucí dálnici kolem města. Radnice přišla s nápadem, že by chtěla vylepšit betonové protihlukové stěny, jejichž design by odkazoval na rodiště Bedřicha Smetany. Nešlo by o první takový případ.

Když Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) před necelými dvěma lety zprovoznilo na Moravě tři úseky dálnice D55, velkou pozornost kromě samotné dálnice vzbudily i protihlukové stěny. V regionu spojeném s hlubokou kulturní a folklorní tradicí totiž projektanti našlapovali po špičkách. Do estetiky protihlukových stěn lemujících dálnici se propsaly stylizované motivy krajky, výšivky nebo keramiky, která byla nalezena během archeologických vykopávek.

Litomyšl by ráda zatraktivnila vzhled betonových protihlukových stěn u budované dálnice písmenem L v barvách města. Nešlo by na českých dálnicích o nic neobvyklého. Zajímavý vizuální styl podtrhuje význam Slovácka na dálnici D55.
A nejde jen o barevně nalakované hliníkové profily s motivy křížkové výšivky a velkým nápisem Slovácko, kvůli ornamentům z keramických nálezů byly upraveny i betonové stěny. Aby toho nebylo málo, navrženo bylo i barevné vrstvení lomového kamene na obkladu zárubních zdí v tmavém a světlém odstínu.

Je ještě brzy

Estetické ztvárnění protihlukových stěn by se líbilo i starostovi Litomyšle, přestože jak sám říká, je ještě brzy, neboť dálnice má být dokončena nejdříve v létě 2027. Ačkoli finální představa vizuálního stylu na stěnách zatím není hotová, šlo by podle něj o milý fór.

„Uvažujeme o tom, že bychom byli rádi, kdyby se nám na protihlukové stěny kolem Litomyšle podařilo prosadit stylizované písmeno L, které vychází z vizuálního stylu města. Zkrátka, aby řidiči a návštěvníci věděli, kolem jakého města projíždějí,“ řekl MF DNES Daniel Brýdl.

Odstřely a postup po 50 metrech. Stavbu D35 u Litomyšle komplikuje skála

Počáteční písmeno města je v současné době k vidění na mnoha místech. „Máme ho na hlavičkových papírech, vizitkách a dalších tiskovinách, často v červené barvě nebo jako inverzní bílé na červeném podkladu,“ dodal Brýdl.

Není to poprvé, co chce Litomyšl dálnici proměnit podle svého. Už když se před lety dojednávalo memorandum o vedení trasy kolem Litomyšle, radnice si prosadila doplnění protihlukových stěn a zeleně, která by provoz z dálnice víc odclonila. „Chceme, aby stěny byly maximálně ozeleněné z venkovní strany, a z té vnitřní chceme betonovou šeď zjemnit a učinit ji příjemnější vizuálně a navíc vytvořit unikátní a moderní prvek, který odkazuje na město,“ přál by si Brýdl.

ŘSD se k nápadu záporně nestaví. „Ať už bude předložen jakýkoli návrh vizualizace protihlukových stěn, zhotovitel jej posoudí z hlediska technických a bezpečnostních kritérií. Následně bude grafický návrh podrobněji projednán se zástupci Ředitelství silnic a dálnic za účelem zhotovení realizační dokumentace stavby,“ sdělila mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Stavba postupuje

Dálnice D35 je v Pardubickém kraji v současnosti rozestavěna na třech místech. Už na konci roku by se mohla rozrůst o další kilometry mezi nynějším koncem dálnice v Ostrově a Vysokým Mýtem, kde byl loni v prosinci zprovozněn navazující úsek v podobě obchvatu města. Součástí úseku je stavba nejnáročnějšího stavebního objektu v podobě půlkilometrového tunelu Homole. Práce na obou stavbách vyjdou na 3,2 miliardy korun.

Stavební stroje se nezastaví ani mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí, kde od jara 2024 staví polská společnost Budimex. Dálniční úsek o délce 7 589 metrů za 3,4 miliardy korun by mohl být dokončen ještě letos. Nejdelší rozestavěný úsek o délce 10 kilometrů obkrouží Litomyšl v létě 2027. Jeho cena bude 2,8 miliardy.

