Litomyšl bude za necelý měsíc v sevření dálnic. Nic proti náporu aut nevymyslí

  8:22
Litomyšl se za necelý měsíc stane posledním úzkým hrdlem na severní alternativě k dálnici D1. Před i za Litomyšlí se otevřou dva nové úseky dálnice D35. Město čeká dopravní nápor.
Úzkým hrdlem v Litomyšli je světelná křižovatka a kruhové objezdy u hotelu Dalibor a Lidl. | foto: Radek Latislav, 5plus2.cz

Litomyšl čeká dopravní peklo. Po otevření dálnice kolem Vysokého Mýta 16. prosince se stane jediným špuntem na severní dálniční cestě Českem. Zní to dramaticky, ale není to úplně pravda.

Dopravním očistcem je pro řidiče i obyvatele nyní průjezd Vysokým Mýtem. Průtah lemují semafory, přechody, z vedlejších ulic najíždí do křižovatek netrpěliví řidiči, po konci směn v podnicích je město ochromeno.

A Litomyšl?

Ta má z osmdesátých let z velké části čtyřpruhový průtah navržený socialistickými plánovači. Ti ho navrhli podobně „citlivě“ jako v případě Pražské magistrály. Díky tomuto urbanistickému barbarství, kdy silnice nemilosrdně dělí město, lidem nečiní potíže přejít z jednoho konce města na druhý.

Žádný bulvár, ani nádraží. Litomyšl a Mýto se bojí, že tah na Moravu zůstane státu

A to i když před Litomyšlí stojí hodinová kolona. Jeden podchod, dva nadchody z toho jeden s pohodlným výtahem. A pouze jedna světelná křižovatka.

Pokud sem od poloviny prosince najede ještě více aut než dosud, žádný totální kolaps do srpna 2027, kdy se má otevřít desetikilometrový dálniční obchvat města, nenastane.

Stav dálnice D35 k 20. listopadu 2025

Samozřejmostí však budou i nadále kilometrové kolony z obou stran, ucpaná čtvrť Lány, zahlcená světelná křižovatka, rozčílení řidiči.

„Bude to bolet, ale myslím, že už to o moc horší nebude, než je to teď. Nepropustnost Litomyšle už je asi na svém maximu. Možná se ty špičky ještě v nějakém čase prodlouží,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl s ohledem na fakt, že navigace mohou po zprovoznění nových úseků posílat řidiče jedoucí na Moravu ve větší míře na D35 než na D1.

Z toho vychází i plánované kroky města a Ředitelství silnic a dálnic před otevřením dálničních úseků u Mýta a Svitav. Pokud by se mělo natvrdo shrnout, co zásadního pro lepší průjezd městem udělají, nejtrefnější by bylo použít slovo nic. „Dnes je průtah po stavební stránce v pořádku, ale nemáme moc šancí silnici víc zkapacitnit, takže Litomyšl pod tou zátěží bude. Až na úpravu intervalů volna na semaforech se nedá příliš věcí vymyslet,“ dodal generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Město z obav z ještě větších problémů nechalo přeprogramovat semafory tak, aby zelená v hlavním směru svítila delší dobu. (21. března 2019)
Litomyšlí projede každý den více než 20 tisíc aut. Po otevření dalších částí dálnice D35 se doprava ve městě ještě více zahustí.
Unikátní fréza, jediná svého druhu v Česku, pomáhá na stavbě dálnice u Litomyšle odstraňovat skalní masiv. (11. listopadu 2025)
Ředitelství silnic ještě plánuje před spuštěním dálnice v Mýtě výspravu průtahu tam, kde by si to ještě zasloužil, ale to je kosmetická úprava.

Ani město už žádná opatření nechystá. Nápady na zatarasení některých silnic, jež řidiči používají jako zkratku, místní politici zavrhli. Neplánují žádné nové kroky pro silnici procházející čtvrtí Lány, která funguje jako pojistný ventil u natlakovaného papiňáku, v nějž se pravidelně proměňuje silnice I/35. Značky nepomohou, žádné omezení průjezdu nic zázračného nepřinese, tvrdí radnice.

Unikátní fréza s diamantovými zuby na D35 likviduje skálu, se kterou nikdo nepočítal

„Začnou nám jezdit jinam, možná až ke kravínu na Kornice. Ono se to vždycky někde nějak projeví. Pravdou je, že to musíme rok a půl vydržet,“ řekl Brýdl.

Proti panice hovoří i fakta. Litomyšl disponuje automatickým sčítáním vozů a od počátku roku 2022 tak má přehled, jak aut přibývá. I přesto, že se na konci roku 2022 otevřela další část dálnice v úseku Časy–Ostrov, nic dramatického se – alespoň podle čísel – nestalo. Například v září 2022 projelo Litomyšlí směrem na Svitavy 51 tisíc nákladních vozů, letos v září jich bylo o tři tisíce více. Osobních vozů přibylo víc, celkový počet aut v tomto úseku se v daném období zvýšil o devět procent.

