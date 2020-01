Proti D35 u Litomyšle se ozvali z okolních obcí, podali pět odvolání

„Do této chvíle stavební úřad obdržel celkem pět odvolání proti územnímu rozhodnutí, čtyři na úsek Litomyšl - Janov, jednu na úsek Džbánov - Litomyšl,“ uvedl mluvčí Městského úřadu Litomyšl Michele Vojáček.

Odvolání podaly mimo jiné obec Strakov a spolek Živé Kornice.

Lhůta na podání odvolání je 15 dnů, ale počítá se až od převzetí úředního dopisu s rozhodnutím. „V současné době mají někteří účastníci stále možnost se vyjádřit,“ uvedl Vojáček.

Postup litomyšlských úředníků kritizoval zástupce spolku Živé Kornice Petr Chaloupka, podle něhož rozhodnutí vydali před Vánoci záměrně, aby tak čas na přípravu odvolání připadl na vánoční svátky.

„Opravdu to nebyl záměr,“ tvrdí místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar a dodává, že samospráva navíc nemůže vstupovat do věcí státní správy a řídit úředníky. Připustil nicméně, že vedení radnice úředníky „popohánělo“.

„Mělo to určité zdržení,“ uvedl Kašpar.

Na úseku z Litomyšle do Janova bude úřad i nadále řešit hlavně námitky, podle nichž byla zvolena nevhodná trasa. Ředitelství silnic a dálnic už řadu let chystalo trasu středem koridoru, který odsouhlasilo město Litomyšl. Vedle toho byla k dispozici varianta číslo jedna, která by silnici nevedla po náspech, ale v zářezu. Právě tu chce Strakov či Janov.

V úseku ze Džbánova do Litomyšle úřad řešil námitky, že dálnice povede u Pekla přes cenné zdroje pitné vody.

Územní rozhodnutí chybí ještě třetímu úseku dálnice u Litomyšle, konkrétně u Kornic. Litomyšlská radnice uvedla, že podle současných odhadů by mohl krajský úřad územní rozhodnutí vydat ještě v roce 2020.