Letos by měla začít stavba i dvou nejnáročnějších úseků mezi Svitavami a Mohelnicí. Vzhledem k vysokým nákladům pohybujícím se okolo 35 miliard stát rozhodl dálnici přes Zábřežskou vrchovinu vybudovat formou PPP, tedy ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru. Celá dálnice D35 by mohla být hotová na začátku 30. let.

Poslední úsek zahájí do konce roku

Projekt PPP D35 je ve stadiu probíhajícího zadávacího řízení, kdy termín pro podání nabídek byl stanoven na květen, s ohledem na velikost a s tím spojenou složitost zakázky požádali uchazeči o prodloužení této lhůty.

„Vzhledem k tomu, že chceme umožnit podání opravdu kvalitních nabídek, jsme tyto žádosti vyslyšeli a lhůtu uchazečům prodloužili o dva měsíce. PPP projekt D35 připravujeme tak, aby dodavatel mohl s výstavbou začít ihned po komerčním uzavření – tj. ještě letos do konce roku,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Dálniční tunel Homole nabírá kvůli složité geologii zpoždění. ŘSD řeší, jak ho objet

Ředitelství silnic a dálnic u východních portálů tunelu Homole zkoumá, zda lze...

Ředitelství silnici a dálnic kvůli složitým geologickým podmínkám nejspíše nestihne zprovoznit tunel Homole do konce roku, jak původně plánovalo. Projektanti kolem tunelu prověřují výstavbu...

Část tahu z Litomyšle do Svitav na čtvrt roku zavřou, omezení bude i v tunelu Hřebeč

Ve čtvrtek dopoledne byl zprůjezdněn 11,7 kilometru dlouhý úsek mezi Janovem a...

Motoristé, kteří po nedávném otevření dálnice D35 mezi Litomyšlí a Svitavami zůstali věrní staré silnici I/35, budou mít brzy smůlu. Stavbaři totiž kvůli dokončovacím pracím v dubnu na čtyři měsíce...

S milionem čekala na kurýra, katastrofu podvedená žena odvrátila v poslední chvíli

Ilustrační snímek

Na otřepaný trik málem naletěla žena z Hradce Králové, kterou podvodník zmanipuloval legendou o ohroženém účtu. Tvrdil jí, že je bankéř a že si jejím jménem někdo zkoušel půjčit peníze. Pak ji...

Zmatky v průjezdu jednosměrkou. Prohozené dodatkové tabulky pletly řidiče

Příjezd do Pichlovy ulice z ulice S. K. Neumanna se zákazem vjezdu. (11. března...

Nad zmatky v místní dopravě se podivovali obyvatelé Pardubic. V Pichlově ulici v části Višňovka byly chybně namontované dodatkové tabulky k dopravnímu značení, které tak mohly řidiče mást při vjezdu...

Po patnácti letech čekání končí. Pardubice budou mít nový úřad práce

Vizualizace nového úřadu práce v Pardubicích. (9. března 2026)

V Pardubicích letos patrně začne stavba nového úřadu práce za přibližně 450 milionů. Příprava projektu začala před 15 lety, ale opakovaně byl odkládán. Budova vznikne v areálu bývalých Masarykových...

15. března 2026  9:06

Boleslav - Pardubice 2:0, prodloužení neporazitelnosti, triumf vystřelil Ševčík

Mladoboleslavští hráči slaví gól proti Pardubicím.

Důležitou výhru si ve 26. ligovém kole připsali fotbalisté Mladé Boleslavi. Trefy Ševčíka a Kabonga zařídily triumf 2:0 nad Pardubicemi, díky kterému Středočeši prodloužili sérii neporazitelnosti a...

14. března 2026  17:28

Jedeme Boleslavi ztížit situaci, hlásí Mahuta. Pak se vypraví do dalekých krajin

Pardubickou posilou je finský krajní bek Ryan Mahuta, ten se ovšem ke klubu...

Sotva se sportovnímu řediteli FK Pardubice Jiřímu Bílkovi povedlo za rekordní sumu prodat švýcarského stopera Louise Lurvinka do Olomouce, začalo se mluvit o dalším diamantu, který si v Pardubicích...

