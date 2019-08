Silničáři trasu dálnice D35 u Litomyšle už měnit nebudou, i přes odpor lidí

Plány z roku 2018, videoprezentace se stejnými daty. Po pár minutách veřejného projednání územního řízení bylo jasné, že silničáři spolu s projektanty neposunuli stopu zamýšlené D35 mezi Litomyšlí a Janovem ani o centimetr.

Do Mohelnice zbývá dostavět 80 kilometrů dálnice Silničáři za tři roky dovedou dálnici D35 od Opatovic nad Labem k Ostrovu u Vysokého Mýta. Poté bude k Mohelnici zbývat dostavět 80 kilometrů. Nejdál v přípravě je Ředitelství silnic a dálnic mezi Janovem a Opatovcem a navazujícím úsekem do Starého Města. Po dokončení by se měla dálnice D35 spolu s D11 stát alternativní trasou k přetížené dálnici D1.

Ve stejné fázi přípravy přitom bylo ŘSD již loni v dubnu. Za více než rok se pouze zkrátila trasa projednávané části. Starosta Strakova Jan Janypka však dál trvá na svém a je přesvědčen, že se měla lépe posoudit varianta vedoucí dál od obce.



„Připomínky zpracované právníkem jednoznačně ukazují, že postup byl naprosto špatný. Stavební úřad se s tím musí vypořádat. Pak se uvidí dále. O zbytku se nemá smysl bavit, protože už dlouho jsme vedli tolik debat, že je to trapné,“ prohlásil Janypka na pondělním veřejném jednání, které bylo nečekaně krátké. Účastníci se rozešli po necelé půl hodině.

Stavební úřad v Litomyšli se bude muset vypořádat se všemi námitkami, které se ke zpracované dokumentaci sešly. Zahrnují tak i ty, které účastníci vznesli již minulý rok v dubnu.

Podle vedoucího Odboru výstavby a územního plánování Josefa Filipiho přibyly před pondělním jednáním čtyři další připomínky. Celkem jich tak bude muset vyřešit zhruba dvacet. To je nutný krok k vydání územního rozhodnutí. Ovšem i poté se dá čekat, že odpůrci varianty vedoucí blíže ke Strakovu podají proti klíčovému dokumentu odvolání.

Lidé, kteří připravovali stavbu, selhali, tvrdí Strakov

Projektanti oponovali, že postupují tak, jak mají. „Stavba odpovídá všem zákonům i posudkům vlivu na životní prostředí,“ sdělil hlavní projektant Viktor Nejedlý ze společnosti APIS.

Jedinou změnou oproti předcházejícímu stavu je zkrácení stavby o zhruba dva kilometry. Poblíž Kornic se totiž s trasou hýbalo, a tak ŘSD tuto část z projednání vyjmulo a bude ji projednávat samostatně.

„Zase se mění úseky. Od začátku je jasné, že selhala koordinace přípravy stavby, a to ať už z pozice vládních zmocněnců, či dalších lidí,“ stěžoval si starosta Janypka.

To starosta Litomyšle Daniel Brýdl vznesl dotaz, zda ŘSD počítá v přípravě se stavbou valů, které by snížily hluk směrem ke Strakovu a uspokojily tak alespoň částečně požadavky obce.

„ŘSD se nezříká možnosti postavit tyto valy, ale bude to na pozemcích města, což platí i jinde,“ řekl projektant Karel Dusbaba z Valbeku. Při poznámce o případné úpravě hloubky zářezu v terénu slyšel Brýdl jasnou zápornou reakci.

„Co se týče směrového a výškového vedení, tak další změnu určitě dělat nebudeme,“ doplnila Hana Jarolímová z pardubické pobočky ŘSD, která má přípravu stavby na starost.

Ve Strakově si postavil dům, počítal se severní variantou

Obyvatel Strakova Pavel Hýbl se ptal, zda mu bude u domu změřen hluk ještě před stavbou dálnice. Následně dostal odpověď, že se hluk měří až dodatečně, a to kvůli případnému doplnění protihlukových stěn či valů, pokud by „rámus“ z dálnice překračoval povolené limity.



„Potom bude pozdě,“ podotkl Hýbl. „A před stavbou by vám to bylo k čemu?“ ptala se zástupkyně ŘSD. „Abych posoudil, zda se mi to zhoršilo,“ odpověděl Hýbl, načež mu bylo řečeno, že je pochopitelné, že když se někde postaví dálnice, bude z ní slyšet provoz. „Tak vám pěkně děkuju,“ dodal ironicky Hýbl, který si postěžoval na to, že Pardubický kraj v minulosti prosadil vedení D35 jižní variantou. Při stavbě svého domu totiž počítal se severní trasou, která nakonec padla.

Na veřejné projednání dojde v brzké době i na dalších třech úsecích před Litomyšlí. Také zde příprava nabrala více než roční skluz.

Územní rozhodnutí na stavby Ostrov-Vysoké Mýto a Mýto-Džbánov sice byla vydána, ale kvůli procesním chybám úřadů a odvoláním stěžovatelů nenabyla právní moci a musí se tak projednat znovu. To na úsecích za Litomyšlí je situace v pokročilejším stadiu, jelikož ty už mají pravomocné „územko“ a momentálně na nich probíhá geotechnický průzkum potřebný ke zpracování dokumentace pro stavební povolení.