14. března 2026  10:47

Pardubický kraj hledá způsob, jak začít regulovat stavbu větrných elektráren

Větrný park v Hrádku nad Nisou

Zástupci firem stavějících větrné elektrárny v posledních měsících obcházejí desítky obcí v Pardubickém kraji. Nabízejí miliony korun i levnější elektřinu výměnou za souhlas se stavbou vysokých...

14. března 2026  8:30

Střet s vlakem v pátek třináctého. Z auta je šrot, řidička vyvázla s oděrkami

Řidička osobního automobilu vjela na železničním přejezdu v Chrudimi-Píšťovech...

Štěstí měla v pátek třináctého řidička bílé Škody Rapid, která odpoledne v Chrudimi vjela na železničním přejezdu pod osobní vlak. I přes hrozivě vypadající nehodu z automobilu vystoupila jen s...

13. března 2026  17:03

Část tahu z Litomyšle do Svitav na čtvrt roku zavřou, omezení bude i v tunelu Hřebeč

Ve čtvrtek dopoledne byl zprůjezdněn 11,7 kilometru dlouhý úsek mezi Janovem a...

Motoristé, kteří po nedávném otevření dálnice D35 mezi Litomyšlí a Svitavami zůstali věrní staré silnici I/35, budou mít brzy smůlu. Stavbaři totiž kvůli dokončovacím pracím v dubnu na čtyři měsíce...

13. března 2026  13:15

Pardubická třída Míru čeká na další opravu, soud po 11 letech nerozhodl ani o té první

Třída Míru znovu v rekonstrukci. Zmizí trolejbusy, přibude zeleň. (16. června...

Je to přesně 11 let, co skončila oprava hlavní pardubické ulice. Třída Míru se ovšem už stihla znova rozpadnout, aniž by lidé věděli, kolik město za rekonstrukci mělo vlastně zaplatit. Soud o cenu...

13. března 2026  9:41

Když vzniknou bytovky, přesuneme se jinam, reaguje na plány chrudimský hospic

Občanské sdružení Smíření otevřelo hospic v Chrudimi po šestiletém úsilí v roce...

Pardubický kraj, který dal v minulosti 54 milionů korun na stavbu hospice v Chrudimi, označil za znepokojivé informace o jeho možném stěhování. Občanské sdružení Smíření, které jej provozuje, uvažuje...

12. března 2026  14:23

Stránský se zvolna loučí s Davosem. Vrátí se do Česka, patrně posílí Pardubice

Matěj Stránský slaví gól do sítě Švýcarů.

Útočník hokejové reprezentace Matěj Stránský ukončí po sezoně přes platnou smlouvu z rodinných důvodů angažmá v Davosu a vrátí se do Česka. Informoval o tom server watson.ch, ve čtvrtek pak informaci...

10. března 2026  20:40,  aktualizováno  12. 3. 12:56

Uprchlíci pomohli městským rozpočtům v kraji, přinesli miliony korun navíc

Ukrajinci v novém asistenčním centru v pardubické Reálce vyplňují nejdříve...

V roce 2021 po sčítání lidu zamířily demografické křivky řady měst v Pardubickém kraji prudce dolů, dnes je ale vše jinak. Příchod tisíců lidí z Ukrajiny městským rozpočtům nečekaně přinesl miliony...

12. března 2026  10:21

Zmatky v průjezdu jednosměrkou. Prohozené dodatkové tabulky pletly řidiče

Příjezd do Pichlovy ulice z ulice S. K. Neumanna se zákazem vjezdu. (11. března...

Nad zmatky v místní dopravě se podivovali obyvatelé Pardubic. V Pichlově ulici v části Višňovka byly chybně namontované dodatkové tabulky k dopravnímu značení, které tak mohly řidiče mást při vjezdu...

11. března 2026  15:48,  aktualizováno  12. 3. 10:04

Srážka vlaku s člověkem u Svitav na hodinu zastavila koridor mezi Prahou a Moravou

Pendolino Českých drah

Na koridoru mezi Prahou a Moravou byl v úseku mezi Svitavami a Březovou nad Svitavou kolem poledne zhruba na hodinu přerušený provoz. Vlak tam srazil a usmrtil člověka. Informoval o tom policejní...

11. března 2026  12:25,  aktualizováno  14:07

